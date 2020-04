Keineswegs sorglos und leichtsinnig: Schwedens Regierungschef Stefan Löfven. (Maxim Thore/dpa)

Die Schweden sind nicht gerade für einen Hang zur Anarchie oder für besondere Rücksichtslosigkeit bekannt. Der skandinavische Sozial- und Wohlfahrtsstaat stellt traditionell eher das Wir über das Ich, Gemeinsinn und Solidarität sind tief in der Gesellschaft verankert. Hinzu kommt eine große Duldsamkeit gegenüber einem Staat, der individuellen Freiheiten gerne mal Grenzen setzt und sich das auch noch mit knackigen Steuern bezahlen lässt. Im Gegenzug erwarten die Bürger von ihm maximale Sicherheit und Fürsorge. Ist es da nicht geradezu ein Systembruch, wenn Schweden im Kampf gegen die Corona-Epidemie weitgehend auf strikte Regeln und Verbote verzichtet? Nein. Man vertraut vielmehr darauf, dass die Behörden in der Bevölkerung so viel Autorität haben, dass allein ihre Empfehlungen ausreichen. Monströse Bußgeldandrohungen, mit denen nicht nur in Deutschland hantiert wird, würde man hingegen als wirklich autoritär empfinden.

Keine Laissez-Faire Strategie

Der schwedische Kurs, einvernehmlich vorgegeben vom obersten staatlichen Epidemiologen Anders Tegnell und vom sozialdemokratischen Regierungschef Stefan Löfven, ist kein sorgloses Laissez-Faire oder gar ein menschenverachtendes Vabanque-Spiel. Wie im übrigen Europa verfolgen auch die beiden das Ziel, die Infektionskurve flach zu halten, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Trotzdem wurde am Südrand von Stockholm jetzt vorsorglich ein Feldlazarett errichtet. Besuche in Altenheimen sind verboten, ebenso Versammlungen von mehr als 50 Personen. Isoliert werden aber vor allem die besonders Gefährdeten, nicht das Gros der Gesunden.

Die Schulen bleiben ebenso offen wie die Fabriken, Büros, Geschäfte. Und die Gründe dafür sind eher weit- als kurzsichtig: Löfven rechnet nämlich – im Gegensatz zu Donald Trump – nicht damit, dass der ganze Spuk pünktlich nach Ostern vorbei ist. „Das wird Zeit brauchen, Monate“, gab er im Fernsehen zu Protokoll. Aber was wäre bei einem weitgehenden Stillstand nach Monaten von Schwedens Wirtschaft und damit auch vom schwedischen Sozialstaat noch übrig?

Der Frage muss man sich auch hier stellen. Die Antworten sind denkbar unterschiedlich: Deutschland diskutiert gigantische Hilfs- und Kreditprogramme, die vielleicht in einem Corona-Solidarfonds gebündelt werden. Den wiederum könnte man mit Staatsanleihen und Sonderabgaben unterfüttern. Gewaltige Kosten, die heute entstehen, würden also über Jahre mitgeschleppt. Schweden versucht zunächst einmal, diese Kosten gering zu halten, indem man so viel wie nur irgend möglich halbwegs normal weiterlaufen lässt. In diese Richtung zielen auch berechtigte Forderungen der norddeutschen Handelskammern, die Einschränkungen des wirtschaftlichen Lebens koordiniert zurückzuführen. Der schwedische Weg ist auch ein Ausweg.