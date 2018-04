Montenegro wählt heute ein neues Staatsoberhaupt. Amtsinhaber Milo Djukanovic könnte nach allen Umfragen schon im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit schaffen. (dpa)

Es gibt keinen anderen Politiker in Europa, der derartig ungeniert vorexerziert, dass Macht wohl die einzige Lust ist, derer man nicht überdrüssig wird. Milo Djukanovic war sechsmal Premier und einmal Staatschef Montenegros, drei Generationen haben sich an ihn gewöhnt. Als er diesmal seine Kandidatur wenige Wochen vor den Präsidentschaftswahlen bekannt gab, sagte er, dass Montenegro „zusätzliche Weisheit und Verantwortung“ brauche.

Djukanovic meinte dies ernst und merkte nicht, wie lächerlich er geworden ist. Selbst Parteifreunde und die USA hatten Djukanovic abgeraten, noch mal Staatschef zu werden. Aber es ist nicht nur der 56-Jährige selbst, der unbedingt an der Macht bleiben will. Auch andere Montenegriner wollen ihn dort unbedingt sehen, weil er eine Garantie für ihre Interessen ist. Djukanovic sorgt für jene, die er selbst braucht. Sein Politikmodell erinnert an ein Familienunternehmen.

Als jüngst Medien über die merkwürdigen Geschäftsmethoden seines Sohnes Blazo Djukanovic berichteten, nannte Papa Djukanovic diese Medien „Faschisten“. Damit machte sich der groß gewachsene Mann selbst zu einem kleinen peinlichen Beispiel für Realitätsverlust.