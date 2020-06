Im Januar 2020 trafen sie sich, heute reden sie per Video: Premier Johnson und EU-Chefin Von der Leyen. (Stefan Rousseau /PA Wire /dpa)

Am vergangenen Freitag hat sich für die europäisch-britische Zukunft viel verändert. Das definitive Nein des britischen Premierministers Boris Johnson, die gegenwärtige Übergangsphase nach dem Austritt aus der Union Ende Januar vielleicht doch noch zu verlängern, hat sich in Luft aufgelöst. Nun steht fest: Am 1. Januar 2021 werden sich Großbritannien und die EU entweder auf der Basis eines ausgehandelten Abkommens oder aber als Wettbewerber ohne Deal gegenüberstehen.

Das verändert viel. So oft wie in den vergangenen Monaten der Satz von der Zeit, die abläuft, zitiert wurde, muss jedem auch auf der Insel klar sein, dass es nun um ernsthafte Gespräche geht. Ob die am Montag wirklich beginnen, wenn sozusagen Häuptlinge und nicht mehr Indianer miteinander reden, kann man nur hoffen. Johnsons Spielraum ist klein. Denn ein Eingehen auf die Erwartungen der EU, ihre Standards, ihre Forderungen für eine Fortschreibung des freien Zugangs zu den Fischgründen und etliche weitere Punkte zu akzeptieren, würde dem Premier zu Hause als Niederlage angerechnet.

Bei aller Sturheit, mit der die Unterhändler aus London jeden Fortschritt bei den Verhandlungen verhindert haben, ist doch ein Punkt klar: Wenn sie auf die Eckpunkte der EU eingehen, wird die im Brexit-Wahlkampf versprochene Souveränität nur eine Eigenständigkeit von Brüssels Gnaden bleiben.

Das mag, nein, muss angesichts der katastrophalen Lage der Wirtschaft im Vereinigten Königreich wenig nachvollziehbar sein. Aber es wird Zeit, dass die Union versteht, sich auf eine neue Realität einzustellen. London wird sich wohl nicht den europäischen Vorgaben unterwerfen, und es dürfte auch in anderen Punkten nicht zu einer Übernahme des EU-Angebotes kommen.

Wie Brüssel sich verhalten soll

Somit stellt sich immer drängender die Frage, wie Brüssel sich eigentlich verhalten soll, wenn die Insel aus der Zollunion ausscheidet – oder auf welchem kleinsten Nenner man bereit ist, sich eben doch noch auf eine Handelspartnerschaft zu verständigen. Denn die Versuche, den Unternehmen und Dienstleistern auf der Insel die eigenen Wirtschaftsdaten auszudeuten und ihnen sozusagen eine goldene Zukunft an der Seite der EU zu versprechen, werden scheitern. Europa und Großbritannien gehen getrennte Wege – und müssen doch miteinander auskommen. Dafür sind neue Lösungen zu suchen.

Hinter den Kulissen gibt es längst andere Modelle, deren Erwähnung aber strikt tabu ist. Schließlich würde Brüssel seine Verhandlungsposition schwächen, wenn man vorab einen Plan B aus dem Hut zaubert. Aber die Frage, ob nicht eine Zukunft nach dem Motto „Learning by doing“ vielversprechend sein könnte, steht im Raum.

Denn wenn Johnson und seine Regierung partout darauf bestehen, lediglich einen unscharfen und nicht bis ins Detail gehenden Vertrag auszuhandeln, blieben Freiräume für pragmatische Vereinbarungen unterhalb des Radars der britischen Führung im anschließenden Alltag. Zwar würde dieses dann notwendige Netz von Einzelfall-Absprachen mühsam und vermutlich über lange Zeit andauernde Handelsgespräche nötig machen. Aber die Bilanz könnte deutlich fruchtbarer ausfallen, als nun alles in einen Mammut­vertrag zu packen, der vor den Argus­augen der britischen Öffentlichkeit Bestand haben muss.

Auf die Macht des Faktischen bauen

Mehr noch: Die EU könnte unter Umständen sogar auf die Macht des Faktischen bauen. Denn ein Unternehmen auf der Insel, das auch zukünftig auf den Zugang zum EU-Binnenmarkt angewiesen bleibt, müsste sich ja fragen, ob es ökonomisch ist, eine Produktvariante mit niedrigeren Anforderungen nur für den heimischen Markt herzustellen. Und eine andere Version für den Kontinent, die den europäischen Vorgaben entspricht. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie sich ein Unternehmer bei dieser Alternative entscheidet.

Großbritannien braucht die EU auch künftig – ebenso wie umgekehrt. Und deshalb wird man sich am Ende auch arrangieren. Entweder vor dem 31. Dezember 2020 oder danach. Wie auch immer.