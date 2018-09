Am Freitag kommen Regierungsteilnehmer zum sogenannten Wohngipfel im Kanzleramt zusammen. (Marijan Murat/dpa)

Es ist kaum zu glauben, aber die Bundesregierung versucht tatsächlich noch, Politik zu machen. Nach den Krisengipfeln in der Politposse um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen soll das Kanzleramt am heutigen Freitag zur Abwechslung einmal ein Ort des konstruktiven Gedankenaustauschs sein. Auf der Tagesordnung steht der lange angekündigte „große Wohngipfel“. Gemeinsam mit Akteuren der Bau-, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie mit Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen soll nach Lösungen zur Förderung des Wohnungsbaus und nach Wegen aus der Wohnungsnot gesucht werden. Vor dem Hintergrund rasant steigender Mieten und aktuell etwa 400 0000 fehlender neuer Wohnungen, wohlgemerkt pro Jahr gerechnet, hat das Thema höchste Priorität.

Endlich hat die große Koalition und hat auch die Kanzlerin die Brisanz erkannt, die in der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt steckt. Nicht von ungefähr fiel der Tagungsort daher auf das Kanzleramt. Angela Merkels Signal: Jetzt ist Wohnungspolitik Chefsache. Die Messlatte liegt hoch, immerhin hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, dafür zu sorgen, dass in den nächsten drei Jahren 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden. „Das ist das Allerwichtigste“, hat die Kanzlerin gerade in ihrem letzten Wochenend-Podcast betont.

Jahrelang war es das jedoch nicht. Trotz unüberhörbarer Warnungen ignorierte die Politik das Thema Wohnungsbau. So findet sich im 2005 zwischen CDU/CSU und SPD beschlossenen Koalitionsvertrag nur der lapidare Satz: „An der Städtebauförderung als gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden wird festgehalten.“ Im neuen Koalitionsvertrag wird nun nachgebessert. Dort ist neben dem erwähnten Bau von 1,5 Millionen Wohnungen und Eigenheimen auch festgeschrieben, über den Wohngipfel dafür zu sorgen, „dass der Bestand an bezahlbarem Wohnraum gesichert wird“.

Mit dem offiziellen Start des umstrittenen Baukindergeldes versucht Schwarz-Rot jetzt, den ersten Schritt zu tun. Doch Kritiker befürchten einen Mitnahmeeffekt. Soll heißen: Die Finanzierungshilfe ist bei Bauwilligen sehr willkommen, spielt aber keine entscheidende Rolle bei der Baufinanzierung und sorgt daher nicht für eine zusätzliche Bautätigkeit. Sie wäre also nur ein teurer Flop.

War Deutschland in der Vergangenheit für seinen engagierten sozialen Wohnungsbau bekannt, so kam es spätestens mit dem Rückzug des Bundes aus der Förderung zu einer Zäsur. Seit der Föderalismusreform 2006 sind die Länder für den sozialen Wohnungsbau verantwortlich, der Bund überweist ihnen dafür Jahr für Jahr Geld – inzwischen 1,5 Milliarden Euro. Doch die Förderung des Bundes ist nur bedingt zweckgebunden; die Länder können das Geld für den Bau von Sozialwohnungen ausgeben, sie können damit aber auch Bestandsimmobilien modernisieren. Hinzu kommt: Viele Städte haben ihre Sozialwohnungen verkauft. In vielen Großstädten liegt der nicht privatisierte Anteil unter zehn Prozent. Aus einstmals kostengünstigen Mietwohnungen sind teure Miet- und Eigentumswohnungen geworden. Mit dem Auslaufen der Mietpreisbindung bei Sozialwohnungen im Oktober 2016 verschärfte sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt noch einmal.

Die Bundesregierung muss deshalb handeln, zumal die Förderzahlungen an die Länder nur bis 2019 zugesagt sind. Jetzt gilt es, den sozialen Wohnungsbau wiederzubeleben und zu einer gemeinsamen Sache von Bund und Ländern zu machen. Das bisherige Konzept – der Bund fördert sozialen Wohnungsbau, stellt den Ländern aber frei, ob sie das Geld auch dafür verwenden – ist gescheitert. Es braucht intelligentere Lösungen.

Wird sie der von Bauminister Horst Seehofer (CSU) einberufene Wohngipfel finden? DGB, Mietervereine und Sozialverbände – ihre Vertreter wurden übrigens nicht eingeladen – sind zu recht skeptisch. Auf einem Lobbyistentreffen der Immobilienbranche kann nicht eine der wichtigsten aktuellen sozialen Fragen entschieden werden. Immerhin: In der Beschlussvorlage sollen ein höheres Wohngeld ab 2020 sowie mindestens fünf Milliarden Euro bis 2021 an die Länder für den Bau neuer Sozialwohnungen stehen.

Bitter ist jedoch, dass Seehofer mit Staatssekretär Gunther Adler (SPD) den Mann aus seinem Ministerium entfernt hat, der als Wohnungsbau-Experte geschätzt wird. Maßgeblich Adler soll das vernachlässigte Thema wieder angeschoben haben. Er muss Hans-Georg Maaßen Platz machen, weil Seehofer es so will. Ein schlechtes Omen für den Wohngipfel.