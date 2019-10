Der tiefe Fall des Rudy Giuliani

Enormer Ansehensverlust: Nur 30 Prozent der Amerikaner haben noch ein positives Bild von Rudy Giuliani. Der 75-Jährige ist tief in die Ukraine-Affäre verstrickt. (REGIS DUVIGNAU/reuters)

Ende vergangener Woche fragten Reporter den US-Präsidenten, ob der tief in der Ukraine-Affäre verstrickte Rudy Giuliani noch sein Hausanwalt sei. „Ich weiß es nicht“, antwortete Donald Trump und fügte vieldeutig hinzu: „Ich habe mit Rudy noch nicht gesprochen.“ Er sei gewiss ein sehr guter Anwalt „und sicher, ja, er war mein Anwalt“.

Eine Jobgarantie für Trumps loyalsten Wegbegleiter sieht anders aus. Nach Ansicht von Insidern sieht vieles danach aus, dass der Präsident seinen alten Freund aus New Yorker Tagen angesichts der Impeachment-Ermittlungen genauso fallen lässt wie Giulianis Vorgänger Michael Cohen. Diesem hat die Nibelungentreue zu Trump eine mehrjährige Gefängnisstrafe eingetragen. Mehrere Berater haben den Präsidenten gewarnt, dass sich Giuliani bei seinen polternden TV-Auftritten öffentlich um Kopf und Kragen redet. Und Trump damit in den Ermittlungen zu einem Amtsenthebungsverfahren im Repräsentantenhaus weiter belastet.

Im Zentrum steht die Sonderdiplomatie, die Giuliani betrieb, um von der Ukraine Wahlkampfmunition gegen die Demokraten zu bekommen. Dabei drängte er gestandene Experten im US-Außenministerium zur Seite und intrigierte erfolgreich gegen die angesehene Botschafterin in Kiew, Marie Yovanovitch. Trump feuerte sie auf Drängen Giulianis. Wie sich nun herausstellt, war Yovanovitch auch zwei Klienten seiner Beratungsfirma – Lev Parnas und Igor Fruman – ein Dorn im Auge. Von Parnas erhielt Giuliani mindestens eine halbe Million US-Dollar. Die Bundesstaatsanwaltschaft von Manhattan ließ die Männer festnehmen und ermittelt die Herkunft der Gelder. Die Mittel stammen mutmaßlich von einem nicht identifizierten russischen Geschäftsmann, der Parnas und Fruman jeweils 500 000 US-Dollar vergangenen Herbst überwiesen haben soll. Und zwar genau in den Tagen, nachdem die beiden mit Giuliani eine Geschäftsbeziehung eingegangen waren.

Für Trump wird die Sache gefährlich, weil die zur Seite gedrängten und abservierten Diplomaten eine Rechnung mit seinem Hausanwalt offen haben. Mehrere setzten sich über den Wunsch des Präsidenten hinweg, die Ermittlungen im Kongress für ein Amtsenthebungsverfahren zu boykottieren. Marie Yovanovitch, der ehemalige Ukraine Sonder-Beauftragte Kurt Volker, die frühere Russland-Expertin im Nationalen Sicherheitsrat Fiona Hill und EU-Botschafter Gordon Sondland sagten bereits aus.

Die Beweislage gegen Trump ist so erdrückend, dass dessen Stabschef Mick Mulvaney die Flucht nach vorn antrat. Es sei normal, dass US-Regierungen Druckmittel gegen fremde Staaten einsetzten, um diese zu bestimmte Handlungen zu bewegen, sagte Mulvaney und polterte: „Finden Sie sich damit ab.“ Für den Kongress ist das völlig inakzeptabel, weil Giuliani im Auftrag des Präsidenten versuchte, Munition gegen die politische Opposition im eigenen Land zu bekommen. Die Demokraten wollen Giuliani deshalb vorladen. Dieser drohte beim Nachrichtensender Fox News damit, die Abgeordneten zu verklagen, die ihn wegen seiner Rolle in der Ukraine-Affäre befragen wollten. Selbst die ihm gewogene Moderatorin kam nicht drum herum, festzustellen: „Er ist unglaublich.“ In Trumps Welt kann das ein Lob sein. Zumal der Präsident und sein Hausanwalt so etwas wie politische Zwillinge sind, die eine lange gemeinsame Geschichte haben. Diese reicht bis in die Tage zurück, als Giuliani sich an der Spitze der Bundesstaatsanwaltschaft von Manhattan seine ersten politischen Sporen verdiente.

