Herr Lindner, die SPD stolpert eher widerwillig in Richtung Große Koalition. Haben Sie eigentlich Mitleid mit den Sozialdemokraten?

Christian Lindner: Die SPD benötigt kein Mitleid. Die Sozialdemokraten sitzen bereits auf der Kabinettsbank, insofern sollte Kontinuität auch keine Zumutung sein. Aber ich muss klar sagen: Ich habe Verständnis dafür, dass einige Genossinnen und Genossen der SPD – genau wie wir – ein „Weiter so“ nicht für einen erstrebenswerten politischen Zustand halten, sondern sich mehr Erneuerungswillen von einer neuen Regierung erhofft hätten.

Werden die SPD-Mitglieder am Ende einem Koalitionsvertrag zustimmen?

Ich gehe davon aus. Aber es ist sicher schwer erträglich, was die Basis der SPD über sich ergehen lassen muss. Am Abend der Bundestagswahl hieß es: Wir gehen in die Opposition. Am Tag nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierung hieß es: Niemals Groko! Herr Schulz hat ebenso ausgeschlossen, in ein Kabinett von Frau Merkel einzutreten. Nun wird berichtet, dass diese Aussage nicht mehr gilt. Das ist schon ein bisschen viel an Wende, die Herr Schulz seiner Parteibasis abverlangt.

Wer ist der Gewinner der Sondierungsgespräche?

Ich sehe einen Verlierer – und das ist Deutschland, das Erneuerungsprojekt, das so dringend nötig wäre. Herausgekommen ist stattdessen ein Papier nach der Methode Merkel: Unterschiede werden mit Milliarden zugeschüttet. Ich sehe keine großen Gewinner und Verlierer zwischen den Parteien.

Zu den noch frischen Koalitionsgesprächen: Die Union will der SPD in der Gesundheitspolitik entgegenkommen. Bekommen wir die Bürgerversicherung durch die Hintertür?

Das werden wir uns natürlich genau ansehen. Das wäre ein weiterer Beleg dafür, dass die CDU völlig konturlos geworden ist. Die CDU war immer gegen die Bürgerversicherung, weil sie zu einer Staatsmedizin führt. Jetzt soll das zu einer Trophäe für die SPD werden. Die Bürgerversicherung macht zwar alles gleich – aber für alle gleich schlechter. Das ist ein rein ideologisch begründetes Projekt.

Warum schlechter?

Gegenwärtig haben wir eine enorme Querfinanzierung für die gesetzlich Versicherten durch die privaten Krankenversicherungen. Außerdem ist die Bürgerversicherung verfassungswidrig. Denn die Privatversicherten haben ja Rücklagen für das Ruhestandsalter gebildet. Die würden quasi enteignet. Dagegen würden Betroffene klagen – vermutlich mit Erfolg.

Auf welchen Feldern will die FDP die Große Koalition stellen?

Erstens: Bildung ist die wichtigste gesellschaftspolitische Aufgabe. Wir wünschen mehr Vergleichbarkeit, mehr Mobilität und mehr gesamtstaatliche Finanzierungsmöglichkeiten, um unser Bildungssystem in den Weltstandard zu bringen. Die Große Koalition öffnet die Tür zu einer Reform des Bildungsföderalismus leider nur einen ganz kleinen Spalt. Bei Jamaika war das aufgrund des Vetos des Grünen Kretschmann gar nicht möglich. Ein anderer Punkt: Wir wollen in Deutschland Ziele wie den Klimaschutz erreichen – durch mehr Technologieoffenheit und Innovationskraft. Wir brauchen nicht noch mehr Planwirtschaft, Verbote und Subventionen, wie die Grünen das wollen. Wir wollen auch den Menschen das wirtschaftliche Vorankommen erleichtern und die Selbstbestimmung der eigenen Lebensführung stärken. Das fängt mit dem individuell-flexiblen Eintritt in den Ruhestand an, das geht über den Abbau ärgerlicher Bürokratie im Alltag, und das endet auch nicht bei einer finanziellen Entlastung bei den Steuern und Sozialabgaben. Spätestens jetzt in diesen Boom-Zeiten sollte das möglich werden.

