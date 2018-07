Sie tauschten artig Komplimente aus und lobten das konstruktive Vier-Augen-Gespräch. Vordergründig ging es harmonisch zu, als Donald Trump und Wladimir Putin beim Gipfeltreffen in Helsinki vor die Presse traten. Aus dem Kräftemessen der beiden politischen Schwergewichte ging Hobby-Boxer Putin klar als Sieger nach Punkten hervor. Der Kreml-Chef blieb beinhart in der Sache, Trump konnte (oder wollte?) ihm keinerlei Zugeständnisse bei den Konfliktthemen Ukraine/Krim und Syrien abverlangen. „Besser als super“, twitterte Russlands Außenminister Sergej Lawrow.

Beinahe-Männerfreund Trump bewirkt, was Putin bislang nicht vergönnt war: Er schlägt die Spaltaxt tief ins westliche Lager. Der US-Präsident mischt den Nato-Gipfel auf, poltert gegen Angela Merkel und gibt Premierministerin Theresa May ungefragt Ratschläge zum Brexit. Putin wird sich bei all dem freudig auf die Schenkel geklopft haben. Überhaupt kann er mit den vergangenen Wochen mehr als zufrieden sein. So kennt die Fußball-WM neben der Équipe tricolore noch einen weiteren Sieger: Putin. Das Spektakel war eine straff organisierte Imagekampagne für Russland. Fast alles lief nach Plan: Die Russen präsentierten sich als heitere Gastgeber, das unerwartet gute Abschneiden ihres Teams feuerte einen fröhlichen Patriotismus an. Sogar die befürchteten Krawalle der russischen Hooligans blieben aus. Die waren schon vor Turnierstart eingeschüchtert worden: „Mach keine Probleme, sonst kriegst du Probleme.“

Krim-Annektion, Schwulendiskriminierung, Menschenrechtslage, Korruption – diese Themen fanden während der Fußball-Party kein Gehör. Selbst der Hungerstreik von Oleg Senzow ging unter. Wer aus der sogenannten Sportlerfamilie würde es schon wagen, das Schicksal des inhaftierten Regisseurs anzusprechen? Claqueure wie Boxstar Conor McGregor oder der unvermeidliche Lothar Matthäus jedenfalls nicht. Beide haben sich prima mit Putin verstanden.

Die WM, der Gipfel in Helsinki und auch die Astana-Runde über Syriens Zukunft sind gezielte Schritte Russlands, international wieder eine stärkere Rolle zu spielen. Also, alles in Butter im Putin-Land? Nein. Das Murren ist nicht mehr zu überhören, vor allem unter den jungen Menschen rumort es. Die Russen empören sich über steigende Preise, eine höhere Mehrwertsteuer und die Anhebung des Rentenalters.

Vier Wochen lang hat der Fußball von solchen Problemen abgelenkt – Brot und Spiele. Aber auch die momentane Euphorie kann nicht darüber hinweg täuschen, dass das Land unter Putin eine gesellschaftliche, ökonomische und technologische Modernisierung verschlafen hat. Und die ist nicht in Sicht, solange ein auto- und kleptokratisches Regime das Sagen hat.