Alexander Dobrindt. (dpa)

Herr Docke, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt meint, wer mit Klagen versuche, Abschiebungen von Kriminellen zu verhindern, arbeite gegen den gesellschaftlichen Frieden. Er beklagt eine „aggressive Anti-Abschiebe-Industrie“ in Deutschland. Ist das so?

Bernhard Docke: Herr Dobrindts Äußerungen sind unsäglich. Zum Glück entscheidet nicht der CSU-Landesgruppenchef über die Berechtigung von Abschiebungen, sondern – nach entsprechendem Rechtsmittel – die deutschen Gerichte, also die Judikative und nicht die Exekutive. Herr Dobrindt versteht offenbar das Prinzip der Gewaltenteilung in Deutschland nicht. Vielleicht braucht er eine Nachhilfestunde.

Der Präsident des Deutschen Anwaltsvereins, Ulrich Schellenberg, wirft Herrn Dobrindt vor, er schwäche mit seiner Aussage den Rechtsstaat.

Ich sehe das genauso. Herr Dobrindts Vorwurf ist eine rechtsstaatsfeindliche Anmaßung.

Herr Schellenberg sagt auch, das Erheben von Klagen stehe jedem im Rahmen der geltenden Gesetze zu. Warum ist das so wichtig?

In Deutschland hat jeder das Recht, gegen Behördenentscheidungen Klage zu erheben. Das macht gerade unseren Rechtsstaat aus. Und das ist auch gut so, denn die Fehlerquote im Bundesamt für Migration ist hoch: Knapp 40 Prozent der Klagen gegen ablehnende Asylbescheide haben bundesweit Erfolg vor Gericht. Das heißt, dass die zuständigen Ämter geradezu verstörend oft eine falsche Entscheidung fällen. Und diese Entscheidungen müssen angefochten werden können, denn sie haben existenzielle Konsequenzen.

Was heißt das?

Durch eine fehlerhafte Entscheidung der Behörden können Asylsuchende in politische Verfolgung, Folter oder Kriegsgebiete zurückgeschickt werden. Um diese Dramen zu verhindern, gibt es gerichtlichen Rechtsschutz, eine Selbstverständlichkeit in jedem Rechtsstaat. Wie kann man den Betroffenen vorwerfen, dies in Anspruch zu nehmen, zumal in einer Frage, die geradezu schicksalhafte Auswirkungen haben kann?

Mit Blick auf den Bremer Skandal um das Bundesamt für Migration scheint es allerdings so, als liege Alexander Dobrindt nicht vollkommen falsch mit seinem Vorwurf.

Der „Bremer Bamf-Skandal“ ist momentan nicht mehr als ein Verdacht, bewiesen ist bislang nichts. Außerdem geht es hier um Behördenentscheidungen, nicht um gerichtliche Verfahren. Herr Dobrindt hat seine Aussage nicht auf den Bremer Fall gemünzt. Denn er bezieht sich auf die Menge der gegen Abschiebungen erhobenen Klagen, nicht auf die Anzahl der genehmigten Asylanträge.

Die Fragen stellte Lisa-Maria Röhling.

Zur Person

Bernhard Docke

ist seit 35 Jahren als Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Bremen tätig. Als Anwalt setzte er sich unter anderem für die Entlassung von Murat Kurnaz aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo ein.