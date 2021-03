Es läuft nicht rund in der CDU von Parteichef Armin Laschet, seine Rivalen beginnen bereits zu nörgeln. (MICHAEL KAPPELER/DPA)

Es geht Schlag auf Schlag. Die Union hat ein Problem, das nicht enden will. Und das ausgerechnet zu Beginn des Superwahljahrs. Am Mittwoch haben Beamte das Büro des CSU-Abgeordneten Alfred Sauter durchsucht. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen ihn wegen Korruptionsverdachts. Auch er soll bei Maskenankäufen die Hand aufgehalten haben, von einem Millionendeal ist die Rede.

Doch Sauter ist nicht irgendein Hinterbänkler. Der 70-Jährige war früher – ausgerechnet – Justizminister in Bayern. Am Donnerstag legte der CSU-Bundestagsabgeordnete Tobias Zech sein Mandat nieder. Seine Beratungsfirma war für die mazedonische Regierungspartei im Wahlkampf tätig, gleichzeitig soll Zech als deutscher Abgeordneter für die VMRO geworben haben.

Doch die Maskenaffäre ist nur ein Problem der kriselnden Union. Genauso bedenklich wie die Krise als solche ist der Umgang mit ihr. Dafür bietet der Fall Sauter ein Paradebeispiel. Der Abgeordnete, seit 31 Jahren Mitglied des Landtags, war eine politische Zeitbombe, den die Parteifreunde dennoch gewähren ließen. Seit Jahren wurde gemunkelt, dass die Geschäfte des versierten Anwalts und politischen Strippenziehers zuweilen in einem moralischen Graubereich lägen.

Nicht besser macht es die Schwesterpartei, die mit Nikolas Löbel ihren „Masken-Sünder“ hatte. Die CDU forderte von ihren Bundestagsabgeordneten eine Ehrenerklärung, nicht wie Löbel abkassiert zu haben. Das ist bestenfalls naiv. Glaubt denn wirklich jemand, dass ein Abgeordneter, der Mandat und Nebentätigkeiten nicht sauber getrennt hat, jetzt den reuigen Büßer spielt und damit seine politische Karriere aufs Spiel setzt?

Doch nicht nur die Masken-Affäre ist ein Krisen-Beschleuniger. So stehen aktuell mehrere CDU-Bundestagsabgeordnete unter Verdacht, in ihrer parlamentarischen Arbeit als Lobbyisten für Aserbaidschan gewirkt zu haben – angeblich gegen Bezahlung oder geldwerte Aufträge. Maskenskandal, Aserbaidschan-Affäre und die Lobby-Aktivitäten des einstigen CDU-Hoffnungsträgers Philipp Amthor führen zu einem schwerwiegenden Verdacht: Hat die Union ein Problem mit der Frage von Macht und Moral?

Die Union steht mächtig unter Druck. Das wäre, zumindest theoretisch, eine Chance für den neuen CDU-Chef Armin Laschet, sich als Krisenmanager zu profilieren – und damit auch seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur zu unterstreichen. Er hat es auch nicht geschafft, vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Im Gegenteil: Seit seiner Wahl im Januar ist Laschet kaum präsent. Selbst am Wahlabend war von ihm wenig zu hören. Andere mussten die beiden Wahlschlappen erklären.

Kein Wunder, dass sein Rivale Friedrich Merz gleich nach den Wahlen gegen Laschet austeilte. Während einer Videokonferenz der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union sollen Teilnehmer die CDU-Spitze wegen ihrer Corona-Politik massiv kritisiert haben. Dabei soll Merz von Führungsversagen gesprochen haben. Zudem sei die Partei personell und inhaltlich schlecht aufgestellt, stichelte er.

Auch Markus Söder, Laschets Rivale um die Spitzenkandidatur, pflegt zu nörgeln. „Es braucht schon zusätzliche Impulse, frische Ideen und neuen Schwung“, forderte er am Tag nach der Doppelwahl für die Union. Und: Ein „Weiter so“ dürfe es nicht geben. Doch genau dafür steht Laschet am ehesten, für eine Politik, die sich an den Stil von Angela Merkel anlehnt.

Das ist schon das nächste Problem: CDU und CSU können nicht auf einen Merkel-Effekt hoffen. Der hatte seit 2009 immer dafür gesorgt, dass die Bundestagswahlen schon früh gelaufen schienen. Ausgerechnet jetzt, in einer absoluten Krise, muss die Union ohne ihre Wahlkampf-Lokomotive auskommen.

Und es könnte noch schlimmer kommen. Laut RTL/NTV-Trendbarometer liegen CDU/CSU nur noch bei einem Umfragewert von 29 Prozent, vier Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Für eine weitere alarmierende Zahl sorgte eine „Forsa“-Umfrage: Eine Mehrheit von 54 Prozent der Befragten rechnet damit, dass mit dem Ende von Angela Merkels Kanzlerschaft auch das Ende von CDU und CSU als Regierungspartei gekommen ist.