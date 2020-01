Gegen die Rente mit 64, protestierten viele Franzosen. Nun hat die Regierung nachgegeben. (FRANCOIS MORI)

Sollte die verfahrene Blockadesituation in Frankreich durch das Kompromiss-Angebot des Premierministers endlich beendet werden, wäre ihm ein geschickter Coup gelungen. Denn faktisch kam er den Gewerkschaften nur minimal entgegen, indem er die Erhöhung des Renteneintrittsalters lediglich nach hinten verschob. Am Prinzip, dass auch die Franzosen mittelfristig länger arbeiten müssen, wird ebenso wenig gerüttelt wie an der Einführung eines Universalsystems, das mit vielen Sonderregeln Schluss macht.

Soziales Klima bleibt angespannt

Doch auch wenn die leicht abgeänderte Reform durchgeht und die Streiks aufhören, bleibt das soziale Klima angespannt. Der Frust und das Misstrauen vieler Franzosen gegenüber Emmanuel Macron wachsen ständig, sie lehnen ihn als „Präsident der Reichen“ ab. Der Regierung gelang es nicht zu erklären, dass sie die Reform nicht nur aus Spargründen will, sondern wegen eines transparenteren, nachhaltigeren Systems.

Der politische Preis für die Reform ist hoch. Im Fall einer künftigen Stichwahl zwischen Macron und der Rechtspopulistin Marine Le Pen drohen viele entweder gar nicht zu wählen – oder Le Pen. Sie verspricht eine Rente mit 60.