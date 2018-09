Nein, Recep Tayyip Erdogan ist in jüngster Zeit sicher nicht sympathischer geworden, auch nicht demokratischer. Aber er ist noch wichtiger geworden – und noch schwächer. Was paradox wirkt, ist nur vor dem Hintergrund des nahöstlichen Irrsinns erklärbar: Die wegen des Handelsstreits mit den USA extrem taumelnde türkische Wirtschaft zwingt den Möchtegern-Sultan zur Wiederannäherung an die eigentlich ungeliebte EU. Und die EU, sicherheitspolitisch so labil wie die türkische Wirtschaft, braucht den ebenfalls ungeliebten Despoten in Ankara als Ordnungsmacht in ihrem südöstlichen Hinterhof.

Der wird immer mehr zum Vorhof zur Hölle. In der letzten syrischen Rebellenhochburg Idlib droht ein Massaker, womöglich schlimmer als jenes in Srebrenica während des Bosnienkrieges 1995. Damals hat Europa hilflos zugeschaut, wie 7000 Muslime abgeschlachtet wurden – im völlig überfüllten Idlib könnten es Zehntausende Zivilisten sein. Und die Überlebenden würden Richtung Türkei fliehen, die schon dreieinhalb Millionen Syrer aufgenommen hat.

Es ist also völlig richtig, dass sich Bundesaußenminister Heiko Maas und seine türkischen Gesprächspartner erst einmal auf das Thema konzentrieren, bei dem sie ohnehin an einem Strang ziehen. Wenn man hier gemeinsam Erfolg hat – also ein Massaker in Idlib verhindert – kann das der Normalisierung des Verhältnisses nur dienen. Dann wird auch Kompliziertes einfach: Wenn die Türkei mehr deutsche Investitionen wünscht, muss sie Rechtssicherheit schaffen. Die Freilassung der noch inhaftierten sieben Deutschen wäre ein guter erster Schritt.