Unerschrocken ging er seinerzeit gegen Korruption in New York, die Mafia und andere Kriminelle vor. Unvergessen sind die Aufnahmen, die festhalten, wie er weinende Wall-Street-Banker vor laufenden Kameras in Handschellen abführen ließ. Donald Trump ließ er in einem Geldwäsche-Fall aus bis heute unerklärlichen Gründen davonkommen.

Dass sich Trump anschließend als eifriger Spendensammler und Geber für Giulianis Wahlkampf für das Bürgermeisteramt in New York engagierte, untermauert den Verdacht, der oberste Ankläger habe dem Baumagnaten seinerzeit einen Freundschaftsdienst erwiesen. Das könnte erklären, warum der Präsident dem aus Brooklyn stammenden Arbeiterjungen nach Jahren der Verbitterung die Rückkehr ins Rampenlicht ermöglichte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Giuliani öffentlich bereits seine Reputation als „Bürgermeister Amerikas“, der New York nach dem 11. September couragiert durch die dunkelsten Tage seiner Geschichte führte, verloren. Vergessen waren seine Verdienste um die Sicherheit in der Metropole. Als schwere Demütigung erlebte Giuliani die Zurückweisung durch das Establishment der Republikaner, die nicht ihn, sondern John McCain 2008 zum Präsidentschaftskandidaten aufs Schild hoben.

Seitdem zog er sich aus dem öffentlichen Leben zurück. Er hielt gut bezahlte Reden und heuerte mit seiner Beratungsfirma als Lobbyist für ausländische Regierungen an. Er habe für „so ziemlich jeden reichen, schlechten Kerl und Diktator gearbeitet“, sagt Giulianis ehemaliger Sprecher Ken Frydman in einem Meinungsbeitrag für die „New York Times“. Darin versuchte Frydman zu erkunden, wie der einstige „Held“ in Diensten Trumps „zu seinem Schergen, seinem Apologeten, zu einem Verteidiger dessen, was nicht mehr zu verteidigen ist“, werden konnte.

Der bei Trump in Ungnade gefallene ehemalige Sicherheitsberater John Bolton hat darauf seine eigene Antwort. „Giuliani ist eine Handgranate, die noch jeden in die Luft jagen wird“, warnte Bolton bereits vor Monaten vor dem Mann, der lange davon geträumt hatte, Trumps Außenminister zu werden. Eine Option, die ausschied, weil der Senat Giuliani wegen seiner fragwürdigen Lobby-Tätigkeit niemals bestätigt hätte.

Stattdessen machte Donald Trump seinen alten Freund zum Hausanwalt, der für ihn Nebenaußenpolitik betrieb. Wie lange er das noch machen wird, bleibt die offene Frage. Die ganze Geschichte könnte für Rudy Giuliani also kein gutes Ende nehmen. Den Rückhalt in der Bevölkerung hat er längst verloren: Nur 30 Prozent der Amerikaner haben laut einer aktuellen Umfrage des Fernsehsenders CNN noch einen positiven Eindruck von ihrem einstigen Helden.

„Wir haben diesen Film schon einmal mit Michael Cohen gesehen“, sagt der demokratische Abgeordnete Harley Rouda aus Kalifornien. Trump werde behaupten, er habe Giuliani nicht aufgetragen, so vorzugehen. Dieser habe einfach auf eigene Faust gehandelt. „Er wird ihn wie eine heiße Kartoffel fallen lassen“, meint Rouda.