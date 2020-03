Der Zeitpunkt ist natürlich verräterisch. Inmitten der Corona-Krise halten die venezolanischen Medien das von US-Präsident Donald Trump ausgesetzte „Kopfgeld“ in Höhe von 15 Millionen Dollar auf Nicolás Maduro für ein Ablenkungsmanöver. Die US-Justiz erhob Anklage, weil Maduro mutmaßlich Kokainschmuggel im großen Stil organisierte. Dieser reagierte prompt: „Du bist ein Widerling, Donald Trump.“ In einer Fernsehansprache nannte er den US-Präsidenten einen „Cowboy“ und „Rassisten“. Die Anschuldigungen seien absurd.

US-Außenminister Mike Pompeo betonte, die Millionen-Belohnung werde für Hinweise gezahlt, die zur Ergreifung des sozialistischen Präsidenten führten. US-Justizminister Bill Barr meinte, Maduro und weitere Vertreter der venezolanischen Führung hätten über 20 Jahre lang mit der kolumbianischen Farc-Guerilla zusammengearbeitet. Sie hätten dafür gesorgt, das tonnenweise Kokain in die USA gelangt sei. „Das Maduro-Regime ist voller Korruption und Kriminalität“, sagte Barr.

Viele Schleichwege

In der Tat gibt es seit Langem Hinweise auf eine Verstrickung höchster Kreise in den Kokainhandel. Entlang der Grenze zu Kolumbien gibt es viele Schleichwege durch indigenes Territorium, über die man die normale Grenze umfahren kann. Die Anschuldigungen der USA reichen bis hin zum Transport von Kokain in Regierungsfliegern. Aufhorchen ließ zuletzt auch eine geplante neue Flugverbindung von Caracas in die syrische Hauptstadt Damaskus. Eine solche Linie gab es schon von 2007 bis 2010. Ein brasilianisches Magazin berichtete unter Verweis auf Insider, die Flugzeuge hätten Kokain an Bord gehabt, das von Hisbollah-Leuten weiterverkauft worden sei. Maduros Vorgänger Hugo Chávez hatte 2005 die letzten Experten der US-Antidrogenbehörde DEA des Landes verwiesen. Im November 2015 wurden in Haiti zwei Neffen von Maduros Ehefrau Cilia Flores festgenommen, die an Bord eines Privatfliegers 800 Kilogramm Kokain gehabt haben sollen, das angeblich in die USA geschmuggelt werden sollte. Sie wurden an die USA überstellt.

Die Fahndung richtet sich auch gegen 14 weitere frühere und aktuelle Regierungsfunktionäre. Maduro wird von der DEA als Kopf des angeblich von Militärs begründeten „Cártel de los Soles“ („Kartell der Sonnen“) bezeichnet. Der Präsident habe große Lieferungen von Kokain organisiert, das die linken Farc-Rebellen in Kolumbien produziert hätten. Im Gegenzug habe das Kartell der Farc Waffen zur Verfügung gestellt. Zudem seien mit Honduras und anderen Ländern Absprachen getroffen worden, um den Drogenhandel in großem Umfang zu unterstützen, betont die DEA in einer Erklärung. Die Farc-Rebellen haben 2016 offiziell den Kampf für beendet erklärt, dafür sind andere Gruppen stärker in das Kokaingeschäft eingestiegen. Mehrere hundert Millionen Dollar an Vermögen auf US-Konten seien bereits konfisziert worden, darunter auch vom früheren Vizepräsidenten Tarek El Aissami. Inwiefern Drogengelder zur eigenen Bereicherung oder zur Staatsfinanzierung des maroden Landes genutzt wurden, ist aber auch für die US-Seite unklar.

Doch warum kommt die Anklage gegen Maduro ausgerechnet jetzt? Der Analyst Jesús González betont in der oppositionellen Zeitung „El Nacionál“, dass Trump wegen der Corona-Pandemie nun noch mehr um die Stimmen der Exil-Venezolaner und anderer Latinos für die Wahl im Herbst kämpfe. „Das Problem mit dem Coronavirus kann sich sehr schnell auf die Präsidentschaftswahl auswirken“, so González.

Trump und Maduro eint, dass sie schlecht auf die Pandemie vorbereitet sind. Maduro hat nach den ersten Fällen weitgehende Ausgangsbeschränkungen verhängt. Doch in dem heruntergewirtschafteten Land fehlt es an Schutzmasken und medizinischer Ausrüstung, sodass hier viele Menschen dem Virus zum Opfer fallen können. Maduro macht, was er oft in Krisenzeiten macht. Er lässt sich filmen, wie er selbst am Steuer sitzt – nun mit Mundschutz – und mit dem Wagen durch Caracas fährt, um die Lage zu kontrollieren. Auch dank der Unterstützung Chinas und Russlands hat er seine Macht festigen können, doch gerade der abgestürzte Ölpreis ist für das Land mit den offiziell größten Ölreserven eine schwere Hypothek.