Wechseln wir auf die internationale Bühne. Die Türkei setzt bei ihrem Feldzug gegen syrische Kurden deutsche Panzer ein. Hat Deutschland seine Waffenexporte zu locker gehandhabt?

Nein, für den Waffenexport an Nato-Partner sollte es keine anderen Regeln geben müssen. Denn innerhalb des westlichen Bündnisses geht es um eine Wertegemeinschaft. Nun entfernt sich die Türkei aber von der Nato, wie sie sich zuvor schon von der Europäischen Union entfernt hat.

Die Nachrüstung der Panzer ist gestoppt, die Zukunft anderer Waffenexporte in die Türkei aber unklar. Wie sehen Sie das Verhalten der Bundesregierung?

Die aktuell getroffene Entscheidung ist nachvollziehbar. Gegenwärtig können wir uns nicht sicher sein, wie sich die Türkei weiterentwickelt und welche Strategien Herr Erdogan noch verfolgen wird. In dieser Situation zu sagen, wir machen da nicht mit, ist richtig. Die Nato-Gremien müssen jetzt dringend die Politik der Türkei erörtern. Dann muss es ein klares Signal geben: Ein Land darf nicht so agieren, wie es die Türkei in Syrien tut. Und sollte man feststellen, dass die Türkei kein verlässlicher Partner mehr ist, dann stellen sich noch viel grundsätzlichere Fragen als die nach Rüstungsexporten.

Ist die Tür in die EU für die Türkei nun endgültig dicht?

Ja, die Türkei hat sich von allem entfernt, was wir an europäischen Werten haben. Der Beitrittsprozess ergibt auf dieser Grundlage keinen Sinn mehr. Ich bin dafür, dass man Klarheit schafft und den Beitrittsprozess zur Europäischen Union beendet. Stattdessen sollte der Türkei ein Partnerschaftsvertrag angeboten werden, der auch rechtliche Alltagsfragen abklärt.

Wir müssen natürlich noch auf Jamaika zu sprechen kommen, auch wenn Sie das Thema vermutlich nicht mehr hören mögen …

… ich beantworte jede Frage.

Gibt es einen Moment, in dem sie bedauert haben, aus Jamaika ausgestiegen zu sein?

Nein, überhaupt nicht. Was sollte der Anlass dafür sein?

Naja, Sie bedauern, dass die künftige Regierung für keine Erneuerung steht. Die FDP hätte mit einer Regierungsbeteiligung versuchen können, an einem Aufbruch mitzuwirken.

Wir haben geprüft, ob ein Aufbruch nach Jamaika möglich gewesen wäre. Das Ergebnis ist bekannt: nein. Das Papier war nicht besser, sondern in Teilen sogar schlechter als das, was gegenwärtig von der Groko auf dem Tisch liegt. Das war keine tragfähige Grundlage. Deshalb erfahren wir jetzt viel Unterstützung von Menschen, die sagen: Jawohl, man muss auch klare Kante zeigen!

Die Jamaika-Idee hatte Charme. Ist das Modell nun dauerhaft beschädigt? In Bremen zum Beispiel wäre diese Konstellation nach der Bürgerschaftswahl 2019 denkbar.

Eine CDU, die nur „Weiter so“ will, eine CSU unter internem Druck und eine grüne Partei, die Menschen bevormunden will. Wo war da der Charme? Ob Jamaika zukünftig ein Modell werden kann wie in Schleswig-Holstein, das steht in den Sternen. Wenn die Grünen weiter eine linke Partei sein wollen, dann wird das auf Bundesebene schwierig. Aber wenn nach einer nächsten Bundestagswahl bei den Grünen eine neue Führung liberaler sein sollte, wenn Herr Dobrindt von der CSU es mit der Erneuerung seiner Partei ernst meint und die CDU nicht die Beliebigkeit zum Konzept erklärt, dann wird man auch neu sprechen und neu entscheiden.

Das Gespräch führte Norbert Holst.