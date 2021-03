Gesunde Tiere, glückliche Bauern, zufriedene Verbraucher – mit der Tierwohlabgabe will Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner diesen Dreiklang erreichen. (Christina Kuhaupt)

Die LED-Anzeige läuft ohne Unterbrechung. Alle paar Sekunden leuchtet das nächste Angebot über der langen Ladentheke auf. Hähnchenschenkel zehn Kilogramm 11,99 Euro steht jetzt in roten Buchstaben auf dem Display. Man hat kaum zu Ende gelesen, da folgt schon die nächste Ankündigung: Hähnchenbrustfilet zehn Kilogramm 45 Euro.

Man kennt das sonst eher von der Börse, wenn die Änderungen der Aktienkurse in Echtzeit über den Ticker laufen. Eine Art Umschlagplatz ist auch das auffallend grüne Gebäude an der Neuenlander Straße 75. Aber hier drinnen geht es nicht um Wertpapiere und Optionsscheine, sondern um Fleisch. Wer einen Ort sucht, zu dem Menschen kommen, die gern Fleisch essen, der ist bei Fleisch-Et Pazari genau richtig.

Die Auslage der Fleischtheke ist reich bestückt. Rindermett, Rinderrouladen, T-Bone-Steak und Kalbsfleisch. Lammhals, Lammkeule, Lammniere und Lammkotelett. Ochsenschwanz, Rinderzunge, Rippchen und Rinderpansen. Alles da, dutzendfach, alles fein säuberlich sortiert und aufgereiht. Ömer Baltaci ist Vorarbeiter hier, er hat bis gerade Fleischstücke zerteilt. Jetzt sagt er: „Die Menschen, die zu uns kommen, wollen Qualität, aber sie schauen auch auf den Preis.“

Obwohl noch nicht einmal Mittag ist und die neue Woche gerade erst begonnen hat, sind durchgängig mehrere Kunden im Laden. Zwei Angestellte sind damit beschäftigt, die Regale aufzufüllen. Fünf Mitarbeiter sorgen hinter dem Fleischtresen dafür, dass der Strom an Nachschub nicht abreißt.

Ihren Einkauf hat an diesem Vormittag auch die ältere Dame erledigt, die auf dem Domshof ihr Rollwägelchen hinter sich herzieht. Zum Mittagessen soll es bei ihr Labskaus geben, und dafür hat die Seniorin Corned Beef auf dem Wochenmarkt eingekauft. 350 Gramm für rund neun Euro am Fleischstand. „Das ist nicht billig, das weiß ich“, sagt sie, „aber ich rauche nicht, und ich trinke nicht, deshalb ist es mir das wert.“

Ob sie sich das Fleisch vom Wochenmarkt auch noch leisten kann, wenn demnächst das Kilo 40 Cent teurer wird, so wie die Politik sich das vorstellt? Die alte Dame denkt einen Moment lang nach, dann sagt sie: „Ich glaube ja, zur Not rühre ich etwas mehr Kartoffelstampf unter oder mache die Portionen etwas kleiner.“ Corned Beef in der Dose aus dem Supermarkt, sagt sie, komme für sie nicht infrage.

Wenn es mehr Menschen wie die alte Dame gäbe, hätte Julia Klöckner einen leichteren Job. Die Bundeslandwirtschaftsministerin aus der CDU arbeitet seit ein paar Jahren daran, die deutsche Landwirtschaft für die Zukunft aufzustellen. Für ihre Bemühungen wird die Ministerin meist heftig kritisiert, mal von den Bauern, mal von der Lebensmittelindustrie, mal von den Tier- und Naturschützern. Man erwartet viel von ihr, oft jeder etwas anderes: Bauern sollen von eigenen Erträgen gut leben können. Die Tiere sollen sich in den Ställen wohlfühlen. Das Fleisch soll die bestmögliche Qualität haben, und für den Verbraucher soll es trotzdem noch bezahlbar sein. Klöckner versucht es jetzt über eine Abgabe, über einen Preisaufschlag auf alle tierischen Produkte.

Zu den Befürwortern einer Tierwohlabgabe gehört Greenpeace. Die Umwelt- und Naturschützer hatten im vergangenen Jahr eine Umfrage in Auftrag gegeben, die zu dem Ergebnis kam, dass 85 Prozent der Befragten gewillt sind, Steuern oder Abgaben auf Wurst und Fleisch zu zahlen. Eine aktuelle Umfrage der Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners fällt nicht ganz so deutlich aus, aber in der Tendenz geht sie in dieselbe Richtung: Gut 70 Prozent der Befragten hielten demnach einen Preisaufschlag von 20 Prozent auf Hackfleisch für angemessen, wenn die Preiserhöhung zu 100 Prozent an die Bauern weitergegeben würde. Einen Preisaufschlag von 25 Prozent auf Milch hielt immerhin noch die Hälfte der Verbraucher für akzeptabel.

Holger Hennies kennt diese Umfragen. Niedersachsens Bauernpräsident betrachtet sie mit Vorsicht. „Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass viele Verbraucher an der Ladentheke im Zweifel doch sehr häufig zum günstigeren Produkt greifen“, sagt Hennies. Dieses Phänomen hat von der Wissenschaft auch schon einen Namen bekommen: Bürger-Konsumenten-Lücke. Der Mensch sagt als Bürger etwas, handelt als Konsument aber anders. „Bei Fleisch sprechen sich in Studien bis zu 80 Prozent der Befragten für eine bessere Form der Tierhaltung aus, im Vergleich dazu sind die Marktanteile von Biofleisch mit ein bis zwei Prozent sehr gering“, schreiben Agrarwissenschaftler von der Universität Göttingen, die das Positionspapier „Warum wir eine Tierschutzsteuer brauchen – die Bürger-Konsumenten-Lücke“ verfasst haben.

Die Gründe für diese Lücke sind laut der Autoren vielfältig. Ein Teil des Problems sei selbst gemacht durch schlechte Politik und Marktversagen. Dazu komme, dass viele Verbraucher nicht sich selbst, sondern zuerst die Wirtschaft oder die Politik in der Verantwortung sähen. „Einstellungen bei Verbrauchern entsprechen oftmals Wünschen und Idealbildern und sind somit eher als Trends zu verstehen“, sagt Mitautorin Gesa Busch. Deshalb unterstützen die Göttinger Wissenschaftler die Einführung einer verbindlichen Steuer.

Klöckners Pläne bekommen damit etwas, was es bisher höchst selten für ihre Vorschläge gegeben hat: Zustimmung von fast allen Seiten. Nicht nur Greenpeace befürwortet die Tierwohlabgabe, auch der Deutsche Bauernverband hat zugestimmt. Hennies nennt eine Abgabe für alle die „fairste Lösung, wenn höhere Standards bei der Tierhaltung der politische und gesellschaftliche Wille sind“.

Kritik kommt dagegen von den Grünen. „Eine Tierwohlabgabe würde auch Menschen mit wenig Geld treffen“, sagt Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter, „deshalb gehört eine soziale Kompensation zwingend dazu.“ Auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen fordert „flankierende Maßnahmen mit einem Ausgleich für Haushalte mit zu geringem Einkommen". An diese Gruppe denkt auch Ömer Baltaci von Fleisch-Et Pazari. „Ich weiß, dass es vielen Kunden wichtig ist, dass die Tiere bis zu ihrer Schlachtung ein gutes Leben haben. Ich glaube deshalb, dass viele bereit wären, etwas mehr für ihr Fleisch zu zahlen“, sagt Baltaci, „aber meine Erfahrung sagt mir auch, dass sich viele das gar nicht leisten können.“