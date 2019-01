Wenn Premierministerin May das Misstrauensvotum überstehen sollte, will sie am 21. Januar ihren Plan B vorlegen. (House Of Commons/PA Wire/dpa)

16.1.: Angekündigtes Misstrauensvotum der oppositionellen Labour-Partei gegen die britische Premierministern Theresa May.

21.01.: Premierministerin May will ihren Plan B vorlegen - vorausgesetzt, sie übersteht das Mistrauensvotum.

31.01.: Spätestens sieben Sitzungstage später - also am 31. Januar - muss die Regierung über den Plan B abstimmen lassen. Die Abgeordneten könnten den Plan B ändern und eine engere Anbindung an die EU fordern oder sogar ein zweites Referendum.

29.03.: An diesem Tag um 23.00 Uhr britischer Zeit tritt das Vereinigte Königreich aus der Staatengemeinschaft aus - falls der Brexit nicht auf Wunsch Großbritanniens verschoben wird. (dpa)