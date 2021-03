Bleiben statt abziehen: Bundeswehrsoldaten beim Einsatz in der Nähe von Kundus. (Maurizio Gambini / dpa)

Krieg, Hunger, Tod, Seuchen – dieses schreckliche Quartett quält die Menschheit seit deren Beginn, und wenn es gemeinsam auftritt, ist der Weltuntergang nahe. Soweit die volkstümliche Vorstellung von den vier apokalyptischen Reitern. Heute starrt alle Welt vor allem auf jenen mit dem fahlen Pferd: Krankheit und Tod, Virus und Pandemie. Doch die anderen Reiter sind leider nicht abgestiegen, auch sie wüten weiter.

220 gewaltsame Konflikte, darunter 21 ausgewachsene Kriege, bilanzierte das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung jüngst für das vorige Jahr. Am schlimmsten betroffen ist die Region südlich der Sahara. Die Vereinten Nationen warnen unterdessen vor einem weiteren Anstieg des Hungers: Mehr als 34 Millionen Menschen seien vom Tod bedroht. Das ist mehr als die komplette Bevölkerung Skandinaviens. Als zunehmend gefährdet gelten Syrien und Haiti, aber auch der Libanon und Afghanistan.

Afghanistan, um das sich die Weltgemeinschaft seit 20 Jahren bemüht, humanitär wie militärisch: Milliardensummen wurden dafür ausgegeben. Die Taliban konnten zwar von der Macht vertrieben, aber nicht besiegt werden. Deshalb muss jetzt mit ihnen verhandelt werden, ein zäher Prozess mit ungewissem Ausgang. Die leichtfertige Zusage des früheren US-Präsidenten Donald Trump, die internationalen Truppen bis Ende April abzuziehen, erschwert das noch.

Ja, alle wollen endlich weg vom Hindukusch. Aber man darf das geschundene Land nicht wieder in den Zustand treiben lassen, in dem es 2001 war, da hat Außenminister Heiko Maas völlig recht. Dann nämlich kämen die vier oben genannten Plagen geballt über die Bevölkerung - Frauen und Kinder würde es zuerst und am härtesten treffen. Also sollte auch die Bundeswehr erst abziehen, wenn sicher ist, dass ihr nicht unmittelbar ein neuer Flüchtlingsstrom folgt.

Auf die USA, für die man einst hierher zog, kann man nur noch bedingt setzen: Präsident Joe Biden hat Nordkoreas Atomwaffen als wichtigstes Problem ausgemacht. Die apokalyptischen Reiter sind längst eine Armee.