In Brandenburg, Thüringen und Sachsen werden im kommenden Jahr neue Landtage gewählt. (Sebastian Willnow/ZB/dpa)

Erfolg macht attraktiv. Das gilt auch für die Politik. Seit die Grünen in Bayern und Hessen enorme Wahlerfolge erzielen konnten, befindet sich die Partei in einem Umfrage-Hoch. Der Abschied vom Traumtänzer-Image, die Hinwendung zu einer neuen Bodenständigkeit und der spürbare Klimawandel als Bestätigung alter Forderungen haben die Grünen zu einer Volkspartei reifen lassen.

Doch diese Einschätzung endet an der heute unsichtbaren innerdeutschen Grenze. Die Grünen sind für den neuen Riss zwischen Ost und West ein besonders prägnantes Beispiel: In München haben sie genauso viele Mitglieder wie in den Ländern Brandenburg und Thüringen zusammen. Dort werden ebenso wie in Sachsen im kommenden Jahr neue Landtage gewählt. Man muss kein Prophet sein, um zu ahnen, dass dann im Herbst eine ganz andere politische Farbe dominieren wird: zwar nicht braun, was für den rassistischen Flügel der AfD nicht unangemessen wäre, sondern blau.

Auf beiden Seiten der ehemaligen Mauer gibt es eine starke Repolitisierung jenseits der alten Volksparteien: gesellschaftsliberal hier und autoritär dort, europäisch hier und national dort. Im Osten, wo die Demokratie noch jung, die Parteienbindung wenig ausgeprägt und der Eindruck von Staatsversagen nachhaltig ist, bläst den Etablierten ein eisiger Wind ins Gesicht. Schon bei der letzten Bundestagswahl gab jeder Vierte den Rechtspopulisten seine Stimme. In Sachsen, wo seit der Wiedergründung des Landes die CDU den Ton angab, wurde die AfD gar stärkste Kraft. Auch in Brandenburg, der letzten verbliebenen roten Hochburg, kann sich dies wiederholen. Für SPD-Regierungschef Dietmar Woidke in Potsdam wie auch für CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer in Dresden wird es eine Zukunft wohl nur noch in ungeliebten Dreier-Bündnissen geben. In Thüringen, wo die AfD mit ihrem rechtsradikalen Frontmann Björn Höcke antritt, darf die Union noch hoffen, als stärkste Kraft eine Mehrheit gegen das Bündnis von Linken, SPD und Grünen samt Regierungschef Bodo Ramelow zu finden.

Ost-SPD droht als Noch-Regierungspartei in allen drei Ost-Ländern Absturz in die Bedeutungslosigkeit

Wenn es in den drei Ländern für die CDU schlecht läuft, ist die neue Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer nicht nur angezählt, sondern sie würde die Rolle des Hoffnungsträgers umgehend an Friedrich Merz verlieren. Der Ost-SPD, neben den Grünen die einst vielversprechendste Neugründung während des DDR-Umbruchs, droht als Noch-Regierungspartei in allen drei Ost-Ländern der Absturz in die Bedeutungslosigkeit. In Sachsen und Thüringen könnten die Sozialdemokraten klar unter die Zehn-Prozent-Marke rutschen. Die Grünen haben jenseits der Universitätsstädte ohnehin nie ein Bein auf den Boden bekommen – auch wenn sie heute die führende Rolle von Bündnis 90 während des Umbruchs 1989/90 betonen. Die FDP wird vermutlich in allen drei Ländern zittern müssen. Und selbst die Linke, über zwei Jahrzehnte der stabile Protestanker vieler Unzufriedener, gehört inzwischen zum Establishment.

Wie konnte es so weit kommen? Es war ein schleichender Prozess, an deren Anfang die Deindustrialisierung großer Teile der Ex-DDR und die Abwanderung von über zwei Millionen Menschen stand – die meisten jung, qualifiziert und weiblich. Zurück blieben die weniger Beweglichen, die Älteren, die oft schmerzhafte Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit, sinnlosen Umschulungen und mit „Zugereisten“ in Führungspositionen machen mussten. Zwar wurden im Laufe der Einheit die Luft und die Straßen immer besser, die Marktplätze der Mittel- und Kleinstädte immer schöner. Aber hinter den schmucken Fassaden wächst längst der Leerstand, und es sind nicht nur Ärzte, die fehlen. Der Eindruck des Verlassenseins und der mangelnden Fürsorge hat sich immer weiter verstärkt, während für Flüchtlinge die Grenzen geöffnet wurde.

Je größer in den homogenen, männerdominierten Regionen der Frust, das Gefühl ist, „Deutsche zweiter Klasse“ zu sein, umso stärker wachsen Neid und Hass auf alles Fremde, desto besser verfangen simple Parolen, um so attraktiver wird die AfD. Scheint die Partei im Westen ihren Zenit bereits überschritten zu haben, so gilt ihr Potenzial im Osten noch nicht als ausgeschöpft. Der Konkurrenz bleibt nur noch ein Dreivierteljahr Zeit für einen neuen „Aufbruch Ost“, der kein „Nachbau West“ sein darf. Fehlende Anerkennung und Wertschätzung, uneingelöste Aufstiegsversprechen und mangelnde Einblicke in demokratische Strukturen müssen als politische Probleme endlich angenommen und angegangen werden. Sonst wird aus dem Riss zwischen Ost und West ein tiefer Spalt.