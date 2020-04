Berlin. Wegen der Corona-Pandemie haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder einstimmig beschlossen, dass die Bürger auf alle privaten Reisen und Besuche von Verwandten zu Ostern verzichten sollen. Außerdem wurde festgelegt, dass die geltenden Ausgangsbeschränkungen bis zum Ende der Osterferien am 19. April verlängert werden. „Wir müssen ganz besonders an den Osterfeiertagen diese Regeln einhalten“, sagte Kanzlerin Merkel nach einer Telefonkonferenz in einem Audio-Statement. Sie hatte die Konferenz aus der häuslichen Quarantäne geleitet, nachdem bei einem Arzt, der sie geimpft hatte, eine Corona-Infektion festgestellt worden war.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) unterstrich die große Einigkeit aller Ministerpräsidenten beim Kontaktverbot. „Das betrifft mich im Übrigen genauso wie jeden anderen Bürger, denn der natürlich geplante Besuch bei meinen Eltern an Ostern muss in diesem Jahr unterbleiben.“ Das Infektionsgeschehen müsse weiter verlangsamt werden. Bovenschulte unterstrich mit Blick auf die Situation in den Senioreneinrichtungen in Bremen und ganz Deutschland das große Risiko, das Covid-19 gerade für ältere Menschen bedeute.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erteilte Debatten über eine Lockerung der Kontaktverbote eine Absage. „Wir fühlen uns auf dem richtigen Weg, sind aber noch lange, lange nicht am Ziel dieses Weges“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Hannover. Die Infektionszahlen in Niedersachsen stiegen zwar nicht mehr so schnell, aber sie stiegen immer noch. „Deswegen besteht überhaupt kein Anlass, eine Lockerungsdiskussion zu führen.“ Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) betonte mit Blick auf die bundesweit auch zu Ostern geltenden Reise- und Besuchsbeschränkungen: „Das Coronavirus kennt keine Feiertage und keine Ländergrenzen.“ Das werde auch verschärft kontrolliert werden. Wie es ab dem 20. April weitergeht und ob es dann eine schrittweise Lockerung der Einschränkungen im öffentlichen Leben gibt, soll am 14. April zwischen Bund und Ländern abgestimmt werden. Merkel betonte, es wäre „ganz schlimm, wenn wir zu früh die Kontaktbeschränkungen lockern“ und dann wegen wieder stark steigender Infektionszahlen neue Beschränkungen verfügt werden müssten. „Wir müssen alles verhindern, dass wir vom Regen in die Traufe kommen.“

Um Infektionsketten früher zu erkennen und nachverfolgen zu können, könnte eine von Forschern entwickelte und von der Bundeswehr bereits getestete freiwillige Corona-App helfen (siehe auch nebenstehenden Text). Diese soll keine Bewegungsprofile erstellen, aber Nutzer informieren, wenn man sich länger in der Nähe einer später positiv getesteten Person aufgehalten hat. Persönliche Daten wie Namen oder Adresse des Infizierten soll man nicht erfahren. Merkel sagte, wenn die Prüfung gut verlaufe, werde sie die App-Anwendung empfehlen.

Kurshalten und Abwarten

Von einer Maskenpflicht für alle hält Merkel dagegen nichts. Zu groß sei die Gefahr, dass sich Menschen in falscher Sicherheit wiegen könnten, gab die Kanzlerin am Mittwochmorgen in der Runde der Unionspolitiker zu bedenken, die sich immer vor der Kabinettssitzung trifft. „Kabinettsfrühstück“ heißt der Kreis – diesmal allerdings als Video-Schalte.

In der Runde der Ministerpräsidenten plädierten gerade Länder wie Bayern und Baden-Württemberg, die mit ihren Maßnahmen letzte Woche den anderen vorangeprescht waren, jetzt fürs Kurshalten und Abwarten, wie die Maßnahmen wirken. Tatsächlich lässt sich über diese Wirkung nach knapp eineinhalb Wochen noch wenig sagen – und das Wenige ist leicht falsch zu deuten.

Blickt man etwa auf die Bundesländer, liegt Nordrhein-Westfalen bei der wichtigsten Maßzahl für den Erfolg vorn: Im Land von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) verdoppelte sich die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten zuletzt in neun Tagen. In CSU-Chef Markus Söders Bayern war die doppelte Zahl dagegen schon nach sieben Tage erreicht. Der Grund ist freilich so simpel wie unpolitisch: NRW war im Karnevalshotspot Heinsberg früh und stark, jedoch zunächst nur regional betroffen. In Bayern dagegen kam das Virus mit Skiurlaubern aus Tirol später ins Land, dann aber überall. Nur logisch, dass die Infektion sich dort auch schneller verbreitete als aus dem früh abgeriegelten Heinsberg.