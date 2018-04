Ohne sie wüssten wir nichts über manche spektakulären Affären und Skandale: Der Insider Christopher Wylie hat den Datenskandal um Facebook und Cambridge Analytica öffentlich gemacht. Dank des Mannes, der sich „John Doe“ nannte, wissen wir, wie betuchte Politiker, Manager und Künstler in Panama mit Hilfe von Briefkastenfirmen Steuern hinterziehen. Und was viele Sportfans längst geahnt hatten, wurde durch die Aussagen des „übergelaufenen“ russischen Doping-Experten Witali Stepanow bestätigt: Russland dopt seine Sportler in ganz großem Stil.

Wylie, „John Doe“ und Stepanow sind die Promis unter den Whistleblowern. Dieser Status schützt sie ein Stück weit vor Repressionen. Ganz anders sieht es bei den vielen namenlosen Hinweisgebern aus – vor allem in Deutschland. Etwa der Angestellte einer Apotheke in Bottrop, der die Staatsanwaltschaft auf einen dreisten Abrechnungsbetrug mit Krebsmedikamenten hinwies. Oder die Mitarbeiterin einer Volkshochschule in Berlin, die die Medien über haarsträubende Vorgänge informierte, nachdem ihr interner Alarmruf weitgehend ignoriert worden war: Teilnehmer von VHS-Kursen waren erfunden worden, um die Veranstaltungen nicht absagen zu müssen. Der Mann in Bottrop und die Frau in Berlin haben sich mit ihrem couragierten Verhalten viel Ärger eingehandelt.

Denn Whistleblowing in Deutschland grenzt immer noch an sozialen und wirtschaftlichen Selbstmord. Ein gesetzlicher Schutz für Hinweisgeber, wie es ihn in zehn EU-Staaten mittlerweile gibt, existiert nicht. In der Praxis begeben sich diese Menschen oft genug auf juristisches Glatteis. Tatsächlich ist es so, dass Arbeitnehmer zunächst einmal loyal zu ihrem Arbeitgeber stehen müssen. Und in der Praxis gibt es eine schwer einschätzbare Rechtsprechung der Arbeitsgerichte, für die der Schutz von Betriebsgeheimnissen und die Treuepflicht des Mitarbeiters einen hohen Stellenwert haben. Die Folge: Immer wieder strafen Gerichte die „Denunzianten“ ab, indem sie Kündigungen für rechtmäßig erklären.

Gewerkschaften, Whistleblower-Netzwerke und Transparency International fordern deshalb schon seit Langem einen gesetzlichen Schutz. Hilfestellung kommt jetzt durch eine neue Richtlinie der Europäischen Kommission. Nach den Plänen sollen die Meldegänge bei möglichen illegalen oder illegitimen Handlungen in der EU vereinheitlicht werden.

Zunächst ist ein interner Meldekanal vorgesehen. Größere Unternehmen müssen eine Stelle einrichten, an die sich Mitarbeiter zuerst wenden können. Erst im zweiten Schritt sollen sie staatliche Behörden informieren. Innerhalb von drei Monaten muss der Hinweisgeber dann eine Rückmeldung zum Verfahrensstand erhalten. Während dieses Verfahrens soll der Whistleblower auch vor Schikanen seines Arbeitgebers geschützt sein. So sollen Entlassungen ausgesetzt werden, bis ein Gerichtsverfahren beendet ist. Zudem wird die Beweislast umgekehrt: Der Arbeitgeber muss nachweisen, dass die Kündigung nicht mit Enthüllungen in Verbindung steht.

Der Haken der Richtlinie: Sie bezieht sich nur auf Verstöße gegen Unionsrecht. Das würde etwa auf klassischen EU-Feldern wie bei der öffentlichen Auftragsvergabe oder Umweltschutz greifen, jedoch kaum im Arbeitsrecht, bei dem zumeist nationale Regelungen greifen. Whistleblower-Initiativen und Gruppen wie Transparency wollen nun aber die politische Vorlage aus Brüssel nutzen und Druck machen, dass Deutschland zusätzliche Schutzbestimmungen für Hinweisgeber auf die Richtlinie draufsattelt.

Der bisherige Umgang mit dem Thema stimmt allerdings nicht sehr optimistisch. Mehrere Gesetzesinitiativen versandeten im Bundestag, ein Vorstoß im Bundesrat scheiterte ebenfalls, und auch den Plänen zum Ende der schwarz-gelben Koalition, über ein Datenschutzgesetz für Arbeitnehmer das Whistleblowing zu regeln, war kein Erfolg beschieden. Im Koalitionsvertrag von 2013 sicherten Union und SPD zwar zu, die Einhaltung von internationalen Vorgaben zu prüfen – tatsächlich passiert ist nichts. Noch weniger gibt der aktuelle Koalitionsvertrag her: Begriffe wie Whistleblower oder Hinweisgeber? Fehlanzeige.

Die ewigen politischen Bremsmanöver, insbesondere von Unionsseite, sind skandalös. Dabei steht vor allem eine Zahl dafür, wie sehr eine Gesellschaft mutige Menschen braucht, die über ihr Insiderwissen reden: Mehr als 50 Prozent aller Wirtschaftsdelikte in Deutschland werden durch Whistleblower aufgedeckt.