Der iranische Schwerwasserreaktor bei Arak. Teheran plant eine Erhöhung der Urananreicherung auf 20 Prozent. (Foroutan/DPA)

Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran bleiben hoch. Nach der Kündigung des Atomabkommens durch US-Präsident Donald Trump entfernt sich der Iran nun weiter von der Vereinbarung. Teheran droht damit, die Uran-Anreicherung auszuweiten. Angereichertes Uran ist ein wichtiger Rohstoff, um Kernwaffen zu bauen – genau daran sollte das Wiener Atomabkommen von 2015 den Iran hindern. Doch seit der einseitigen Kündigung der Vereinbarung durch die USA, fährt das Regime in Teheran seine Kooperation auch mit den anderen Vertragspartnern zurück, indem es die Uran-Anreicherung wieder hochfährt.

Nun die nächste Eskalationsstufe: Nach Angaben der UN-Atomaufsichtsbehörde IAEA in Wien hat Iran jetzt per Brief erklärt, zum früheren Niveau zurückkehren zu wollen. Die Behörde betonte aber, dass Inspekteure das ganze Jahr über im Iran stationiert seien und regelmäßig Zugang zur betroffenen Atomanlage hätten. „In einem Schreiben haben wir der IAEA mitgeteilt, dass wir dazu die Urangaskapseln ändern müssen und die IAEA-Inspekteure diese entsiegeln sollen“, erklärte der Vizepräsident und Chef der iranischen Atomorganisation (AEOI), Ali Akbar Salehi, wie lokale Medien am Sonnabend berichteten. Auch der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif bestätigte dies im iranischen Staatsfernsehen. Wann man mit der Anreicherung von bis zu 20 Prozent beginnen will, sagte er nicht.

Kürzlich hatte das iranische Parlament ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, das dem Land die Legitimität dazu gab. Dies ist ein weiterer Verstoß gegen das internationale Atomabkommen, woran die anderen Vertragspartner, darunter auch Deutschland, noch festhalten. Präsident Hassan Ruhani hält das Gesetz für politisch unklug. Es würde nach seiner Ansicht die diplomatischen Bemühungen um eine Rettung des Wiener Atomabkommens nach dem Amtsantritt des künftigen amerikanischen Präsidenten Joe Biden gefährden. „Wir müssen das neue Atomgesetz umsetzen, das können wir auch, aber vorher muss der Präsident dies auch anordnen“, sagte Atomchef Salehi, ohne direkt auf die Urananreicherung einzugehen. Er hatte das Gesetz im Dezember als technisch unrealistisch kritisiert, da derzeit für seine Umsetzung kein Budget zur Verfügung stehe.

Hoffnungen ruhen auf Biden

Schon einmal hatte der Iran diesen Grad der Urananreicherung geschafft, bevor das Abkommen geschlossen wurde. Der Atompakt von 2015 sieht vor, dass der Iran nur bis maximal 3,67 Prozent anreichern darf. Teheran aber argumentiert, dass Zusagen des Abkommens, die Rücknahme der wirtschaftlichen Sanktionen, von den anderen Vertragspartnern nicht eingehalten werden. China, Frankreich, Russland, Großbritannien und Deutschland haben zwar versucht, die US-Sanktionen, die nach dem Rückzug Trumps aus dem Vertag wieder in Kraft traten, zu umgehen – allerdings mit mäßigem Erfolg. Washington kontrolliert nahezu den gesamten Finanzsektor weltweit, sodass der Iran keine Transaktionen mehr durchführen kann. Alle Hoffnungen liegen nun auf dem künftigen US-Präsidenten Biden. Dieser hat signalisiert, dass sein Land dem Atomabkommen wieder beitreten könnte, allerdings unter bestimmten Bedingungen, die es noch auszuformulieren gilt.

Die Ankündigung Teherans zur weiteren Urananreicherung kommt genau einen Tag vor dem Jahrestag der Ermordung des iranischen Top-Generals Qasem Soleimani am 3. Januar 2020 und nur einen Monat, nachdem der Atomphysiker Mohsen Fachrisadeh in Teheran getötet wurde. Soleimani ist einem gezielten US-Angriff auf dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad zum Opfer gefallen, Fachrisadehs Tod wird dem israelischen Geheimdienst zugeschrieben. Seit Freitag gibt es in Teheran Gedenkfeiern, wobei immer wieder Rache für die beiden Toten gefordert wird. Zwar hatte Teheran unmittelbar nach dem Tod Soleimanis Raketen auf einen US-Stützpunkt im Irak abgefeuert, jedoch gab es nur Sachschaden. Der große Vergeltungsschlag blieb bislang aus. Großajatollah Ali Chamenei versprach denn auch vor seinen Anhängern, man werde zu gegebener Zeit diejenigen bestrafen, die für den Tod des Generals verantwortlich sind.

Soleimani war beliebt bei den Iranern. Er war das Gesicht Teherans in der Welt. Er ist der Architekt des schiitischen Halbmonds, Irans Einflusssphäre im Nahen und Mittleren Osten. Soleimani kommandierte die Quds-Brigaden, Teherans Auslandstruppen im Irak und Syrien. Er koordinierte die Hisbollah im Libanon, die Hamas im Gazastreifen und schließlich die Huthi-Rebellen im Jemen. Sein Nachfolger Esmail Ghaani hat längst nicht die Kontakte und das Charisma Soleimanis.

Veränderte Strategie

Aus diesem Grund ist gerade eine Veränderung der iranischen Strategie in der Region zu beobachten, wie man künftig reagieren will. Offiziell wird die Zurückhaltung von iranischer Seite damit begründet, dass man dem neuen Mann in Washington eine Chance geben will, wieder auf den Iran zuzugehen. Tatsächlich aber ist ein Umdenken im Gange, eine neue strategische Richtung. Uran und Öl scheinen dabei in den Fokus geraten zu sein. In den vergangenen Wochen gab es vermehrt Zwischenfälle mit Öltankern in der Straße von Hormus im Persischen Golf, die Iran droht zu schließen, wenn es zu einer Eskalation kommt. Aber auch an der Meerenge zwischen Rotem Meer und Golf von Aden, dem Bab al-Mandab kam es zu Vorfällen. Gelingt es Teheran, diese beiden Meerengen unter seine strategische Kontrolle zu bringen, könnte der Iran den gesamten Ölhandel der Welt beeinflussen.