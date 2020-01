Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa ist es nicht gelungen, die Energiekrise in den Griff zu bekommen. (Uncredited/AP/dpa)

War es ein Geschenk, dass ausgerechnet zu Weihnachten die Lichter angeblieben sind? Fest steht: In Südafrika beginnt das neue Jahr, wie das alte geendet hat – im Dunkeln. Landesweit kam es in den vergangenen Wochen zu Stromausfällen, die täglich bis zu fünf Stunden andauerten. Geht es nach Südafrikas Präsidenten, Cyril Ramaphosa, waren Sabotage und die starken Regenfälle für die dunklen Tage verantwortlich. Die wahre Ursache dürfte jedoch ein Mix aus Inkompetenz, Korruption und fehlendem Willen sein, das Problem zu lösen – mit verheerenden Folgen für den bisher erreichten Fortschritt am Kap.

Bei seinem Amtsantritt vor zwei Jahren hatte Ramaphosa versprochen, die Regierung nach der Raubritterschaft seines Vorgängers Jacob Zuma wieder auf ein moralisches Fundament zu stellen. Darüber hinaus wollte er die lahme Wirtschaft ankurbeln. Beide Projekte drohen nun zu scheitern. „Ramaphoria“ lautete das Motto der Aufbruchstimmung. Doch spätestens Ramaphosas Unvermögen, die mittlerweile jahrzehntelange Energiekrise zu beenden, hat die politische Euphorie gedämpft.

Wirklichkeitsferne Regierung

So mehrten sich in den vergangenen Tagen die wütenden Stimmen am Kap: Solange Stromgeneratoren die Büros der verantwortlichen Politiker weiter auf angenehme Temperaturen kühlen, werden sie die Stromversorgung nicht als nationale Krise anerkennen. Und eine Lösung für Millionen Südafrikaner, die gezwungenermaßen im Kerzenschein zu Abend essen, verschleppen.

Im Zentrum der Energiekrise steht die katastrophale Führung des staatlichen Energiekonzerns Eskom – jene Misswirtschaft, die sich durch alle größeren Staatsbetriebe Südafrikas zieht. Die staatliche Airline SAA fliegt seit Kurzem unter Gläubigerschutz. Der Staatsfunk SABC ist quasi bankrott. Das brachte die Oppositionspartei EFF zu dem Schluss, der regierende ANC erbringe „eine schlechtere Leistung als die Apartheid-Regierung“ vor 25 Jahren.

Während der Vergleich in einer Demokratie mit komplett anderen Anforderungen hinkt, haben die Linkspopulisten doch in einem Punkt recht: Ramaphosa und sein Kabinett regieren wirklichkeitsfern. Sie scheinen nicht zu wissen, was tatsächlich in den Kraftwerken und Sitzungssälen des Energieversorgers passiert.

Täglicher Verlust von 300 Millionen Euro

Und die Folgen? Frisörläden und Cafés schicken Mitarbeiter und verärgerte Kunden nach Hause. Supermärkte geben Tausende Euro für Dieselgeneratoren aus. Bergwerke stellen den Betrieb ein. Jeden Tag, an dem es zu Stromausfällen kommt, verliert der Schwellenstaat mehr als 300 Millionen Euro. Nicht zu unterschätzen sind auch die Folgen für Gesundheit und Psyche: wenn Sauerstoffgeräte von Asthmatikern ausfallen, Telefon-, Handy- und Internetverbindungen kollabieren und der Heimweg aufgrund ausgefallener Ampeln plötzlich doppelt so lang dauert wie gewöhnlich.

Hinzu kommt, dass dieses Unternehmen, das so wichtig für einen funktionierenden Alltag ist, eng in die Korruptionsskandale der letzten Jahre verstrickt war. Vor allem Gefolgsleute von Ex-Präsident Zuma haben Eskom regelrecht geplündert. Im Dezember verhaftete die Polizei zwei frühere Manager in Verbindung mit einem Betrugsskandal – es ging um 47 Millionen Euro.

Bekämpfung von Vetternwirtschaft

Der ANC entschuldigte sich vor kurzem bei den Südafrikanern und bat um ihr Vertrauen. Die Einsicht, man habe „während der Arbeit geschlafen“, ist löblich. Südafrikas Regierung muss zum Wohl der Nation ihren eisernen Griff um das Stromnetz lösen. Bereits jetzt erzeugen private Solar- und Windanlagen genügend Energie, dürfen diesen aber wegen bürokratischen Hindernissen nicht ins Netz einspeisen. Eine Kuriosität, die sich ein aufstrebendes Schwellenland nicht leisten kann.

Daneben gilt es, die Vetternwirtschaft zu bekämpfen. Die jüngsten Anklagen im Fall Eskom sind ein erster Anfang. Mehr müssen folgen. Und Experten müssen an die entscheidenden Posten gesetzt werden, statt politisch vernetzte Nutznießer. Andernfalls sind die dunklen Ampeln und Wohnzimmer ein Blick in die Zukunft Südafrikas.