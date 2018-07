Bei der Multiplikatoren-Ausbildung haben deutsche Soldaten kurdische Peschmerga in die Handhabung des G 3-Sturmgewehrs eingewiesen. Inzwischen trainieren sie Peschmerga-Offiziere, die dann ihr erworbenes Wissen an Peschmerga-Soldaten weitergeben. (Sebastian Wilke)

Wie verteidigt und sichert man eine Stadt? Im Irak derzeit das Topthema und für 122 Bundeswehrsoldaten eine echte Herausforderung. Denn auch wenn die meisten Gebiete von der Terrormiliz Daesch zurückerobert sind und das Kalifat beendet ist, gehen die Angriffe punktuell weiter. Die einen nennen es ein letztes Aufbäumen der noch verbliebenen Terrorzellen, andere sprechen von einem Widererstarken und Neusortieren. Jedenfalls ist die Aufgabe der Sicherheitskräfte jetzt eine völlig andere. Stabilisierung ist das Gebot der Stunde. Dem hat sich auch die Bundeswehr im Irak verschrieben. Mit ihrem neuen Mandat verfolgt sie eine veränderte Strategie: Die Basisausbildung ist beendet, seit Juni ist Capacity Building angesagt.

Montagmorgen 7.30 Uhr Stadtteil Dream City in Erbil, der Kurdenmetropole im Nordirak: „Wir bilden jetzt keine Kampftruppen mehr aus“, sagt Presseoffizier Norman Sehmisch und holt die Journalistin im gepanzerten Jeep ab. „Wir trainieren die Trainer.“ Die sollen dann das erworbene Wissen an die Peschmerga-Soldaten weitergeben. Das neue Training ist nicht nur mit den kurdischen Streifkräften vorgesehen, sondern in Kürze auch in Bagdad mit der irakischen Armee. Derzeit werden Lage und Ausbildungsmöglichkeiten noch erkundet. Ob sich das Militärlager Taji im Norden von Bagdad für die deutsche Trainingsmission als geeignet erweist, muss sich noch zeigen. Angedacht ist es jedenfalls. Dort sind auch die Amerikaner und die anderen Mitglieder der Allianz gegen Daesch, wie etwa die Franzosen. In Erbil sind die deutschen Soldaten mit Schweden und Holländern zusammen.

Für den Ausbildungseinsatz der Bundeswehr im Irak gibt es kein Uno-Mandat. Die Bundesregierung sieht den Einsatz aber dennoch als innerhalb eines „kollektiven Sicherheitssystems“ als legitim an. Es wird auf eine Aufforderung des früheren Uno-Generalsekretärs Ban Ki-Moon, im Kampf gegen Daesch zu helfen sowie auf entsprechende bilaterale Anfragen aus dem Irak verwiesen. An dieser Sichtweise und der damit rechtlich und politischen Begründung gab und gibt es Zweifel. So lehnte beispielsweise die Grünen-Fraktion im Bundestag den Einsatz im Irak aus rechtlichen, nicht humanitären Gründen ab. Trotzdem beschloss das Parlament im Januar 2015 in einer namentlichen Abstimmung die Mission. Nun ist das Mandat auf den gesamten Irak ausgeweitet worden und läuft vorerst bis Ende Oktober 2018.

Zehn Wochen Training

Unimog, Wölfe, Dingos: In der Reparaturwerkstatt wird flott gemacht, was liegenblieb oder liegenbleiben könnte. „Sie müssen lernen, die Kupplung zu treten, Getriebe zu wechseln“, sagt der Ausbilder. Die Fahrzeuge der Peschmerga haben meistens Automatik. Bei den Deutschen lernt man alles. Strahlung messen, atomare Sprengköpfe entdecken, Minen entschärfen, der Umgang mit dem Kampfstoffspürgerät: ABC-Ausbildung. Das komplette Training dauert zehn Wochen. Drinnen im Ausbildungszentrum drücken die Peschmerga-Offiziere die Schulbank: Befehlsketten etablieren, Befehlsketten schließen, eigene Entscheidungen treffen, um schnell reagieren zu können. Das ist neu, denn die Kommandostrukturen im Irak sind oft umständlich und lang. Allerdings, so räumt der Ausbilder ein, der seinen Namen an der Uniform abgeklebt hat, sei die Guerilla-Struktur der Peschmerga auf Flexibilität angelegt, während die konventionellen Armeestrukturen behäbig seien.

Und dann sind wir auch schon beim Thema. Ist die Peschmerga nun eine Guerillatruppe oder eine konventionelle Armee? „Das wissen sie oft selber nicht so genau“, ist die treffende Antwort. Denn obwohl die Amerikaner bei ihrem Truppenabzug 2011 eine Fusion der Sicherheitskräfte angeregt hatten, das heißt eine Verschmelzung der irakischen Armee mit den kurdischen Peschmerga-Einheiten, ist nichts davon geschehen, im Gegenteil. Im Konflikt um die Ölstadt Kirkuk standen sich irakische Armee und Peschmerga feindlich gegenüber. Nur knapp konnte im Oktober 2017 ein Bürgerkrieg zwischen Kurden und Arabern verhindert werden. Was also geschieht mit der Peschmerga? Das ist eine der vielen Fragen nach dem Sieg über Daesch.

