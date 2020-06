In Syrien fehlte es an einer internationalen Friedenspolitik, um die humanitäre Katastrophe zu verhindern. (Moawia Atrash /ZUMA Wire /dpa)

Es sind Zahlen, die einen gruseln lassen. Im letzten Jahrzehnt wurde die Gewaltenteilung in 60 Staaten dieser Welt ausgehöhlt, in 58 Ländern wurden die Demonstrationsrechte beschnitten. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist sogar in der Hälfte der untersuchten Länder auf dem Rückzug. Das sind die langfristigen Tendenzen aus dem Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung, der in Zwei-Jahres-Zeiträumen in 137 Entwicklungs- und Transformationsländern (einschließlich Osteuropa und den postsowjetischen Ländern) ermittelt wird. Bewertet werden die Qualität von Demokratie, Marktwirtschaft und Regierung.

Die Autokraten sind auf dem Vormarsch: Im jüngst präsentierten Index für 2020 stehen 74 Demokratien bereits 63 autoritär geführten Staaten gegenüber. Schlimmer noch sind die aktuellen Trends des Zahlenkonvoluts. Die Demokratien werden instabiler, Gewaltregime immer repressiver. Erschreckend ist, dass auch einst stabile Demokratien unter Druck geraten: In Indien spaltet die Politik von Premier Narendra Modi und seiner hindu-nationalistischen Partei BJP das Land. Immer wieder kommt es zu gewalttätigen Attacken auf Muslime. Und Brasilien steht unter Präsident Jair Bolsonaro politisch und wirtschaftlich am Abgrund.

Experten befürchten, dass die Tendenzen durch die Corona-Krise noch verstärkt werden könnten. So sagt etwa Ulrike Guérot, Leiterin des Departments für Europapolitik und Demokratieforschung an der Universität Krems, gegenüber dem ZDF: „Ausnahmezustände sind immer Zeiten der Exekutive. Es muss schnell gehandelt werden, man muss schnell Verbote durchsetzen.“ Auf diesem Weg ließen sich „im Handumdrehen“ neue Rechtslagen herstellen, warnt sie.

Autokratien sind nicht gut für die Menschen. Im Index findet sich unter den 42 „sehr gut und gut regierten Staaten“ nur ein streng geführtes Land: Singapur. Dem sind unter den Staaten mit „schlechter oder gescheiterter Regierungsführung“ lediglich fünf Demokratien: Bosnien-Herzegowina, Ungarn, Libanon, Nigeria Lesotho. Der Libanon mit seiner Hauptstadt Beirut, einst das „Paris des Nahen Ostens“ genannt, zeigt, wohin das führen kann. Momentan kommt es fast täglich zu Demonstrationen und Zusammenstößen, die Inflation schießt nach oben. Der Libanon droht zu einem „Failed State“ zu werden.

Über die Hinterhöfe der Gewalt wird in den Medien kaum noch gesprochen

Die Hisbollah, vom Mullah-Regime im Iran unterstützt, ist längst die heimliche Ordnungsmacht im Libanon. Auch das ist ein bekanntes Muster: Despoten und Herrschercliquen zündeln gern, sie versuchen, sich als Regionalmacht zu etablieren. Als Beispiele dafür stehen Recep Tayyip Erdogan, der türkische Präsident, mit seinem Einmarsch in Syrien oder die Verwicklung des ägyptischen Herrschers Abd al-Fattah in den libyischen Bürgerkrieg. „Über die Hinterhöfe der Gewalt, wie etwa in Mali, der Demokratischen Republik Kongo, Afghanistan oder Jemen, wird in den Medien kaum noch gesprochen“, kritisierte denn auch der Direktor des Bonn International Center for Conversion (BICC), Conrad Schetter, bei der Präsentation des „Friedensgutachten 2020“ am vergangenen Dienstag.

Friedenspolitisch sind die Brandherde dieser Welt aus dem Blickfeld geraten. Das hat viel mit den mächtigsten Männern der Welt zu tun. US-Präsident Donald Trump geht es vor allem um „Amerika zuerst“, er will die US-Truppen im Ausland möglichst reduzieren. Wladimir Putin hingegen versucht Moskaus Großmachtansprüche mit Obstruktionspolitik wie in Syrien durchzusetzen. Chinas starker Mann Xi Jinping verfolgt eine subtilere Weltordnungspolitik, die vor allem auf gigantische Infrastrukturprojekte setzt. Und eine Vermittler-Rolle der Europäischen Union auf internationalem Parkett, wie es sie früher gab, ist heutzutage kaum vernehmbar.

Eine temporäre Zusammenarbeit der Großmächte auf UN-Ebene gibt es immer seltener. Noch in den 90er-Jahren führte die zu zahlreichen Friedensmissionen, um regionale Konflikte in der Welt zu lösen. Doch das ist Geschichte. Sonst hätten die humanitären Katastrophen im Syrien und im Jemen vielleicht auch verhindert werden können.