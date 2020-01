Zeitenwende, Aufbruch, Umbruch, Angst vor dem großen Crash oder gar vor dem Ende der Menschheit: Vorhersagen, also Blicke in die Zukunft, haben stets zum Jahreswechsel Konjunktur, erst Recht, wenn ein neues Jahrzehnt beginnt. Zumal in Deutschland vor hundert Jahren etwas war, was manche verklärend die „goldenen Zwanziger“ nennen, die in Wahrheit aber ein Tanz auf dem politischen Vulkan nach dem verlorenen 1. Weltkrieg waren, weggefeiert von den Vergnügungssüchtigen in den Bars und Nachtclubs der Hauptstadt Berlin.

Der in Flensburg lehrende Sozialpsychologe Harald Welzer nimmt den Begriff der „roaring twenties“ freilich zum Anlass, ein eher hoffnungsloses Bild des neuen Jahrzehnts zu zeichnen. Welzer schreibt im „Stern“ über einen „Epochenbruch, in der die Erfolgsstrategien des 20. Jahrhunderts nicht mehr funktionieren“ würden. Zumal die derzeitige Politikerzunft nur Ziele formuliere, statt zu handeln. „Wie golden wird das kommende Jahrzehnt“, fragt der „Spiegel“ gar mit einer Titelgeschichte über die nun beginnende „Dekade des Umbruchs“. Um dann im Kulturteil auch ins Düstere abzugleiten: „Wir leben in zukunftslosen Zeiten“, heißt es da über eine „Gesellschaft, die sich an der Abbruchkante der Welt“ dränge, „und keiner weiß, woher Rettung kommen könnte“.

Müssen wir uns also vor diesem neuen Jahrzehnt fürchten, das medial mit dem Rückblick auf die erste deutsche Republik und die darauf folgende Nazi-Barbarei angeheizt wird? Islamistischer Terror, die Rückkehr des Nationalen, die Angriffe der Trumps, Johnsons, Erdogans, Orbans oder neuen Völkischen auf die liberalen Demokratien, auf die Europäische Union, sind besorgniserregend, müssen aber keineswegs in den Untergang führen.

Geschichte wiederholt sich nicht, sagt zu Recht der Schriftsteller Volker Kutscher, dessen Berlin-Romane als Vorlage für die erfolgreiche TV-Serie „Berlin Babylon“ dienten. Ihn ärgern „allzu plumpe Vergleiche“ mit den Zwanzigern, denn die waren nach dem verlorenen Krieg gekennzeichnet durch heute unvorstellbare wirtschaftliche Not, Massenarbeitslosigkeit, Putschversuche, Straßenkämpfe zwischen Kommunisten und Nazis, massive Geldentwertung. Die Probleme heute: Klimarettung, digitaler Umbau der Industrie, die Suche nach einem mutigen neuen Rentensystem, das sowohl der alternden Gesellschaft als auch den jungen Beitragszahlern Rechnung trägt.

„Was wäre super?“ hat das Hamburger Nachrichtenmagazin glücklicherweise Schriftsteller nach ihren Zukunftsvisionen gefragt. „Ich glaube, wir alle sollten erst einmal weniger jammern“, hat Alina Bronsky geantwortet, was Juli Zeh so ergänzt: "Wenn man etwas Gutes hat, egal ob Bäume oder Demokratie, ergibt es Sinn, das zu bewahren.“ Wie wahr.