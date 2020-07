Ein Bild aus dem vergangenen Jahr: Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt den britischen Premierminister Boris Johnson in Berlin. (Jörg Carstensen /dpa)

Die EU und Großbritannien haben ihre jüngste Verhandlungsrunde über ein Freihandelsabkommen ergebnislos beendet. Doch schon Ende dieses Jahres läuft die Übergangsphase aus, in der das Land noch Mitglied des Binnenmarkts ist und zur Zollunion gehört. Es droht ein harter Bruch mit Zöllen und Kontrollen. Bislang scheint eine Einigung unmöglich, zumindest vordergründig. Hinter den Kulissen klingen die Prognosen weitaus optimistischer. Bis zum Herbst, so mutmaßen Beobachter, könnte ein Deal tatsächlich stehen.

Die Taktik in der Downing Street scheint sich gewandelt zu haben. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass der unter Druck stehende Premierminister Boris Johnson, dem zunehmend sein miserables Krisenmanagement in der Pandemie auf die Füße fällt, nicht auch noch ein No-Deal-Szenario riskieren kann – und deshalb bei einigen Punkten einknicken wird. Das Königreich ist von der Coronavirus-Krise so schwer getroffen wie kein anderes Land in Europa. Mehr als 44.000 Menschen sind laut Regierungsangaben nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Zudem wird die Wirtschaftsleistung dieses Jahr Prognosen zufolge um elf Prozent einbrechen.

Das Problem will der Regierungschef nun angehen und hat sich gewohnt unbescheiden ein neues Vorbild erkoren: US-Präsident Franklin D. Roosevelt, der Amerika mit dem New-Deal-Programm aus der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre führte. Auf ihn verwies Johnson diese Woche, bevor er seine Vision aufmalte, die mit Superlativen bestückt war. „Bauen, bauen, bauen“, lautet der neue Slogan. Aber mehr, besser, grüner. Mit massiven staatlichen Investitionen will Johnson die Konjunktur beleben, Milliarden für den Bau und die Sanierung von Krankenhäusern, Schulen und Straßen ausgeben sowie bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Handelt es sich lediglich um Boris-Johnson-Statusprojekte, die reichen Immobilienunternehmern nützen, oder kann die Wirtschaft so tatsächlich angekurbelt werden? Angesichts der bislang mäßigen Erfolge des Premiers ist Skepsis geboten. Gleichzeitig weiß Johnson, dass diese Pläne ein Tropfen auf den heißen Stein sein werden, sollte es kein EU-Abkommen geben. Dann kann er kaum verhindern, dass das Königreich von einer Rezession, die wieder einmal die Abgehängten und weniger gut Verdienenden treffen wird, in eine Depression rutscht.

Brüssel will von London Zugeständnisse bei zentralen Streitthemen

Johnson sprach deshalb von einem „Wumms“, den es braucht. Brüssel dagegen will von London Zugeständnisse bei den zentralen Streitthemen erreichen, wie der Forderung der EU nach gleichen Wettbewerbsbedingungen, der Rolle des Europäischen Gerichtshofs bei möglichen Differenzen und der Fischerei.

In der verfahrenen Situation setzen britische Europaskeptiker ausgerechnet in Deutschland hohe Erwartungen. Und das nicht nur, weil der für den Herbst erwartete Showdown zwischen Brüssel und London in die EU-Ratspräsidentschaft der Bundesrepublik fällt. Die Deutschen, so der sich seit Jahren hartnäckig haltende Mythos auf der Insel, würden am Ende schon allein aus Eigeninteresse Zugeständnisse an Großbritannien machen und damit den Weg zu einem Deal ebnen. Berlin als Achillesferse der EU? Es ist eine Fehlwahrnehmung, die Risiken birgt und die bei Brexit-Optimisten bislang vor allem für Enttäuschung gesorgt hat. Weder die so oft zitierten deutschen Autohersteller sprangen den Briten zur Seite, noch scherte Kanzlerin Angela Merkel aus der Reihe der EU27 aus.

In London gründen sich die Hoffnungen nicht nur auf Merkels Ruf, bei Verhandlungen pragmatisch zu agieren, sondern auch auf den Glauben, dass Berlin aufgrund der exportorientierten Wirtschaft unbedingt einen ungeordneten Austritt verhindern will. Doch trotz der Bedeutung des deutsch-britischen Handels und trotz Merkels jüngster Warnung vor einem Scheitern der Gespräche: Dass die Kanzlerin es richten und den Briten einen vorteilhaften Deal bescheren wird, darf dann doch bezweifelt werden. Ihre Priorität liegt zurecht auf der Integrität des Binnenmarkts. Extrawürste soll es nicht geben. Von denen aber träumen sie auf der Insel bis heute.