In Großbritannien nimmt das Sterben kein Ende. Mehr als 31 000 Menschen, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sind bereits tot. Die tatsächliche Mortalitätsrate dürfte sogar deutlich höher liegen. Die Entwicklung ist eine Katastrophe, egal, ob sie angesichts unterschiedlicher Zählarten oder abweichender Altersstrukturen nun mit anderen Ländern – wie etwa Italien – zu vergleichen ist oder nicht. Hier handelt es sich um keinen Wettbewerb, hinter jedem Verstorbenen stehen trauernde Angehörige und Freunde.

Es ist noch zu früh, die exakten Gründe für die aktuelle Situation zu analysieren und die Verantwortlichen für das Desaster zu benennen. Aber man kann für Großbritannien angesichts der Sterblichkeit bereits sagen, dass vonseiten der Regierung schwerwiegende Fehler gemacht wurden – insbesondere zu Beginn der Krise. Die Empfehlungen von Premierminister Boris Johnson an die Bevölkerung fielen dürftig aus, der Zeitpunkt des Lockdown war zu spät gewählt, der nationale Gesundheitsdienst wurde nicht ausreichend mit Ressourcen ausgestattet. Es herrschte, und das tut es bis heute, ein eklatanter Mangel an Schutzausrüstung und Tests, die Organisation des Krisenmanagements war bestenfalls schwach, der Schutz der Alten- und Pflegeheime wurde völlig vernachlässigt.

Und vor allem zeigte sich in Teilen des Establishments wieder einmal der Stolz auf die britische Einzigartigkeit, der gerne in Arroganz mündet. Das Königreich? Wird es schon nicht so hart treffen, meinten offenbar einige Entscheidungsträger. Sie haben die Gefahr unterschätzt. Es ist verständlich, dass Regierungen angesichts dieser beispiellosen Situation nicht sofort eine perfekte Antwort auf das neuartige Coronavirus parat hatten. Doch im Königreich ziehen sich leichtsinnige Fehler und falsche Einschätzungen von Beginn an durch alle Bereiche.

Wie bereits beim Thema Brexit geht es dieser Regierung – deren Minister nicht wegen ihrer Kompetenz, sondern ihres EU-skeptischen Dogmatismus und ihrer Loyalität zum Premier ernannt wurden – mehr um Slogans denn um Substanz. Der Sache nicht gewachsene Minister mit einem völlig überforderten Johnson an der Spitze versuchen, die katastrophale Lage zurechtzubiegen und Versäumnisse zu kaschieren, anstatt transparent und ehrlich dieser Krise zu begegnen. So schafft man kein Vertrauen. Das aber ist notwendig, um die Menschen vom Sinn der strikten Maßnahmen zu überzeugen.

Keine Verlängerung gewünscht

Gleichzeitig hängt das Damoklesschwert Brexit über der Insel. Nächste Woche beginnt die dritte Runde der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen dem Königreich und der EU. London besteht darauf, die am 31. Dezember auslaufende Übergangsphase trotz Pandemie nicht verlängern zu wollen. Mehr noch: Die Briten bemühen sich offenbar nicht einmal mehr um ernsthafte Gespräche, sondern scheinen beschlossen zu haben, die durch einen No-Deal-Brexit entstehenden wirtschaftlichen Schäden auf die globale Covid-19-Krise zu schieben.

Negative Folgen können so verschleiert werden, das Gros der Menschen wäre vermutlich kaum imstande, auseinanderzudividieren, ob für das Chaos ein fehlender Handelsdeal verantwortlich zeichnet oder ob es auf die Pandemie zurückzuführen ist.

Die skrupellose Strategie ist an Zynismus kaum zu überbieten. Abermals übertrumpft die Ideologie der Brexit-Hardliner den Verstand, die wirtschaftliche Interessen und das Wohl der Allgemeinheit. Denn laut Umfragen würde die Mehrheit der Menschen wegen der Pandemie eine Verlängerung der Übergangsphase befürworten, in der die Briten Teil des Binnenmarkts sowie der Zollunion bleiben.

Johnson aber will das Thema abhaken und mit Blick auf die eigene Karriere sein Wort halten – koste es, was es wolle. Die Taktik mag zunächst reizvoll klingen. Doch schon jetzt warnen Wirtschaftsexperten, dass eben diese Vorgehensweise am Ende den Unterschied machen könnte zwischen einer kurzzeitigen Rezession und einer langfristigen Depression. Wenn sich andere Länder nach der Krise langsam erholen, dürfte es für Großbritannien erst richtig schmerzhaft werden.