Bund setzt weiter auf europäische Lösung

Deutschland nimmt 2750 Flüchtlinge von den griechischen Inseln auf

Deutschland will insgesamt 2750 Geflüchtete von den griechischen Inseln aufnehmen. Das gab Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag in einer Mitteilung bekannt.