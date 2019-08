Ein Rettungswagen im Einsatz. (Marcel Kusch/dpa)

Es gehört zum Alltag in Deutschland: In vielen Fällen wählen Patienten den Notruf 112 und werden mit leichten Erkrankungen und kleineren Verletzungen in die Notfallambulanz eines Krankenhauses eingeliefert, obwohl die Behandlung durch einen Haus- oder Facharzt ausreichen würde. Der Rettungswagen steht dann für „echte“ Notfälle nicht zur Verfügung.

Das ist auch in Bremen nicht anders, wo das Deutsche Rote Kreuz allein im vergangenen Jahr über 30 300 Einsätze gefahren ist. Der DRK-Kreisverband Bremen schätzt, dass es sich bei der Hälfte der Fahrten um „Bagatell-Einsätze“ handelt. Kein Wunder also, dass die Notfallambulanzen der Kliniken oft überfüllt sind und die Patienten lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen.

Das Deutsche Rote Kreuz weist schon seit Jahren auf diese Probleme hin. Denn der jetzige Zustand ist weder im Interesse der Patienten, die Anspruch auf schnelle Hilfe haben, noch im Interesse der gesundheitlichen Notfallversorgung. Das DRK begrüßt deshalb die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geplante Reform, eine integrierte medizinische Notfallversorgung zu schaffen.

Es ist überfällig, die scharfe Trennung von ambulanter und stationärer Behandlung aufzugeben, sowie den Rettungsdienst als Teil der Notfallversorgung ins Boot zu holen. Dazu müssen die Rettungsdienste der Länder mit den ärztlichen Bereitschaftsdiensten und den Notfallambulanzen der Kliniken viel eng miteinander verzahnt werden. In einem ersten Schritt soll die weitgehend unbekannte Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 mit der Notrufnummer 112 in einer Leitstelle zusammengeschaltet werden.

Dadurch soll eine Anlaufstelle entstehen, die eine erste fachliche Einschätzung bietet und die notwendige Hilfe vermittelt. Die Patienten werden dann vom Rettungsdienst behandelt und zielgerichtet in ein geeignetes Krankenhaus gebracht oder an einen Arzt verwiesen. Die gemeinsamen Notfallleitstellen sollen als zentrale Lotsen fungieren. Sie fragen die Anrufer nach einem standardisierten Verfahren ab und entscheiden dann nach Dringlichkeit.

Minister Spahn hat eine wichtige Debatte angestoßen. Dennoch sollte die Zuständigkeit der Länder bei der Durchführung des gesamten Rettungsdienstes, bestehend aus Notfallrettung und Krankentransport, grundsätzlich erhalten bleiben. Denn der Rettungsdienst ist eng mit dem Katastrophenschutz in den Ländern verknüpft und somit ein Eckpfeiler des gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes in Deutschland.

Zur Person

Unser Gastautor ist seit 2015 Generalsekretär und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes.