Nachhilfe für Schüler – sinnvolle Beschäftigung für Senioren. Jung und Alt können sich auf vielfältige Weise gegenseitig unterstützen. (Michael Löwa/dpa)

Auf ganzer Linie peinlich: Der Comedian Luke Mockridge ist nicht nur bei der Moderatorin der ZDF-Unterhaltungsshow „Fernsehgarten“ unten durch, er dürfte auch bei älteren Menschen einen äußerst schlechten Eindruck hinterlassen haben. Sein extrem platter Auftritt am vergangenen Sonntagmorgen wurde mit Buhrufen quittiert, und schon nach fünf Minuten stoppte ihn die Moderatorin. Der Grund: Mockridge war über alte Menschen hergezogen. Mit „Na, ihr Opis!“ hatte er das Publikum begrüßt. Und mit der Antwort auf die Frage „Woran erkennt man alte Menschen?“ unterschritt er eindeutig die Grenze zum schlechten Geschmack. Sie lautete: „Sie haben graue Haare, sie sind schrumpelig, und sie riechen immer nach Kartoffeln.“

Nun sind Senioren nicht die Zielgruppe des 30-jährigen Entertainers, sondern kreischende Kids und Comedy-hungrige Jugendliche. Außerdem war sein Alten-Bashing wohl nur eine billige Promo-Aktion für seine eigene TV-Show. Einen Shitstorm – die Zuschauer fanden seinen Auftritt „peinlich“ und „respektlos“ – erntete Mockridge trotzdem. Zurück bleibt die Feststellung: Hier hat sich jemand auf Kosten anderer köstlich amüsiert. Das Feindbild Jung gegen Alt, es lebt. Und damit die Debatte über die Frage: Leben die Alten auf Kosten der Jungen? Kein gutes Zeichen in einer älter werdenden Gesellschaft, die, statt sich zu spalten, zusammenrücken sollte, wenn sie denn an eine gerechte und lebenswerte Zukunft glaubt.

Umgekehrt funktioniert das Feindbild auch. Alt gegen Jung bedient diesen Generationenkonflikt ebenso. Legendär Christian Lindners arrogante Zurechtweisung an die „Fridays for Future“-Demonstranten, den Klimaschutz nicht besorgten Schülern, sondern „Profis“ zu überlassen. Der Parteichef mobilisierte mit dieser Aussage ganz sicher keine neuen jungen FDP-Wähler. Auffällig auch, wie schwer sich ältere Politiker generell mit den Ansprüchen von jungen Menschen tun. Auf Kritik reagieren sie mit Unverständnis, Dünnhäutigkeit und Abwehr. Aber warum? Das politische Establishment hält Jugendlichen Politikverdrossenheit vor und fordert Engagement. Dann müssen sie Einmischung auch aushalten.

Einander zuhören, aufeinander hören – das ist der Schlüssel für ein gutes Verhältnis zwischen Jung und Alt. Mockridge mag auf unterstem Niveau kalauern, in der Politik sollte es respektvoll zugehen. Und es ist ja auch keine Revolte Jung gegen Alt – Konsequenzen in der Klimapolitik fordern große Teile der Bevölkerung. Nur: Der entscheidende Impuls ging von den Jungen aus. Ein ebenso normaler wie wichtiger Vorgang in einer sich verändernden Gesellschaft.

Ohne die Jungen keine Zukunft, ohne die Alten keine Erfahrung – ein funktionierender Sozialstaat muss die Bedürfnisse aller Menschen im Blick behalten. Ja, es stimmt: Die Mehrheit der Wähler in Deutschland wird bald älter als 60 Jahre sein. Und, noch einmal ja: Die Parteien schielen auf diese mächtige Wählergruppe. Aber sie sollten sich eben auch um die Wähler von morgen kümmern. Eine Politik an ihren Interessen vorbei ist auch aus machtpolitischen Gründen sehr kurzsichtig, aus gesellschaftspolitischer Sicht ohnehin. Jung wählt mehrheitlich Grün – CDU und SPD hingegen schrumpfen. Sie haben sich schleichend von der Lebenswirklichkeit ihrer Klientel entfernt. Wollen CDU und SPD bei einer breiteren Wählerschaft wieder punkten, müssen sie deren Bedürfnisse ernstnehmen.

Grundlage einer auf Ausgleich basierenden Gesellschaft muss ein gerechter Sozialstaat sein. Die Solidargemeinschaft ist aber nur dann stark, wenn sie sich nicht spalten lässt. Die Alten sind nicht gierig, sie haben ihr Leben lang mit ihren Kindern geteilt und tun das auch nach Kräften für ihre Enkel, wenn denn die Rente es hergibt. Auch von der Pflegeversicherung profitieren nicht nur Ältere, sie entlastet deren Kinder – finanziell und besonders auch zeitlich. Und die Jungen? Sie werden nicht geschröpft, sie werden vom Staat gefördert: Kein anderes Land hat die Familienleistungen so erhöht wie Deutschland. Und während weltweit die Hochschulbildung immer stärker privatisiert und damit teurer wird, ist hierzulande das Studium überwiegend gebührenfrei – wie auch die Schulen.

Studien zeigen: Die These vom Eigennutz der Generationen trifft nicht zu. Der Sozialstaat reagiert auf die demografische Entwicklung. Das Rentenniveau wurde abgesenkt, die Beiträge gedeckelt und die Altersvorsorge teilweise privatisiert. Keiner lebt also auf Kosten des anderen, ein leistungsfähiger Sozialstaat nützt allen Generationen. Wir sollten uns nicht das Gegenteil einreden lassen.