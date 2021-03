Die Pandemie hat die Situation vieler Drogensüchtiger verschlechtert. Unter anderem war der Zugriff auf Hilfsangebote erschwert. (BORIS ROESSLER/DPA)

Im Land Bremen hat sich die Zahl der Drogentoten im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt: 18 Menschen starben im Jahr 2019 an den Folgen des Rauschgiftkonsums, in den vergangenen zwölf Monaten 41 Personen. Für Sebastian Hecht, der als Streetworker bei der Bremer Drogenhilfeeinrichtung Comeback GmbH arbeitet, sind die Zahlen nicht überraschend. „Dass die Zahl so deutlich gestiegen ist, hat mehrere Faktoren. Ein Grund ist sicherlich, dass viele Drogenkonsumenten aus dem sozialen System ausgeschlossen wurden, weil für sie eine Barriere zum Jobcenter und anderen sozialen Leistungen entstanden ist.“

Durch die Pandemie hatten etliche Einrichtungen den Publikumsverkehr eingestellt, vieles muss online oder telefonisch erledigt werden. „Aber gerade die Konsumenten, die in schwierigen Verhältnissen oder sogar auf der Straße leben, haben in der Regel kein Smartphone und erst recht keinen Computer“, sagt Hecht. Dadurch hätten einige Drogenkonsumenten ihren Leistungsbezug, zum Beispiel den Anspruch auf das Arbeitslosengeld II, verloren. Für viele abhängige Menschen sei so der Zugang zu Wohnplätzen schwieriger geworden, die ärztliche Versorgung sei ohnehin ein großes Problem, sagt Hecht.

Bundesweit starben im vergangenen Jahr 1581 Menschen an den Folgen des Konsums illegaler Drogen. Das sind 13 Prozent mehr Drogentote gegenüber dem Jahr 2019 (1398) und fast ein Viertel mehr als im Jahr 2018 (1276). „Die Lage ist für suchtkranke Menschen durch die Pandemie mehr denn je dramatisch. Viele von ihnen sind durch Corona in eine verstärkte Lebenskrise geraten. Gewohnte Strukturen, persönliche Hilfsangebote und Ansprechpartner sind quasi von einem Tag auf den anderen weggebrochen“, sagte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU).

Laut ihrem Bericht waren 36,1 Prozent der Todesfälle auf den Konsum von Opioiden und Opiaten allein oder in Verbindung mit anderen Stoffen, 27,3 Prozent auf Langzeitfolgen des Drogenkonsums zurückzuführen. Dies könne auch ein Grund dafür sein, dass sich mehr Drogenkonsumenten als in den Vorjahren das Leben genommen hätten. Suchthilfe müsse gerade jetzt in der Krise aufrechterhalten und finanziert werden. „Vor Ort kommt es weiter auf jede Hilfe an“, sagte Ludwig. In Niedersachsen hat sich die Zahl der Todesopfer (80) im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Sebastian Hecht betreut in Bremen bis zu 15 Drogenkonsumenten, das Team der Drogenhilfeeinrichtung kümmere sich um etwa 50 weitere Personen auf der Straße. „Dabei ist uns aufgefallen, dass sich vor allem das Konsummuster signifikant verändert hat.“ Bei einigen Konsumenten habe der Suchtdruck andere Nöte überlagert, dazu habe besonders die Droge Crack beigetragen, die zu schwerer Abhängigkeit führe. Auch Kokain habe zu vielen schweren Erkrankungen und einigen Toten geführt, so der Streetworker. Dennoch würden die meisten Todesopfer nicht an einer Überdosis sterben, sondern an den Begleiterscheinungen und Nebenwirkungen.

Suchtdruck überlagert Nöte

„Verunreinigte Materialien verursachen Entzündungen und Infektionen, die langfristig zum Tod führen können, wenn sich der Betroffene keine Hilfe sucht“, sagt Sebastian Hecht. Für schwer drogenabhängige Menschen steht seit dem vergangenen September deshalb ein Drogenkonsumraum in der Bahnhofsvorstadt zur Verfügung, um ihnen neben einer sauberen Umgebung auch sterile Konsummittel wie Spritzen anbieten zu können. „Neue Projekte brauchen immer eine gewisse Anlaufzeit, denn die Drogensüchtigen müssen auch ein gewisses Vertrauen aufbauen. Wir sehen aber, dass der Konsumraum von immer mehr Menschen genutzt wird“, sagt Daniela Alex, Co-Leiterin des Drogenkonsumraums. Gab es im September 176 sogenannte Konsumvorgänge, waren es im Februar dieses Jahres 644.

Viele Drogensüchtige berichten laut Daniela Alex, dass sie unter Einsamkeit leiden, ihnen fehlt sozialer Kontakt. „Durch die erhöhte Polizeipräsenz sind Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit nicht möglich, dazu gibt es kaum Rückzugsorte. Das führt zu Stress und falschem Konsum.“ Auch Cornelia Barth, Leiterin der Comeback-Einrichtung, tut sich schwer, für die bundesweit gestiegenen Zahl an Drogentoten eine einzige gemeinsame Ursache auszumachen: „Man müsste sich jeden Todesfall individuell anschauen. Wir haben insgesamt zwar einen schlechteren Gesundheitszustand bei den Konsumenten festgestellt, aber die Zahlen steigen ja seit Jahren und nicht nur aufgrund der Pandemie.“