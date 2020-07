Nach den Krawallen in Frankfurt wurde nicht nur aufgeräumt, sondern auch ein Betretungsverbot verhängt. (Arne Dedert)

Man muss nicht nach Mallorca fliegen, um seine Ignoranz gegenüber Gesundheitsschutzauflagen zu demonstrieren. Ob an der Sielwallkreuzung, auf dem Platz vor der Alten Oper in Frankfurt am Main oder auf dem Kiez in Hamburg: Leichtfertige oder bestenfalls selbstvergessene Menschen versammeln sich, um quasi vor der Tür von Clubs und Bars zu tun, was sie vor der Pandemie dahinter zu tun pflegten.

Das gilt vornehmlich für Jüngere, Junggebliebene und alle, die sich dafür halten; summa summarum also Bürger jeder Altersklasse. Wenn der strapazierte Modebegriff Achtsamkeit tatsächlich mehr sein sollte als esoterisches Wortgeklingel, gilt diese Strömung offenbar höchstens der eigenen Person, der Gemeinschaft gilt er eher nicht.

Dass sich Menschen zu Freiluftpartys, Pardon, zusammenrotten, straft diejenigen Lügen, die glauben, dass die Bewohner des sogenannten globalen Dorfs nicht viel mehr als eine stabile WLAN-Verbindung oder 5G brauchen, um zusammenzukommen und sich auszutauschen. Ob aber Großeltern Besuch von den Enkeln bekommen oder mit ihnen skypen, ob Freundinnen gemeinsam ausgehen, nach Jungs schielen und umgekehrt oder über Dating-Apps flirten, ist ein himmelweiter Unterschied. Sehen und gesehen werden funktioniert nur in der Menge.

Gegenseitiges Vermissen durch die Pandemie

Die Pandemie entfremdet die Menschen auf eine Art, die zuvor höchstens aus Endzeitromanen bekannt war. Kinder litten und leiden darunter, ihre Freunde nicht sehen zu können. Beschäftigten fehlen ihre Kollegen und ihre Kunden, Sportlern ihre Vereinskameraden. Die meisten Menschen werden eben nicht als Einzelgänger geboren, sondern suchen die Nähe anderer.

Obendrein sind Verschlossenheit und Kontaktscheu in der Gesellschaft des beginnenden 21. Jahrhunderts, in der Hans und Franz, Hanni und Nanni für Selfies posen und ihr Leben vor Fremden ausbreiten, ein Makel wie ein Buckel oder ein Kropf. Die in der Anzahl von Freunden, Followern, Likes gemessene Beliebtheit ist eine harte Währung für Statusfragen. Ganz gegen diesen Trend soll Zurückgezogenheit plötzlich ein Teil der Gesundheitsvorsorge sein?

Das Branchenblatt „Horizont“ zitiert aus einer Wertestudie des Marktforschungsinstituts „GIM foresight“ namens „Der schwarze Schwan Covid-19“. Ergebnis: „Im Privaten legt man mehr Wert auf schöne Ereignisse statt auf physischen Besitz“. Mit schönen Ereignissen ist es derzeit aber bekanntlich nicht allzu weit her. Unbeschwerte Urlaubsreisen sind so gut wie unmöglich. Wer will schon wie ein Schießhund beim Grillabend mit Freunden aufpassen, dass der empfohlene Abstand nicht unterschritten wird. Die Umsicht und Rücksichtnahme, die zum Infektionsschutz gefragt ist, passt nicht zur verbreiteten Ich-Bezogenheit und lustbetonten Lebensführung. Mit Corona Spaß haben? Schwierig.

Mehrere Entwicklungen der vergangenen Jahre begünstigen den zivilen Ungehorsam des Partyvolks. Die Grenze zwischen objektiver staatlicher Fürsorge und subjektiv empfundener Gängelei ist schmal. Das Misstrauen gegenüber der Politik wächst, der Respekt vor Autoritäten bröckelt. Obendrein scheint der Schrecken der Pandemie nachzulassen, als ob die Zeit nicht nur alle Wunden heilte, sondern auch alle Ansteckungsgefahr bannte.

Nutzlose Appelle

Dass die Feierei in Frankfurt (bei einer Minderheit) in Gewalt umgeschlagen ist, scheint mit der Pandemie im engeren Sinne jedoch wenig zu tun zu haben. Die Eskalation zeigt nur: Wer sich ohnehin nicht als Teil der Gemeinschaft sieht, fühlt sich nichts und niemandem verpflichtet. Appelle, die Corona-Krise gemeinsam zu bewältigen, finden in diesem Kreis keine Adressaten.

Das sind die schlechten Nachrichten vom Wochenende. Erstens: Solche Feiern sind nicht zu unterbinden, die Partykarawane wird weiterziehen. Zweitens: Gegen die Gewaltausbrüche wird es keinen Impfstoff geben. Da muss schon viel mehr geschehen, besser: hätte seit Jahren geschehen müssen. Das ist seit Langem bekannt, ohne sichtbare Ergebnisse. Die Banlieues in Frankreich lassen grüßen.