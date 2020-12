Französische Bereitschaftspolizisten während der Proteste gegen das Sicherheitsgesetz in Paris. (Alain Jocard /AFP /dpa)

Nicht nur eine Nachricht schickte Emmanuel Macron am vergangenen Freitag über Twitter ab, sondern es waren gleich 14 und aus ihnen klang Wut. Seit einem Tag zirkulierte das Video aus einem Pariser Musikstudio im Netz, auf dem drei Polizisten minutenlang auf den wehrlosen Schwarzen Michel Zecler einprügelten. Gegen sie sowie einen vierten Kollegen, der schließlich eine Tränengasgranate in das Tonstudio warf, wurde nun Anklage erhoben. Die Vorgänge empörten die französische Öffentlichkeit, aber ganz offenkundig auch den Präsidenten. Sie seien inakzeptabel und beschämend, schrieb er. „Frankreich ist ein Land der Freiheit und der Ordnung.“ Er erwarte von der Regierung Vorschläge, um das Vertrauensband zwischen den Franzosen und der Polizei wieder herzustellen.

Doch das Problem des verlorenen Glaubens in die staatlichen Institutionen betrifft auch und gerade Macron selbst, dem viele Franzosen misstrauen. Der Präsident steht massiv unter Druck. Auf die Corona-Pandemie und die beiden Lockdown mit schweren Folgen für die Wirtschaft und den Staatshaushalt, die er doch zu sanieren versprochen hatte, folgten im Herbst mehrere Terroranschläge und nun auch noch die politische Krise um ein neues Sicherheitsgesetz. Es verbietet unter anderem die Verbreitung von Videos von Polizisten im Einsatz, während gleichzeitig Filme wie das vom Vorgehen gegen Zecler erschütternde Verfehlungen von Sicherheitskräften belegen. Dass Macron lautstark behauptet, die Pressefreiheit hochzuhalten, ist zynisch und scheinheilig. Beim EU-weiten Streit um einen Rechtsstaatsmechanismus tritt er hart gegenüber Ungarn und Polen auf. Doch wie steht es eigentlich um die Bürgerrechte in Frankreich?

Viele Franzosen bangen nun aus guten Gründen um ihre Rechte und demonstrierten am Sonntag zu Zigtausenden gegen den umstrittenen Artikel des Gesetzes. Am Rande kam es zu Ausschreitungen, bei denen Demonstranten wie Polizisten verletzt wurden. Dass Premierminister Jean Castex im Bemühen, die Gemüter zu beruhigen, zunächst angekündigt hatte, eine Kommission werde das Sicherheitsgesetz überarbeiten, provozierte wiederum eine Protestwelle im Parlament, das sich entmachtet sah. Die Nationalversammlung hat das Gesetz in erster Lesung bereits verabschiedet. Die Stimmung ist aufgeheizt, die Lage chaotisch.

Vorwürfe gegen die französische Polizei, oft unverhältnismäßig brutal vorzugehen und teilweise Rassismus in ihren Reihen zu tolerieren, gibt es dabei nicht erst, seit Macron im Amt ist. Auch deshalb fand der Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ein lautes Echo in Frankreich. Doch statt Zeichen der Beruhigung auszusenden, ließ Macron die Sicherheitsgesetzgebung verschärfen. Außerdem setzte er Persönlichkeiten an Schlüsselstellen, die eine harte Linie verkörpern, wie der ehrgeizige Innenminister Gérald Darmanin, der das Gesetz zu verantworten hat. Marcon braucht Darmanin, den der Präsident den Konservativen abgeworben hat, mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2022, bei der er sich um die Anhänger der bürgerlichen Rechten bemüht.

Der politische Wunderknabe

Auch Macrons Vorgänger hatten zu kämpfen: Unter Nicolas Sarkozy brach die Finanzkrise mit jahrelangen Folgen für die Wirtschaft aus, François Hollande stand schweren Terrorattacken gegenüber. Doch unter Macron scheinen sich die Krisen zu multiplizieren. Der politische Wunderknabe, als der er bei seiner Wahl noch gefeiert wurde, erscheint heute entzaubert.

Vor zwei Jahren entstand die Widerstandsbewegung der „Gelbwesten“, die soziale Ungerechtigkeiten im Land anprangerte. Vor einem Jahr lähmten Streiks gegen die Rentenreform das Land. Der Dialog mit den Sozialpartnern stockt. Macrons LREM-Partei hat viele Anhänger verloren. Sein Versprechen, den Menschen wieder Zuversicht zu geben und anders zu regieren, nämlich pragmatischer und bürgernäher, konnte er nicht halten. Im Gegenteil: Viele werfen ihm einen autoritären, ja monarchischen Amtsstil vor. Und mit ihren Monarchen sind die Franzosen schon oft nicht gerade zimperlich umgegangen.