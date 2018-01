Das Jahr 2017 war ein gutes für Frauen. Es gab die #MeToo-Kampagne, Brigitte Macron in Frankreich, Frauke Petry in Deutschland, „Wonder Woman“ im Kino. Eine seltsame Aufzählung? Kann sein, aber diese Stichworte machen gemeinsam das Puzzle aus, das die momentane Situation von Frauen abbildet. Und damit immer auch die von Männern. Denn deren Situation ist Diskussionen über Feminismus eingeschrieben, weil es darum geht, Ressentiments abzubauen und Lebensentwürfe aller Art zu fördern. Moderne Männer wie der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau oder Schwedens Regierungschef Stefan Löfven nennen ihre Politik daher auch feministisch.

Wer will das?

2017 war auch das Jahr, in dem eine legendäre Essaysammlung zum Stand des Feminismus in die zweite Runde ging. 1977 erschien das „Kursbuch Frauen I“. Seit Dezember nun umkreist „Frauen II“ die vergangenen 40 Jahre Frauenbewegung sowie den Status quo: Was ist geschafft, was nicht? Zudem drängt eine weitere Frage nach vorn: Wer will was? Wenn Feministinnen 1977 von „starken Frauen“ sprachen, dann dachten sie nicht an rechtspopulistische Macht-Politikerinnen wie Frauke Petry oder Alice Weidel. Zwei Frauen, die von den Errungenschaften genau der Emanzipation profitiert haben, die sie zurückdrehen möchten.

Echt undankbar, oder? Sicher. Aber eine so schmerzliche wie heilsame Erkenntnis, weil sie das Augenmerk schärft: Der viel zitierte weiße, alte Mann ist heute ein Problem unter vielen. Es gibt zunehmend welche mit zwei X-Chromosomen. In der Politik, aber auch auf Laufstegen, in You-Tube-Videos, im TV: Auch dort wird ein dubioser Weibchen-Kult propagiert. Und es gibt diejenigen, die männlich sind, aber weder weiß noch alt, und bei denen lange vor allem die linksdrehende Variante der Frauenbewegung versagt hat. Über die Diskriminierung ihrer Schwestern in der islamischen Welt hat sie geschwiegen. Erst mal die kämpfenden Brüder in Palästina befreien, dann wird das schon ... nein, wird es nicht. Ohne Frauenrechte wird es im Nahen Osten und überhaupt nirgendwo stabile Demokratien geben. Und übrigens auch keine wirkliche Gleichberechtigung in Europa, solange muslimische Frauen in archaischen Familienverbänden leben müssen.

Auch Musliminnen müssen von Errungenschaften profitieren, die in den vergangenen Jahrzehnten hartnäckig erkämpft wurden, und die alle Weidels, Petrys und Klums als selbstverständlich hinnehmen. Vergewaltigung in der Ehe ist strafbar, Abtreibung nicht mehr illegal, es gibt Fortschritte in Sachen Lohngleichheit und bei der Kinderbetreuung. Ja, es ist noch viel zu tun, Stichworte: Armutsrisiko Alleinerziehender, zu niedrige Anzahl von Frauen in Führungspositionen. Aber der gesellschaftliche Wind hat sich gedreht, er weht liberaler und fortschrittlicher, siehe die Transgender-Debatte. Und kein Politiker würde sich mehr trauen, diese Themen als „Gedöns“ zu bezeichnen wie einst Gerhard Schröder.

Sie jung, er viel älter

Apropos Schröder. Der lebte mehrfach das Beziehungsmodell: Sie jung, er viel älter. Das regte niemanden auf, die Umkehrung dieser Gleichung galt dagegen jahrzehntelang als mindestens anrüchig. Seit 2017 gibt es ein Paar auf dem politischen Parkett, das sich um Spötter und Neider nicht schert: Brigitte und Emanuelle Macron. Die Neuen im Élysee-Palast lösten zunächst Schnappatmung bei den bunten Blättern aus und kitzelten in Satirikern den mühsam verborgenen Macho wach. Inzwischen hat sich das Rauschen gelegt, und wenn bei Berichten über Brigitte Macron endlich die Altersangabe weggelassen wird, kann man schon fast von Normalzustand sprechen. Der ist bei den Beziehungen der Geschlechter zueinander auch in Sicht dank der weltweiten Kampagne #MeToo um sexuellen Missbrauch. Entgegen dem Geschwafel, man(n) wisse gar nicht mehr, wie er sich verhalten solle, stimmt das: Männer, die immer schon höflich und rücksichtsvoll gegenüber Frauen (oder Männern) waren, haben nichts zu befürchten. Anbaggern war noch nie Flirten. Und Denunziant(inn)en werden von Gerichten in die Schranken gewiesen.

Derweil zeigt Hollywood, dass auch die Fabrikation fiktionaler Vorbilder im 21. Jahrhundert angekommen ist: Mit „Wonder Woman“ rettet eine Blockbuster-Comic-Heldin die Welt, „Star Wars“ profitiert von einer weiblichen Jedi. Von dieser Frauen-Power bitte mehr auch in der Hochkultur, namentlich in Opern- oder Ballettinszenierungen. Da scheint manchmal die Zeit stehen geblieben. Trotzdem: 2017 war ein gutes Jahr für Frauen. Und damit auch für Männer.