Folgenreiche Kontakte: US-Präsident Donald Trump (rechts) mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj. (Vucci/dpa)

Washington. High Noon war auf dem Kapitolhügel bereits kurz nach 9 Uhr morgens. Zu diesem Zeitpunkt starrten Kongressmitarbeiter, Beamte und Journalisten elektrisiert auf ihre Smartphones, um zu lesen, was in der Beschwerde des Whistleblowers in der Ukraine-Affäre steht. Diese hatte der amtierende Direktor der Nationalen Geheimdienste, Joseph Maguire, unmittelbar vor seiner Anhörung durch den Geheimdienstausschuss nach tagelanger Blockade freigegeben.

Die sieben Seiten der Beschwerde eines Mitarbeiters der US-Geheimdienste liefern explosive Details zu der Ukraine-Affäre, in der sich Donald Trump nach Ansicht des Vorsitzenden des Komitees, Adam Schiff, wie ein Pate verhielt. Schiff verglich das Telefonat des US-Präsidenten mit Wolodymyr Selenskyj vom 25. Juli mit einer „klassischen Mafia-ähnlichen Erpressung eines ausländischen Führers“.

Dieses Gespräch steht im Zentrum der Beschwerde eines Whistleblowers. Im Rahmen seiner offiziellen Aufgaben habe er Informationen von verschiedenen Regierungsmitarbeitern erhalten, heißt es in dem Schreiben an den Generalinspekteur der Geheimdienste vom 12. August, „dass der Präsident der Vereinigten Staaten die Macht seines Amtes gebraucht, für die Einmischung eines fremden Landes in die US-Wahlen 2020 zu werben“.

Es geht um die Ukraine, deren neuer Präsident Selenskyj Trump in dem Telefonat unter Druck setzte, Ermittlungen gegen politische Gegner in den USA einzuleiten. Der Whistleblower bezeichnet den Hausanwalt des Präsidenten, Rudolph W. Giuliani, als „zentrale Figur bei diesen Bemühungen“. Außerdem sei auch Justizminister William Barr involviert. Mehrere hohe Mitarbeiter seien so alarmiert über das Verhalten des Präsidenten während des Telefonats gewesen, „dass sie versuchten, den Zugang zu den schriftlichen Aufzeichnungen des Gesprächs zu beschränken“.

Normalerweise werden alle Telefonate mit ausländischen Führern im Lageraum des Weißen Hauses von mehreren Stenografen mitgeschrieben. Die klassifizierten Protokolle können in der Regel von Personen in der Regierung eingesehen werden, die mit dem jeweiligen Land zu tun haben. In diesem Fall wären dies zum Beispiel die zuständigen Experten im Außenministerium und Pentagon. Unter Berufung auf „mehrere hohe Mitarbeiter des Weißen Hauses“ berichtet der Whistleblower dann, wie die Mitschriften aus der üblichen Datenbank entfernt und „weggesperrt“ worden seien – „insbesondere das wortwörtliche Transkript“.

Das Weiße Haus hatte am Mittwoch lediglich eine Zusammenfassung des 30 Minuten langen Gesprächs öffentlich gemacht. Darin hatte Trump seinen Gesprächspartner insgesamt achtmal aufgefordert, ihm dabei zu helfen, Ermittlungen gegen Joe Biden und dessen Sohn Hunter Biden sowie wegen der angeblichen Ursprünge der Russland-Affäre in der Ukraine einzuleiten. Eine Woche vor dem Telefonat hatte Trump 400 Millionen Dollar an Militärhilfe eingefroren. Als Selenskyj darum bat, mehr Panzerabwehr-Waffen zu bekommen, nahm Trump das zum Anlass, seine Forderungen zu stellen. Er leitete seine Erwartungen mit dem Satz ein: „Ich möchte aber, dass Sie uns einen Gefallen tun.“

Der frisch gewählte Präsident sagte Trump Hilfe zu. Was den Beschwerdeführer zu dem Treffen Giulianis am 2. August in Madrid mit einem Gehilfen Selenskyjs bringt. Dieses stehe „im direkten Nachgang“ zu dem Telefonat von einer Woche vorher. Laut der Beschwerde habe Trump deutlich gemacht, weitere Telefonate oder ein Treffen mit Selenskyj hänge davon ab, ob dieser Bereitschaft zeige, bei den Ermittlungen gegen Biden und dessen Sohn „etwas zu tun“.

Der amtierende Direktor der Nationalen Geheimdienste musste am Donnerstag vor dem Kongress-Ausschuss erklären, warum er die Beschwerde nicht, wie vom Gesetz vorgeschrieben, an die zuständigen Kontrollausschüsse weitergeleitet habe. Joseph Maguire begründet das mit einer bindenden Rechtsauskunft aus dem Justizministerium.

Unter dem Druck des von den Demokraten angestrebten Amtsenthebungsverfahrens erlaubte Trump sowohl die Freigabe des Memorandums als auch der Beschwerde. Mehrere republikanische Senatoren und Personen im Umfeld des Präsidenten kritisierten das als Fehler.

Bei einer Pressekonferenz in New York vermittelte Trump den Eindruck, eigentlich sei nicht viel passiert. Er dachte, mit dem Abschluss der Arbeit von Sonderermittler Robert Mueller „haben wir gewonnen“. Die neuen Vorwürfe seien „ein Witz“, ereiferte sich Trump. „Amtsenthebung? Wegen so was?“ Genau das steht dem Präsidenten nun ins Haus. Speakerin Nancy Pelosi verständigte sich mit der Fraktionsführung im Kongress darauf, die Impeachment-Ermittlungen zügig voranzutreiben und den Fokus auf die Ukraine-Affäre zu richten. Pelosi glaubt, mit den vorliegenden Dokumenten einen „rauchenden Colt“ zu haben, der es den Demokraten erlaubt, die Öffentlichkeit mitzunehmen.