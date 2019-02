Das Pipeline-Verlegeschiff «Audacia» verlegt auf der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Ostsee-Erdgaspipeline Nord Stream 2. (Stefan Sauer /dpa)

Die Erdgas-Pipeline „Nord-Stream 2“, die Erdgas aus Russland direkt nach Deutschland und damit auch West-Europa transportieren soll, ist ohne Frage ein wichtiges wirtschaftspolitisches Projekt. Darüber hinaus ist es ein europapolitisch umstrittenes Projekt. Deshalb hat Brüssel durch Änderungen an der EU-Gasrichtlinie strengere Auflagen beschlossen. Aber auch nach diesem Kompromiss sind die sicherheitspolitischen Bedenken nicht ausgeräumt. Nord-Stream 2 spaltet Europa weiter.

Eine noch größere Abhängigkeit vom russischen Gas sehen die meisten europäischen – insbesondere die osteuropäischen – Länder kritisch. Die Pipeline würde die Ukraine schwächen – strategisch und wirtschaftlich. Auch die USA lehnen das Projekt ab. Sie sehen Putin als Gewinner und die Ukraine als Verlierer. Zum anderen möchten sie selbst Flüssiggas nach Europa liefern. Und letztendlich hat Deutschland eigentlich das Ziel, seine Energieversorgung breiter aufzufächern, um von einzelnen Staaten und Regionen unabhängiger und somit keinesfalls erpressbar zu werden.

Damit nicht genug: Auch innerhalb von Deutschland bleibt Nord-Stream 2 umstritten. Die einen sehen den wirtschaftlichen Vorteil und begrüßen die Annäherung an Russland. Andere Partner, wie beispielsweise die Baltischen Staaten und Polen, sehen das Projekt im Widerspruch zur Sanktionspolitik und sorgen sich um den Zusammenhalt in Europa.

Ein Projekt mit geopolitischer Dimension

Fakt ist: Wir geraten zunehmend unter Druck. Bisher hat die Bundesregierung die geplante Ostseepipeline als ein privat-wirtschaftliches Projekt voranzutreiben. Ein Projekt dieser Größe hat aber niemals nur eine ökonomische, sondern immer auch eine geopolitische Dimension. Ein Projekt, an dem Russland, die USA und die staatlich fragile Ukraine Anteil haben, muss sicherheitspolitisch betrachtet werden – mit allen Aspekten und Auswirkungen. Jeder beteiligte Staat hat eigene Interessen.

Deutschland muss zunehmend Verantwortung in Europa und der Welt übernehmen. Das ist gut so. Doch wir dürfen niemals nur den eigenen Vorteil im Auge haben, sondern müssen die unterschiedlichen Interessen bei allen Entscheidungen berücksichtigen. In Fragen der Migrationspolitik und der Aufnahme von Flüchtlingen fordern wir stets die Solidarität unserer Partner in Europa ein. Deutsche Alleingänge in der Energiepolitik passen nicht zum multilateralen Anspruch, den wir selbst stellen. Es muss immer um einen fairen Interessenausgleich gehen. Ob der Kompromiss im Zusammenhang mit Nord-Stream 2 diesem Anspruch gerecht wird, muss sich zeigen.

Zur Person

Unsere Gastautorin ist Bundestagsabgeordnete der CDU und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Motschmann war 2017 Spitzenkandidatin der Bremer CDU-Landesliste bei der Bundestagswahl.