Hauptmann Jan aus Fischerhude hat zwar auch sein Namensschild abgeklebt, ist aber dennoch einverstanden, dass sein Vorname im WESER-KURIER steht. Fast fünf Monate dauerte sein Einsatz im Irak. Inzwischen ist er nach Deutschland zurückgekehrt. Seinen 29. Geburtstag hat er noch im Militärcamp mit den Kameraden gefeiert. Er habe eine riesige Torte bekommen, erzählt er stolz. „Die Lage ist momentan stabil, kann sich aber sehr schnell ändern“, antwortet Jan auf die Frage nach der Sicherheit, die ihm permanent gestellt wird, vor allem von der Familie und den Freunden. Das Schlimmste sei die Trennung von zu Hause: „Ich vermisse meine Couch.“ Für Jan ist dies der erste Einsatz außerhalb Deutschlands. Ein bisschen Heimweh klingt aus seinen Worten heraus. Allerdings habe er Auslandseinsätze einkalkuliert, als er sich für 13 Jahre bei der Bundeswehr verpflichtete. Doch anders als manche anderen Kameraden, die das Abenteuer suchen und sich freiwillig für den Einsatz melden, ist der Niedersachse dem Ruf gefolgt, als in seinem Einsatzort Seedorf nach einem Ausbilder für Erbil gesucht wurde. Über die Arbeit mit der Peschmerga verliert er lobende Worte, räumt aber ein, dass hier zwei Welten aufeinanderprallen. Der Umgang mit den jungen Soldaten sei problemlos, mit den älteren sei es schwierig. „Das haben wir immer schon so gemacht, warum sollen wir das ändern“, sind Sätze, die die deutschen Ausbilder oft zu hören bekommen.

Wenig von enger militärischer Zusammenarbeit zu spüren

Gegen 13 Uhr füllt sich die „Oase“ im Militärcamp, wo es Cordon bleu und Schnitzel gibt. Hier essen auch Schweden und Holländer, während die Bar nur deutschen Soldaten vorbehalten ist. Dort gibt es deutsches Bier, einen Billardtisch, Clubsessel. Man kapselt sich ab. „Wir wollen halt mal unter uns sein“, ist die Antwort auf die verwunderte Frage der Besucherin nach dem europäischen Korpsgeist der Truppe. Gerade wurde in Brüssel eine engere militärische Zusammenarbeit der Europäer beschlossen. Davon ist in Erbil wenig zu spüren.

Ein Schwerpunkt des neuen Mandats der Bundeswehr im Irak sei die Kooperation der Peschmerga mit der irakischen Armee, meint Kommandeur Andreas Steinhaus, der neben der „Oase“ zum Gespräch Platz nimmt. Die politischen Gräben überwinden zu helfen, ist für den Oberst das, worauf es jetzt im Irak ankäme. „Bei den Peschmerga gibt es einige Offiziere, die noch in der irakischen Armee unter Saddam Hussein ausgebildet wurden.“ Die hätten keine Berührungsprobleme. Dort müsse man ansetzen. Ansonsten habe die irakische Regierung in Bagdad kein Konzept zur Versöhnung. Die Leute blieben sich weitgehend selbst überlassen. Hier sieht der Bundeswehroffizier Handlungsbedarf für die Deutschen. Denn in den befreiten Gebieten im Nordirak herrschten zuweilen die Schiitenmilizen, vor deren Rache die sunnitischen Bewohner Angst hätten und mit denen sie nicht kooperieren wollten. Gelänge die Versöhnung zwischen den unterschiedlichen Volksgruppen nicht, hätte Daesch oder eine nachfolgende Organisation wieder Chancen Fuß zu fassen.

Besonders in den sogenannten umstrittenen Gebieten sei die Situation heikel. Dazu zählt die Ölstadt Kirkuk, aber auch Städte wie Sinjar an der Grenze zu Syrien und Karakosch, die Christenstadt in der Nähe von Mosul. Die Kurden beanspruchen die Gebiete für sich, Bagdad ebenfalls. Der Konflikt droht immer wieder zu eskalieren. Und das schon seit Jahren. „Die Extremisten nutzen das aus“, weiß Steinhaus. Die staatlichen Gebilde des Kalifats seien zwar zerschlagen, aber einige der Dschihadisten seien noch da. „Wir können jetzt nicht abziehen. Wenn hier etwas schiefgeht“, ist Kommandeur Steinhaus überzeugt, „haben wir das nächste große Flüchtlingsproblem. „Wir können die Region nicht sich selbst überlassen, noch nicht.“