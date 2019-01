Blick auf das Tor mit dem Schriftzug "Arbeit macht frei" zum früheren Konzentrationslager Auschwitz. (Jan Woitas /dpa)

Nach einem Besuch in dem einstigen deutschen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau in Oświęcim in Polen sagte Heiko Maas: „Wenn ich in Auschwitz bin, begegne ich meinen Zweifeln an Gott, meinem Misstrauen gegenüber Menschen, meiner Verachtung gegenüber einem Teil der Geschichte.“

Einen Ort des nationalsozialistischen Massenmords zu besuchen, entfaltet eine körperliche Wirkung. Wer die Berge an Schuhen und Koffern sieht, die sich im Stammlager Auschwitz hinter Glasscheiben türmen, der malt sich aus, wer sie einst getragen oder gepackt hat. Wer in den Raum mit menschlichem Haar tritt, das den Opfern vor dem Tod in der Gaskammer abrasiert wurde, möchte schreien und weinen – und fühlt zugleich, dass es einem die Luft abschneidet. Dieses Erlebnis ist ein Wichtiges für das Verständnis der Geschichte. Eines, das Bücher oder Filme schwer leisten können.

Mehr zum Thema Nicht vergessen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Über das traurige Schicksal ihrer Familie konnten Friedrich Buhlrichs Eltern zu Lebzeiten nicht ... mehr »

Seit Jahren erreichen Gedenkstätten immer neue Besucherrekorde – auch, weil die Überlebenden und Zeitzeugen weniger werden. 2,15 Millionen Menschen kamen 2018 nach Auschwitz-Birkenau, zehn Jahre zuvor war es nur gut die Hälfte. Auch Gedenkorte in Deutschland werden beliebter, wie der evangelische Pressedienst herausfand. Das NS-Dokumentationszentrum Köln erreichte vergangenes Jahr zum 17. Mal in Folge einen Rekord, das einstige KZ Buchenwald kommt an den Rand seiner Kapazitäten und das frühere KZ Hamburg-Neuengamme verdoppelte seine Gästezahl in zehn Jahren auf etwa 140 000. Der erst vor drei Jahren eröffnete Denkort Bunker Valentin lockte zuletzt jährlich 30 000 Interessierte an.

Massive Herausforderung durch hohe Besucherzahlen

Die hohen Besucherzahlen stellen die Erinnerungs- und Gedenkorte vor massive Herausforderungen. Einerseits sind die Zuwächse erfreulich, andererseits droht die Gefahr, in den Strudel touristischer Sehenswürdigkeiten zu geraten. Es ist ein schwieriger Spagat. Der Erfolg darf nicht bewirken, dass mehr Menschen pro Tag durch die Ausstellungen geschleust werden, als es die Würde des Ortes verkraftet.

Wer heute Auschwitz besucht, sieht Menschen Selfies machen vor dem „Arbeit macht frei“-Schriftzug, der nach einem Diebstahl aus Sicherheitsgründen nur noch eine Kopie ist. Andere haben aus Kapazitätsgründen eine Führung in einer Sprache gebucht, die sie nicht verstehen – und laufen sechs Stunden unwissend mit, fotografieren an Stellen, an denen es verboten ist. Wiederum andere kritzeln „Ich war hier“ auf Wände.

Mehr zum Thema Szenische Lesung im Weyher Rathaus Gedenken mit den letzten Briefen Anlässlich des 27. Januars, dem Holocaust-Gedenktag, laden die Stadt Syke und die Gemeinde Weyhe ... mehr »

Ernüchtert stellt der Schriftsteller Navid Kermani in seinem Buch „Entlang den Gräben“ nach seinem Auschwitz-Besuch fest: „Es gibt nun einmal keinen touristischen Umgang mit der industriellen Vernichtung von Menschenleben, der angemessen wäre.“ Wäre es ein Ausweg für Gedenkstätten, nur Besuche mit Führungen zuzulassen? Wer einen Erinnerungsort aufsucht, sollte schließlich nicht nur Zeit, sondern auch die Bereitschaft mitbringen, sich auf Hintergründe einzulassen. Andererseits, und das ist das Vertrackte, ist es zu begrüßen, wenn die Angebote niedrigschwellig sind und möglichst viele Menschen die Möglichkeit eines Besuchs haben.

Manipulation durch Digitalisierung

Eine neue Entwicklung ist die Digitalisierung von Zeitzeugenberichten. Kritiker sehen die Gefahr der Manipulation, wenn Audio- oder Videoaufnahmen von Holocaust-Überlebenden im Internet frei verfügbar sind. Sie fürchten, Leugner der NS-Verbrechen könnten die Aussagen neu zusammen schneiden und verfälschen. Diese Bedenken sind nachvollziehbar, gerade in Zeiten wachsender Radikalisierung und offener Relativierung der NS-Verbrechen durch Parteien wie die AfD. Außerdem entfaltet ein Youtube-Video, ebenso wie ein Film oder Buch, nur schwer die Wirkung, die ein Zeitzeugengespräch oder der Besuch eines einstigen Vernichtungslagers haben.

Dass neueste Technik den Museen und Gedenkstätten trotzdem helfen kann, die NS-Gräuel einem großen Publikum nachdrücklich zu vermitteln, zeigen Versuche mit interaktiven 3D-Hologrammen. Das Holocaust-Museum Illinois in den USA etwa hat die Geschichten von Überlebenden mit Kameras aus vielen verschiedenen Perspektiven aufgenommen. Vor einem so genannten Green-Screen haben Zeitzeugen 2000 Fragen beantwortet.

Die 3D-Hologramme sind in der Lage, bei Vorführungen auf Publikumsfragen zu antworten. Für künftige Generationen von Schülerinnen und Schüler könnte das eine Alternative sein zu einem echten Zeitzeugengespräch. Wie notwendig die Vermittlung von Wissen ist, zeigte erst im Herbst eine Umfrage. 40 Prozent der jungen Deutschen wissen wenig bis gar nichts über den Holocaust.