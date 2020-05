Angela Merkel und Emmanuel Macron haben sich mal wieder zusammengerauft, hier 2018 in Compiègne. (Kay Nietfeld/DPA)

Paris und Berlin hätten sich „zusammengerauft“. Diese Formulierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel während der gemeinsamen Video-Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Montag klang wie ein Eingeständnis der Differenzen, die beide Länder wochenlang entzweit hatten. Das ist umso bemerkenswerter, als beide Seiten diesen Eindruck bei offiziellen Auftritten bislang vermieden hatten.

Stets hieß es, man sei einander der wichtigste Partner und verstehe sich trotz einiger Meinungsverschiedenheiten prächtig – Punkt. Nach einer anhaltenden Phase des Schweigens, das zum Ausdruck der Entfremdung wurde, sowie nach unverhohlenen Sticheleien Macrons in einem Interview machten er und Merkel nun weitreichende Vorschläge für eine europäische Antwort auf die Corona-Krise. Sie sieht einen Aufbaufonds sowie eine miteinander geteilte Gesundheitsstrategie vor.

Endlich waren beide zu Zugeständnissen bereit – Merkel mit der grundsätzlichen Bereitschaft zu gemeinschaftlicher Schuldenaufnahme, Macron mit der Zustimmung zu einer Größenordnung von 500 Milliarden Euro, nachdem er zunächst deutlich mehr Geld gefordert hatte. In Paris wurde Merkels überraschende Wende als lange erwarteter Paradigmenwechsel gefeiert, der den innenpolitisch geschwächten Macron stärkt. War er es doch, der der „eisernen Kanzlerin“ das Zugeständnis abgetrotzt hat. Ein französischer Staatschef wird in seinem Land immer auch nach seiner Fähigkeit bewertet, seine Positionen in internationalen Verhandlungen durchzusetzen.

Wohlgemerkt handelte es sich nicht um Beschlüsse, sondern um eine Diskussionsgrundlage für eine EU-weite Verständigung. Einmal mehr sollte die oft wiederholte Regel gelten, dass es ohne einen deutsch-französischen Kompromiss keine europäische Bewegung gibt. Sie baut auf der Erkenntnis auf, dass beide Länder per se von verschiedenen Positionen ausgehen, ob beim Verständnis von Solidarität, bei der Bewertung von Staatsschulden oder dem Risiko gemeinsamer Haftung.

Hinter einer Einigung kann sich je ein Teil der übrigen EU-Staaten wiederfinden, um sich idealerweise irgendwo in der Mitte zu treffen. Die Corona-Krise hat in vielerlei Hinsicht als Brennglas gewirkt, Schwachstellen aufgedeckt und Konflikte belebt – national wie international. Bei ihrem Ausbruch griff anstatt des Reflexes zur Zusammenarbeit jener der Abschottung. Indem Deutschland unmittelbar seine Grenzen schloss, machte das Land eine als gewiss geglaubte Errungenschaft zunichte: die des freien Übergangs von einer Rhein-Seite zur anderen.

Es folgten Misstrauen und sogar Anfeindungen von Menschen, die bis dahin als gute Nachbarn zusammengelebt hatten. Gerade für Grenzgänger, die im jeweils anderen Land arbeiten oder dort Familie haben, war das ein Schock. Warum schufen Paris und Berlin im Zuge des Aachener Vertrages von 2019 eine weltweit in dieser Form einmalige Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung, die vor allem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit forcieren sollte – wenn diese im Krisenfall sofort ausgebremst wird?

Nachdem die Schlagbäume nun allmählich wieder hochgehen, fordern die Co-Vorsitzenden dieser binationalen Versammlung, die Abgeordneten Andreas Jung und Christophe Arend, auch weiter bestehende Einreisesperren und Zurückweisungen zu beenden. Denn das ostfranzösische Gebiet „Grand Est“ werde nicht wegen der Infektionszahlen als immer noch angespannte „rote Zone“ eingeordnet, sondern aufgrund der hohen Auslastung der dortigen Krankenhäuser.

Zwar nahmen deutsche Kliniken, die über mehr Kapazitäten verfügten, unter anderem französische Patienten auf – eine wichtige Geste nachbarschaftlichen Zusammenstehens. Das zuvor zerschlagene Porzellan konnte diese Geste aber nicht ganz kitten. Vielleicht gelingt dies ja durch den jüngsten deutsch-französischen Vorstoß, gerade weil der Ausdruck des „Zusammenraufens“ keine Schwäche aufdeckt, sondern eine Stärke, die im Willen zu einer gemeinsamen Lösung liegt. Und dieser kam in den Wochen der Krise, wo jeder nach innen blickte, zu kurz.