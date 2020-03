Henriette Struß, das Gesicht der Bauernproteste in Niedersachsen, will nicht auf Distanz zur AfD gehen. (Julian Stratenschulte /dpa)

Die AfD hat eine neue Klientel entdeckt: enttäuschte Landwirte. Wo Frust herrscht, lässt sich Wut schüren. Das weiß die AfD, es ist die Kernkompetenz dieser Partei. Und weil das Wählerpotenzial glücklicherweise endlich ist, wenn man allein gegen Flüchtlinge hetzt und auf den Islam schimpft, sucht die AfD nach anderen Themen, um die irgendwie Enttäuschten und vermeintlich Abgehängten einzusammeln. Erst waren Dieselfans dran, nun sind es die Bauern.

Im Januar hat die AfD ihr agrarpolitisches Programm vorgestellt, es heißt „Forst, Kultur, Heimat“ und liest sich in weiten Teilen wie der Parteipolitik gewordene Traum des Bauernverbandes. Die AfD spricht sich gegen strengere Umweltauflagen zum Schutz überdüngter Böden aus. Gegen strengere Vorschriften bei der Tierhaltung. Gegen den Wolf.

Wenn „Land schafft Verbindung“, eine Splittergruppe des Bauernverbandes, zu Protesten aufruft, rollen Traktoren, an denen Banner mit sehr ähnlichen Forderungen hängen. Man muss das wissen, um einordnen zu können, was Henriette Struß, der Kopf dieser neuen Bewegung in Niedersachsen, da gerade gesagt hat.

„Warum sollte ich mich von irgendwem abgrenzen? Dann bin ich ja nicht mehr neutral“, erklärte Struß. „Mir ist es egal, wer die Entscheidungen trifft, wenn sich der Entscheidungsträger für die Landwirtschaft ausspricht. Dann ist es mir ganz egal, ob das eine linke Partei ist oder eine AfD oder eine grüne Partei.“ Natürlich gibt es auch Bauern, die sich von der AfD distanzieren. Was bedeutet das aber, wenn sich ausgerechnet eine Chefin der neuen Bewegung, „die Niedersächsin des Jahres 2019“, nicht von dieser Partei abgrenzen will?

Über Jahrzehnte haben die meisten Landwirte die CDU gewählt

Struß‘ Sätze zeigen, dass die alten Gewissheiten im deutschen Parteiensystem nicht mal mehr für die Bauern gelten. Über Jahrzehnte haben die meisten Landwirte die CDU gewählt, doch spätestens seit dem Güllestreit fühlen sie sich von der Partei nicht mehr verstanden. Deswegen der Protest. Die Bauern haben seitdem viel Verständnis geerntet, auch von ihrer alten Stammpartei. Die Bundesregierung hat dann mit der EU mal eben einen Kompromiss bei den Düngeregeln ausgehandelt, die deutsche Bauern seit Jahren nicht einhalten. Mehr geht nicht. Bestimmt der Europäische Gerichtshof.

Das Urteil ist so deutlich, dass der jüngste Kompromiss fast schon wie ein Wunder wirkt. Doch der Bauernbewegung ist das noch immer nicht genug. Was bleibt da also noch, wenn es den Landwirten weiter nur darum geht, irgendwie ihre Positionen durchzusetzen? „Unlängst war auf einem Traktor zu lesen: Lässt die Groko unsere Bauern sterben, wird die AfD die Stimmen erben“, sagte der Bremer AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz im Januar, „schön, dass die ersten Landwirte verstanden haben, wer in der Politik ihre letzten Freunde sind.“ Die Landwirte sollten sich das sehr gut überlegen. Am Umgang mit der AfD wird sich entscheiden, wie glaubwürdig die Bauernbewegung ist.

Geht es den Bauern wirklich um Umweltschutz? Dann müssen sie sich von der Partei distanzieren, in der reihenweise Politiker den menschengemachten Klimawandel leugnen. Wollen die Bauern tatsächlich die Entfremdung zwischen Stadt und Land stoppen? Dann müssen sie sich von der Partei distanzieren, die spaltet statt eint; die Landbevölkerung gegen Städter aufwiegeln will. Haben die Bauern ernsthaft vor, mit der Mitte der Gesellschaft über eine Zukunft der Landwirtschaft zu diskutieren? Dann müssen sie sich vom rechten Rand distanzieren.

Henriette Struß sagt, die Bauernbewegung wolle neutral sein. Dahinter steht ein grundsätzliches Missverständnis. Es kann keine Neutralität gegenüber einer Partei geben, die nun in weiten Teilen ein Fall für den Verfassungsschutz ist. Auch ein Nicht-Verhalten ist da ein Verhalten: Wer sich nicht distanziert, akzeptiert den Hass und die Hetze, die von der AfD um den Faschisten Björn Höcke und seinem „Flügel“ ausgehen. Sehen die Bauern über die rassistischen Parolen und die anderen Zumutungen dieser Partei hinweg, um die eigenen Interessen in der Agrarpolitik durchzusetzen, ist das keine Neutralität. Sondern brutaler Egoismus.