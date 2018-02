Deniz Yücels Anwalt twitterte dieses Bild, auf dem der Journalist seine Ehefrau Dilek Mayatürk Yücel umarmt. (Gokhan Danaci, imago/Depo Photos)

Deniz Yücel kommt nach einem Jahr aus der Untersuchungshaft frei, das ist die gute Nachricht aus der Türkei. Doch nur knapp eine Stunde nach dem Beschluss des 32. Istanbuler Strafgerichts folgte eine andere Meldung, die in oppositionellen türkischen Kreisen für blankes Entsetzen sorgte. Ein anderes Gericht in Istanbul verurteilte sechs prominente türkische Journalisten zu lebenslangen Freiheitsstrafen.

Deren aufgeführte „Verbrechen“ lesen sich ähnlich wie die bislang bekannt gewordenen Anklagepunkte gegen den deutsch-türkischen Korrespondenten der Tageszeitung „Die Welt“ – normale journalistische Arbeit: Artikel, Kommentare, Talkshow-Beiträge.

„Einen dia­bolischen Umgang Erdogans mit den westlichen Medien“, nennt der prominente türkische Journalist Yavuz Baydar, Chefredakteur der Exilnachrichtenwebseite Ahvalnews, dieses Doppelspiel. „Die westlichen Medien sollen sich über Yücel freuen und den historisch harten Gefängnisstrafen gegen die prominenten Autoren keine Beachtung schenken.“

Mehr zum Thema Deniz Yücel in Berlin eingetroffen Der aus türkischer Haft entlassene "Welt"-Journalist Deniz Yücel ist in Deutschland eingetroffen. mehr »

Am Freitagmittag twitterte Yücels Anwalt Veysel Ok ein Bild des Journalisten, auf dem dieser seine Ehefrau Dilek Mayatürk Yücel vor der Gefängnismauer umarmt. Nach 367 Tagen hatte die Istanbuler Staatsanwaltschaft zu diesem Zeitpunkt auch eine Anklageschrift gegen Deniz Yücel vorgelegt.

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu fordert sie darin zwischen vier und 18 Jahre Haft wegen „Propaganda für eine Terrororganisation“ und „Aufstachelung des Volkes zu Hass und Feindseligkeit“ für den Journalisten, der die deutsche und türkische Staatsbürgerschaft besitzt. Zunächst war unklar, ob Yücel nach dem Gefängnis auch die Türkei verlassen dürfe, wie der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner. Oder ob er in der Türkei auf seinen Prozess warten muss wie die deutsche Journalistin Mesale Tolu, gegen die eine Ausreisesperre verhängt wurde.

Keine Anklageschrift

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sagte am Freitag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, er rechne fest damit, dass Yücel nach seiner Freilassung sehr bald aus der Türkei ausreisen dürfe. Zahlreiche Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens begrüßten die Entwicklung. „FREE Deniz! Endlich“, twitterte Kanzleramtsminister Peter Altmaier.

Viele erinnerten aber auch an die anderen politischen Häftlinge in der Türkei. „Nach einem Jahr eine befreiende Nachricht ... nach Deniz dürfen wir die anderen politisch Inhaftierten in der Türkei nicht vergessen“, twitterte der FDP-Chef Christian Lindner. Deniz Yücel hatte sich am 14. Februar 2017 in Istanbul den Behörden gestellt, nachdem er wegen Terrorverdachts auf der polizeilichen Fahndungsliste aufgeführt worden war.

Er wurde festgenommen und drei Wochen später in Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul verlegt, wo viele Regierungskritiker einsitzen. Eine Anklageschrift erhielt er nicht, seine Widersprüche gegen die Haft vor dem türkischen Verfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurden bislang nicht entschieden.

Mehr zum Thema „Nichts ist gelöst in der Türkei“ Cem Özdemir spricht im Interview über die Freilassung von Deniz Yücel und darüber, was die ... mehr »

Yücel galt wegen seiner Fragen und Reportagen als Unruhestifter. Konkret vorgeworfen wurden ihm aber lediglich Zeitungsartikel, darunter ein Interview mit einem Anführer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Während seiner einjährigen Haft wurde Yücel zum Symbol der deutsch-türkischen Krise. Selbst Bundesaußenminister Gabriel bezeichnete Yücel und Steudtner als türkische Geiseln.

