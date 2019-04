Die Unzufriedenheit mit dem Euro wächst in der EU. (Federico Gambarini/dpa)

Vom französischen Staatspräsidenten Emanuel Macron stammt der Satz: „Europa war nie in so großer Gefahr.“ Und vom finnischen Staatspräsidenten Sauli Niinistö das Zitat: „Ich kann nichts mehr vom europäischen Geist spüren.“ Beide haben recht. Gegenseitiges Misstrauen hat sich unter den Regierungen der Euro-Staaten breit gemacht. Man traut dem anderen nicht mehr recht über den Weg.

Früher war den nationalen Politikern bewusst, dass man im Interesse Europas Kompromisse finden muss. Dies hat sich geändert. Niinistö bringt das auf den Punkt. Woher kommt das? Das Centrum für Europäische Politik hat kürzlich berechnet, welche Volkswirtschaften von der Euro-Einführung 1999 bis 2017 in welchem Umfang Wohlstandsgewinne oder ‑verluste verzeichnet haben. Deutschland profitierte in diesen 18 Jahren mit 1,9 Billionen Euro; Frankreich und Italien erlitten Nachteile von 3,6 beziehungsweise 4,3 Billionen Euro.

Mehr zum Thema Diskussion in Lilienthal Leidenschaftlicher Einsatz für Europa Ist Europa zukunftsfähig oder doch eher ein Auslaufmodell? Eine Diskussonsrunde mit dem ... mehr »

Diese Zahlen räumen erstens mit dem Vorurteil auf, dass Deutschland bislang massive Nachteile durch den Euro erlitten habe. Zweitens machen sie deutlich, dass vor allem Frankreich und Italien durch die Euro-Einführung große Nachteile erlitten haben.

Es gärt dort, und die Unzufriedenheit mit dem Euro, mit der EU und nicht zuletzt mit dem übermächtig scheinenden Deutschland hat sich immer weiter aufgebaut. Dass die Probleme meist hausgemacht sind, weil die Regierungen die nötigen Reformen nicht ergreifen, ist vielen nicht klarzumachen. Und auch in Deutschland ist ja die Frustration über die Probleme in der Euro-Zone verbreitet.

So zanken die Regierungen über die Wege aus der Krise. Während die deutsche Regierung Reformen in den südlichen Ländern einfordert, verlangen diese Länder Umverteilung zu ihren Gunsten. Insoweit wirkt der Euro wie ein Spaltpilz. Die Zwietracht untergräbt die Grundfesten der EU. Wenn dem nicht Einhalt geboten wird, zerfällt die EU, womit wir bei Macrons Äußerung sind.

Was ist zu tun? Die Frage, ob der Euro wieder abgeschafft werden sollte, stellt sich – auf deutscher Seite – nicht mehr. Die Schäden, die gerade die deutsche Volkswirtschaft erleiden würde, wären immens. Daher wird, mangels Reformen in Südeuropa, die Umverteilung von Nord nach Süd kommen. Deutschland wird – im eigenen Interesse – zahlen. Es kann nur noch darum gehen, ob sich Geldzahlungen an die Bedingung von Strukturreformen knüpfen lassen. Die Bundesregierung sollte in jedem Fall anfangen, die Menschen auf die bevorstehenden Kosten für den Erhalt der EU vorzubereiten.

Zur Person

Unser Gastautor ist Vorsitzender der Stiftung Ordnungspolitik und des Centrums für Europäische Politik in Freiburg im Breisgau.