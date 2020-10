In einem Fernsehinterview spricht Präsident Macron über neuen Einschränkungen in der Corona-Krise. (Christophe Archambault /AFP /dpa)

"Wir schaffen das.“ Den Satz, den Bundeskanzlerin Angela Merkel einst in einem ganz anderen Kontext verwendet hat, bemühte auch gerade der französische Präsident Emmanuel Macron am Ende eines Fernseh-Interviews zum Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Zuvor hatte er Sperrstunden für neun französische Städte, darunter Paris, Marseille und Toulouse, angekündigt und an die Mitwirkung der Menschen appelliert. Nur gemeinsam, so Macrons Botschaft, werde man die aktuelle Krise überwinden. Habe man sich zuletzt daran gewöhnt, eine Gesellschaft freier Individuen zu bilden, so erinnere die jetzige Lage daran, dass Frankreich „eine Nation solidarischer Bürger“ sei.

Das waren typische Macron-Sätze: optimistisch, motivierend, fast poetisch. Diese positive Art galt als einer der Schlüssel für seinen Wahlsieg vor mehr als drei Jahren und als erfrischender Kontrast zum Katastrophendiskurs seiner politischen Hauptgegnerin, der Rechtspopulistin Marine Le Pen.

Nur reißt der französische Staatschef heute damit höchstens noch seine Stammwähler mit, die eine Minderheit darstellen. Zu oft hat er den Eindruck vermittelt, an den Menschen vorbei zu regieren, brutal Reformen durchdrücken zu wollen und dabei die Schwächeren zurückzulassen. Dabei hatte er im Wahlkampf angekündigt, das Land modernisieren und von Blockaden befreien zu wollen. Die Absicht war begrüßenswert, die Methode indes ungeschickt. Das erklärt den heftigen Widerstand. Vor Ausbruch der Pandemie erlebte Frankreich eine aufreibende Zeit mit teils gewaltsamen Protesten der Gelbwesten-Bewegung und Streiks gegen die geplante Rentenreform. Sie wurde vorerst ausgesetzt.

Inzwischen ist es sehr schwer für den Präsidenten, die Franzosen noch zu begeistern. Während die Coronavirus-Krise das Ansehen vieler Staats- und Regierungschefs stärkte, ging sie in Frankreich mit einem zunehmenden Vertrauensverlust einher. Er wird verstärkt durch laufende Ermittlungsverfahren über mögliche Fehlentscheidungen der politisch Verantwortlichen, in deren Rahmen unter anderem die Wohnungen von Gesundheitsminister Olivier Véran, seiner Vorgängerin Agnès Buzyn, Ex-Premierminister Édouard Philippe und dem Generaldirektor für Gesundheit, Jérôme Saldomon, durchsucht wurden.

Zu schwer nachvollziehbare Entscheidungen

Nur noch gut ein Drittel der Menschen traut der französischen Regierung ein erfolgreiches Krisenmanagement zu, zu schwer nachvollziehbar waren deren Entscheidungen. Erklärte sie zunächst, das Tragen von Gesichtsmasken bringe nichts, ohne ehrlich zuzugeben, dass es auch an ausreichend Material fehlte, so ist der Mund-Nasen-Schutz heute fast überall im Land in Innenräumen wie draußen Pflicht. Auf einen strikten Lockdown mit strengen Regeln und engmaschigen Polizeikontrollen folgte eine erstaunliche Phase der Lockerung: Im Sommer fuhr man in den Urlaub, im Herbst rief die Regierung die Arbeitnehmer dazu auf, wieder zur Arbeit und in die Büros zu gehen. Entsprechend voll waren die U-Bahnen und Züge.

Inzwischen werden bis zu 27.000 Neuinfektionen pro Tag gezählt – und die Regierung zieht erneut die Reißleine. Bei allem Verständnis für das schwierige Agieren in einer nie gekannten Krise – ein klarer Kurs ist nicht erkennbar. Das verunsichert. In einem so zentralistisch organisierten Land wie Frankreich fällt dies auf den Präsidenten zurück. Am selben Tag, an dem in Deutschland die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten stundenlang um eine Koordinierung ihrer Maßnahmen rangen, verkündete Macron wie im Alleingang die neuen Regeln für Frankreich. Dabei kam es in einigen Städten und Regionen zuletzt äußerst schlecht an, dass neue Einschränkungen ohne vorherige Abstimmung und vom fernen Paris aus beschlossen wurden. Die versprochene Dezentralisierung war nicht geglückt.

Oft hapert es schlichtweg an der Kommunikation. Indem Macron am Mittwoch statt einer weiteren feierlichen Rede ein Gesprächsformat mit Fragen und Antworten wählte, ließ er sein Bemühen um einen Dialog und bessere Erklärung erkennen. Ob er es aber schafft, die Menschen auf seinem Weg mitzunehmen, ist längst nicht gesagt.