Der Eindruck entstand, dass Erdogan mit ihnen deutsche Rüstungslieferungen erpressen wollte. Eine starke Solidaritätsbewegung sorgte dafür, dass sein Fall nicht in Vergessenheit geriet. Yücels Freilassung dürfte im direkten Zusammenhang mit dem Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim am Donnerstag in Berlin zusammenhängen.

Dabei hatte der Regierungschef mehrfach erklärt, die türkische Justiz sei unabhängig, er persönlich hoffe aber, dass Deniz Yücel bald aus dem Gefängnis komme. Keine 24 Stunden später war er frei. „Die Statements von Yildirim und anderen türkischen Politikern lassen wenig Zweifel daran, dass es sich um eine politische Entscheidung und um einen Deal handelt“, sagt der Exiljournalist Yavuz Baydar. „Aber es ist gefährlich, mit diktatorischen Regimes solche Händel abzuschließen, weil es ihre Geiselpolitik ­legitimiert.“

Wirtschaftliche Gründe denkbar

Einen Preis wird Erdogan gefordert haben, doch derzeit lässt sich über die Hintergründe der Maßnahme nur spekulieren. Deniz Yücel hatte in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur gesagt, er verwahre sich gegen „schmutzige Deals“, bei denen seine Freiheit mit der Aufrüstung türkischer Panzer durch die deutsche Firma Rheinmetall erkauft werde.

Außenminister Gabriel hatte das ausdrücklich ausgeschlossen. Yavuz Baydar tippt trotzdem auf Abmachungen über Waffengeschäfte – ähnlich hatte die französische Regierung kürzlich einen Journalisten aus türkischer Haft befreit. „Die Entscheidung kann aber auch mit der ökonomischen Lage in der Türkei zu tun haben“, sagt Baydar. „Der Wirtschaft geht es schlecht, aber sie hängt stark vom Handel mit der EU und besonders Deutschland ab.“

Rund 60 Prozent der türkischen Ex- und Importe werden mit der EU abgewickelt. Obwohl Deutschland im Streit um die deutschen Häftlinge nur sehr homöopathische Sanktionen gegen die Türkei ergriffen hat – wie die Einschränkung von Hermesbürgschaften für deutsche Firmen –, spürt die türkische Wirtschaft die Maßnahmen. Zumal die Türkei international weitgehend isoliert ist.

„In dieser Lage will die Regierung unbedingt eine Entspannung mit der EU erreichen“, sagt Baydar. Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass Erdogan kürzlich in europäische Hauptstädte gereist ist. Was Deutschland angeht, ist nun der schwerste Brocken kurz vor Bildung der neuen Großen Koalition ein Stück bewegt, noch nicht aus dem Weg geräumt. Denn im Moment sieht es nicht so aus, als ob Yücel und Tolu die Türkei verlassen dürfen.

Trotz der Freude über Deniz Yücels wiedererlangte Freiheit sprach die Organisation Reporter ohne Grenzen am Freitag von einem schwarzen Tag für die Pressefreiheit in der Türkei wegen der lebenslangen Haftstrafen gegen die international bekannten türkischen Journalisten Ahmet und Mehmet Altan, Nazli Ilicak sowie drei weitere Kollegen. Die Staatsanwaltschaft hatte diesen vorgeworfen, von dem Putschversuch im Juli 2016 vorher gewusst zu haben. Alle streiten die Vorwürfe ab, Beweise wurden keine vorgelegt. Kürzlich hatte das Verfassungsgericht gar entschieden, dass Mehmet Altan unschuldig sei und aus der Haft entlassen werden müsse; ein Urteil, das auch für die Mitangeklagten Bedeutung hätte.

Aber die niederen Gerichte ignorieren es einfach. Exiljournalist Yavuz Baydar warnt die westlichen Regierungen, auf das „teuflische Spiel“ der türkischen Regierung hereinzufallen. „Es sitzen noch mindestens 30 000 andere Dissidenten teils jahrelang in türkischen Gefängnissen, die wie Deniz Yücel bisher keine Anklageschrift erhalten ­haben.“