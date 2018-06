Der Saal des UN-Sicherheitsrats in New York (dpa)

Deutschland sitzt 2019 und 2020 wieder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Bei der Abstimmung in der UN-Vollversammlung, in der alle Mitgliedsstaaten vertreten sind, erhielt Deutschland am Freitag 184 von 193 Stimmen.

Insgesamt wurden fünf Sitze neu vergeben. Die Wahl Deutschlands galt als ziemlich sicher. Neben der Bundesrepublik erhielten Belgien, Südafrika, die Dominikanische Republik und Indonesien einen Sitz. Bis auf Indonesien war deren Kandidatur ebenfalls konkurrenzlos.

Neben den zehn nicht-ständigen Sitzen, die alle zwei Jahre neu vergeben werden, gibt es fünf Länder mit einem ständigen Sitz in dem Gremium. Diese mit einem Veto-Recht ausgestatteten Staaten sind Russland, China, Großbritannien, Frankreich und die USA. (cah/dpa)