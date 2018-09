Die Räumung der Baumhäuser von Umweltaktivisten im Hambacher Forst geht weiter. (Arnulf Stoffel/dpa)

Sie stehen als Mahnmale für einen energiepolitischen Irrtum: Gorleben, einst geplanter Standort für eine Wiederaufbereitungsanlage, heute ein Lager für radioaktive Castor-Behälter; Kalkar, wo ein „Schneller Brüter“ gebaut wurde, der nie ans Netz gehen sollte, ist heute Teil eines Freizeitparks; Brokdorf, Standort eines Pannenreaktors, bei dessen Bau sich Polizei und Tausende von Demonstranten bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen lieferten.

Gorleben, Kalkar und Brokdorf sind Synonyme dafür, wie es man nicht machen sollte: Staat und Industrie haben gegen den Willen vieler Bundesbürger die Nutzung der Atomenergie durchgedrückt. Erst der Atomausstieg hat diesen Irrweg beendet. Nun ist Deutschland gerade dabei, wieder auf einen falschen Weg zu setzen. Am vergangenen Wochenende lieferten sich im Hambacher Forst Tausende von Kohlegegner ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei.

Das Waldgebiet soll gerodet werden, um dort Braunkohle abzubaggern. In San Francisco trafen sich zur gleichen Zeit mehr als 4000 Vertreter von Städten, Regionen und Unternehmen, um sich über Initiativen für den Klimaschutz auszutauschen. Eines der Top-Themen dieser Konferenz: Wie ist ein möglichst schneller Ausstieg aus der Kohleverstromung möglich? Hier das Beharren auf eine überholte Technologie, dort der innovative Blick in eine nachhaltigere Zukunft.

Der Hambacher Forst ist längst zum Synonym für Sinn oder Unsinn der Energieerzeugung aus Braun- und Steinkohle geworden. Trotz des Booms bei den Erneuerbaren Energien werden immer noch fast 40 Prozent des Stroms in Deutschland mit Hilfe der Kohle produziert. Kohlekraftwerke sind in Deutschland die Kohlendioxid-Emittenten Nummer eins.

Die Kraftwerke geben mehr CO₂ an die Luft ab als die gesamte Industrie! Und so ist die Rechnung ganz einfach: Will Deutschland seine Klimaziele doch noch erreichen, dann muss ein schneller Ausstieg aus der Kohle her. Erst in der vergangenen Woche hat der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments eine ambitionierte Marke beschlossen: Um bis zu 45 Prozent soll der Ausstoß des Klimakillers bis 2030 abgebaut werden.

Um die Kohle ist ein Glaubenskrieg entbrannt. Einig sind sich Gegner und Befürworter nur in einem Punkt: Man muss über den Ausstieg sprechen, denn der muss geplant werden. Laut des Deutschen Braunkohlen-Industrie-Vereins sind 70.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt von dem fossilen Energieträger abhängig. Deshalb soll eine Kohlekommission im Auftrag der Bundesregierung Kompromisse für den Ausstieg und für den Strukturwandel in den Revieren entwickeln.

Die rechtliche Frage ist klar

Die Räumung des Hambacher Forstes und die drohende Rodung des Waldgebiets kommen deshalb zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Bislang haben Gegner und Befürworter der Kohle immerhin noch miteinander geredet. Nun wird der Streit jedoch emotional aufgeladen und könnte eskalieren. Zumal Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul keine Möglichkeit auslässt, den Streit anzuheizen. So bezeichnete der CDU-Politiker die Waldbesetzer schon mal als „selbsternannte Umweltschützer“.

Es rächt sich nun, dass Ministerpräsident Armin Laschet (ebenfalls CDU) es ablehnte, in dem aufgeheizten Konflikt zu vermitteln. Seine Begründung: Er sehe dafür keinen Spielraum. Tatsächlich ist die rechtliche Frage klar. Die RWE hat das Recht, rund die Hälfte des 200 Hektar großen Waldstücks zu roden und dort Braunkohle zu fördern. Dieses Recht ist durch eine – übrigens von der damaligen rot-grünen Landesregierung abgesegnete – Entscheidung von 2016 noch einmal bestätigt worden.

Eine berechtigte Frage ist jedoch, ob dieses Projekt noch zeitgemäß ist, wenn gleichzeitig alle Welt über Kohleausstieg redet. Ohnehin war es noch nie sonderlich clever, stur an veralteten Industrien festzuhalten – Bremen weiß davon ein Lied zu singen. So würde es viel mehr Sinn machen, schon bald mit dem gewünschten Strukturwandel in den Revieren zu beginnen. Da wartet jede Menge sinnvoller Arbeit auf die Kumpels.

Am Ende, so ist zu befürchten, könnte es in diesem Konflikt nur Verlierer geben. Auf Dauer wird der Widerstand gegen die Waldrodung nebst folgender Mondlandschaft kaum zu gewinnen sein. Auch das Image der RWE wird Schaden nehmen: Hier ein Wald mit 12.000-jähriger Geschichte, bedroht von einem gierigen Konzern. Sollte der Hambacher Wald am Ende dann doch gerodet werden, wird er in Erinnerung bleiben: als trauriges Symbol für die Sinnlosigkeit des Festhaltens an der Kohle.