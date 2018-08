Sie treffen sich schon wieder: Angela Merkel und Wladimir Putin werden an diesem Sonnabendabend ihre Mitte Mai am Schwarzen Meer in Sotschi geführten Gespräche auf Schloss Meseberg in Brandenburg fortsetzen. Damit kommen die Kanzlerin und der russische Präsident innerhalb von nur drei Monaten schon zum zweiten Mal zusammen.

Regierungssprecher Steffen Seibert tat so, als sei es das Normalste auf der Welt, als er das Treffen ankündigte. Viele Worte über mögliche Themen verlor er nicht: der Konflikt in Syrien, die Lage in der Ostukraine, energiewirtschaftliche Fragen. Das war‘s. Ähnlich zugeknöpft fiel die Reaktion seines Kreml-Kollegen Dmitri Peskow aus. Auch hier der knappe Hinweis auf die Themen, ergänzt immerhin durch die vielsagende Ankündigung, bei dem Gespräch werde es um einen „Uhrenvergleich“ zu allen wichtigen Fragen gehen.

Der ist auch dringend nötig, denn viel zu lange herrschte zwischen Berlin und Moskau offiziell Schweigen. Ausgelöst durch den Konflikt in der Ukraine und die Annexion der Krim, verstärkt durch Sanktionen gegen Russland und zu allem Überfluss verlängert durch die sich hinziehende Regierungsbildung in Berlin, kam es zu einer für beide Seiten unbefriedigenden Kontaktsperre. Bezeichnend, dass Putins Besuch der erste bilaterale Besuch des russischen Präsidenten in Deutschland seit vier Jahren ist.

Die „Russland-Woche“ im Mai hat Früchte getragen: Die Gespräche – allen voran das Treffen zwischen Merkel und Putin in Sotschi, aber auch die Moskau-Besuche von Außenminister Maas und Wirtschaftsminister Altmaier, sowie die Berlin-Visiten des russischen Außenministers Lawrow und des Generalsstabschefs Gerassimow – haben die Basis gelegt für Putins Gegenbesuch.

Dieses diplomatische Zwischenhoch macht deutlich: Deutschland ist auf der Suche nach einer neuen Russlandpolitik. Das ist nicht nur vor dem Hintergrund der außenpolitischen Alleingänge des US-Präsidenten Donald Trump wichtig; viele zentrale Themen lassen sich ohne Moskau nicht lösen. Die Energiepolitik, sprich das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2, ist eines davon. Durch Trumps Drohung an Berlin, es dürfe kein Gas aus Russland mehr kaufen, erhält es jedoch besondere Brisanz. Kein Wunder, dass auch die öffentliche Meinung in Deutschland auf Ausgleich mit Moskau drängt.

Merkel tut also gut daran, mit Putin wieder ins Gespräch zu kommen. Zwar sind sich beide nicht sonderlich sympathisch, aber sie tauschen sich seit über zwölf Jahren regelmäßig aus, gehen respektvoll miteinander um. Klar ist aber auch: Es gibt keinen Königsweg für eine erfolgreiche Wiederannäherung. Eine bloße Appeasement-Politik wäre naiv, dazu ist Putin viel zu machtbewusst. Insofern ist es richtig, das Pipeline-Projekt clever für Verhandlungen über den zukünftigen Status der Ostukraine zu nutzen. Es ist der Schlüssel für eine Entspannung mit Russland, inklusive möglicher Lockerungen der Sanktionen. Putin kann Nord Stream 2 nicht scheitern lassen, er braucht angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage Russlands Devisen. Allerdings gibt es zu diesem Prozess der Wiederannäherung auch keine Alternative. Die Konflikte in Syrien und der Ukraine sind nur mit Russland lösbar.

Die Kanzlerin weiß das. Sie hat nach dem Mai-Treffen mit Putin deutlich gemacht, dass ein gutes Verhältnis zu Russland im „strategischen Interesse“ Deutschlands liegt und beide Seiten den „Willen zum Dialog“ haben. Und Putin bekannte in Sotschi offen, das Deutschland der wirtschaftliche „Schlüsselpartner“ für Russland ist. Nun braucht es eine Russlandstrategie mit klaren Vorgaben. Solange Putin an seiner Ukraine-Politik festhalten, kann es keinen Abbau der Sanktionen geben. Sollte der Kreml jedoch UN-Friedenstruppen zulassen und diese mit einem robusten Mandat ausstatten, könnte es Lockerungen geben.

Dazu muss der Dialog zwischen Berlin und Moskau aber trotz aller autokratischen Attitüden Putins weitergehen. Das mag manchmal schwerfallen, aber nur so funktioniert Diplomatie. Horst Teltschik, ehemaliger Berater Helmut Kohls, hat es so ausgedrückt: „Stört uns das im Falle Chinas? Stört uns das bei anderen Ländern? Änderungen in Richtung Demokratie, Marktwirtschaft, Menschenrechte erreichen sie nicht durch Deklamationen, sondern durch Zusammenarbeit.“

Einen Weg übrigens, den Merkel auch im Umgang mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zu Recht verfolgt. Der kommt Ende September zu einem Staatsbesuch nach Berlin. Dialog unter vier Augen, statt Drohgebärden aus der Ferne.