Im Frühjahr beherrschten protestierende "Gelbwesten" noch jedes Wochenende die Straßen und Plätze von Frankreichs Großstädten - geht es im herbst wieder los? (Thibault Camus / dpa)

Die Samstage in Paris haben sich wieder normalisiert. Geschäfte schließen derzeit höchstens wegen der Sommerferien, aber nicht mehr aus Sorge, bei Demonstrationen ins Visier von Randalierern zu geraten. Polizisten und Journalisten schieben nicht mehr nervös Wochenend-Sonderdienste, immer einsatzbereit für den Fall einer Eskalation. Auf den Champs Élysées sind wieder überwiegend Touristen statt aufgebrachte Demonstranten unterwegs.

In gelben Warnwesten machten sie im Winter und Frühjahr immer samstags zunächst an Verkehrskreiseln im ganzen Land, später an symbolträchtigen Orten in den großen Städten ihrem Ärger auf die französische Regierung und die soziale Ungleichheit Luft. Ein paar Unermüdliche finden sich zwar noch zusammen und versuchen, das Gefühl der Solidarität untereinander und den Widerstand aufrecht zu erhalten. Dennoch erscheint die Bewegung erschlafft – zumindest vorerst, denn die Ruhe ist trügerisch.

Zu vieles liegt weiterhin im Argen in Frankreich und die Ursachen für die Wut sind keineswegs beseitigt. Sie entstand aus einem immensen Misstrauen vieler Franzosen gegenüber der Politik und allen Institutionen. Befeuert wird es von der wachsenden Kluft zwischen Globalisierungsgewinnern und -verlierern, zwischen der Elite und abgehängten sozialen Klassen, Stadt- und Landbewohnern.

Nicht umsonst war der Auslöser für den Protest die geplante – und dann wieder ausgesetzte – Erhöhung der Ökosteuer auf Kraftstoff. Sie hätte vor allem jene getroffen, die fernab der Metropolen auf ihre Autos angewiesen sind. Auch zog Präsident Emmanuel Macron besonderen Zorn auf sich, weil er als Absolvent von Elitehochschulen, Ex-Banker und rasant aufgestiegener Politik-Karrierist mit allzu selbstsicherem Auftreten „die da oben“ vertritt, welche sich kaum für die Probleme der Normalbevölkerung interessieren. Weder dieses Image noch Macrons Beliebtheit haben sich verbessert, auch wenn seine bisher schwerste politische Krise vorerst überwunden scheint.

Die heutige Schwäche der „Gelbwesten“ erklärt sich zum einen daraus, dass sie Probleme aufzeigten und benannten, nicht aber deren Lösungen – was allerdings nicht die Aufgabe von Bürgern ist, sondern von Politikern. Eine Führungsfigur fehlte, die ihre disparaten Anliegen unmissverständlich äußern und in konstruktivem Dialog mit der Regierung vertreten konnte. Genau ein solches Sprachrohr hatte die Bewegung zugleich stets abgelehnt, die dezentral organisiert und in den sozialen Netzwerken entstanden war. Weil die meisten nicht Teil des verhassten „Systems“ werden wollten, scheiterten die drei Listen von „Gelbwesten“-Vertretern bei der Europawahl krachend.

Zum zweiten ließ infolge der Gewalt am Rande der Demonstrationen die Unterstützung der öffentlichen Meinung mit der Zeit nach. Sie aber war maßgeblich für die enorme Aufmerksamkeit für eine Bewegung, die sich zahlenmäßig stets in Grenzen hielt. Darüber hinaus nahm ihr Präsident Macron mit der Organisation von Bürgerdebatten, sozialen Zugeständnissen und einer Reihe von Vorschlägen den Wind aus den Segeln, auch wenn diese keineswegs eine politische Kehrtwende aufzeichneten, sondern vielmehr die Bestärkung des von ihm eingeschlagenen Weges – für den er ja auch gewählt worden war.

Angesichts einer Mehrheit in der Nationalversammlung und der starken Machtposition, die die französische Verfassung dem Präsidenten einräumt, wird Macron diesen weitergehen. Wie ungestört er das tun kann, lässt sich noch nicht absehen. Zumindest von der Opposition, die er durch seine Positionierung in der politischen Mitte dezimiert hat, ist wenig Gegenwind zu erwarten. Und von den „Gelbwesten“?

Deren Bewegung wurde so unvorhersehbar schnell zu einem gesellschaftlichen und medialen Phänomen, das weit über die Grenzen Frankreichs hinaus von sich reden machte, dass sich eine Prognose darüber verbietet, ob sie dauerhaft erledigt ist. Im Herbst stehen heikle Reformen wie jene der Arbeitslosen- und Rentenversicherung an, welche den Widerstand neu anzufachen drohen. Ruhe im Land dürfte erst einkehren, wenn Macron beweist, dass seine Politik die wirtschaftliche und soziale Lage entscheidend verbessert und die Chancen-Gleichheit erhöht. Er hat einige Schritte in diese Richtung getan, etwa durch höhere Investitionen in Brennpunkt-Schulen, in Aus- und Weiterbildung. Die „Gelbwesten“-Krise muss ihm Warnung dafür sein, dass er bei seinen Reform- und Modernisierungsbemühungen die soziale Lage im Land nicht vernachlässigen darf.