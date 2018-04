Bundesheimatminister Horst Seehofer bei seiner Vereidigung im März. (dpa)

Braucht diese Nation ein Bundesheimatministerium? Bislang ist sie auch ohne ausgekommen, und die Entscheidung wird tüchtig verhöhnt. Eigens geschaffen dazu wurde beispielsweise der Twitter-Account des „Bundesministeriums für Innereien und Heimat“, der solche Tweets verbreitet: „Das #Heimatministerium informiert: Der Frühling gehört ab sofort zu Deutschland! Das verkündete Heimatminister Horst Seehofer nach einer Nachtsitzung im Kanzleramt, bei der er die Koalitionspartner hiervon überzeugen konnte.“

Das gab’s hier noch nie ist allerdings grundsätzlich kein sonderlich überzeugendes Argument. Die gesellschaftspolitischen Aufgaben ändern sich, das sollte nicht ohne Reaktion bleiben, so begründen sich Frauen- und Integrationsbeauftragte oder -ministerien. Dennoch kommt die Heimatbehörde den Unionsparteien gerade recht, und bei einer Regierung ohne ihre Beteiligung wäre gewiss darauf verzichtet worden. Die Heimatministerien auf Landesebene, die bereits existieren, werden von CSU (Bayern, seit 2013) und CDU (Nordrhein-Westfalen, seit 2017) verantwortet.

Seehofer wurde quasi mitsamt einer Weiß-Blau-Pause für die neue Abteilung von München nach Berlin importiert. Das Ministerium in Nürnberg gilt ihm als Vorbild, und angesichts der Landtagswahl im Oktober ist ihm das daheimste Daheim bis dahin besonders wichtig. Entsprechend wird vermutet, dass er sich als Heimatminister vor allem dafür einsetzen wird, dass das reiche Bayern – über welche Umverteilungswege auch immer – nicht mehr ständig klamme Länder wie Bremen mitfinanziert, sondern der Bund dafür herhält.

Indes gehört das bayerische Heimat- zum Finanz-, nicht zum Innenministerium und erlaubt seinem Kopf (seit März Albert Füracker als Nachfolger von Markus Söder), die selbst definierten Aufgaben auch mit Geld zu hinterlegen. Das sind maßgeblich die Sorge um gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land sowie die Förderung strukturschwacher Regionen – Ansprüche also, gegen die man wenig einwenden kann, schon gar nicht aus Bremer Sicht. Der Stadtstaat hat bekanntlich genug unter seiner Struktur zu leiden.

Schlimmstenfalls ein zahnloser Tiger

Bundesheimatminister Seehofer und sein knapp 100-köpfiger Stab dagegen würden in Zukunft vor allem Papier beschriften, heißt es. Schließlich kann der Minister nicht nach Belieben in die Autonomie von Ländern und Kommunen hineinfunken. Zudem müsste er sich einen üppigen Etat erstreiten (was Heimatministerin Ina Scharrenbach in Nordrhein-Westfalen bislang nicht geglückt ist), um aus Anspruch Wirklichkeit werden zu lassen. Schlimmstenfalls bleibt Seehofer als Heimatminister also ein zahnloser Tiger. Eben das mag das Kalkül sein: dass Heimattiger Seehofer den so schillernden wie abgenutzten Begriff für sich und die politisch Seinen vereinnahmt, gut brüllt und hofft, dass man ihm nur aufs, nicht aber ins, Pardon, Maul schaut.

Wie schon mit der (deutschen) „Leitkultur“ oder dem (gemeinsamen) „Wertefundament“ machen sich CDU und CSU einen Begriff zu eigen, der einer klaren Definition entbehrt, in dem jedoch eine nebelhafte Kombination aus Stolz, Identität, Patriotismus und Konservativismus mitschwingt. Heimat ist für die einen eher „Ach“ (du grüne Neune), für die anderen mehr „O“ (wie bist du so schön), Heimat kann alles und nichts sein. Ein lauwarmes Bekenntnis reicht nicht, um sich als CSU erneut so zu platzieren, dass es rechts von ihr keine demokratisch legitimierte Partei mehr gibt.

Dazu ist mehr nötig als die großen Gesten, Gefühle und Symbole, nämlich: Menschen in der Mecklenburgischen Seeplatte und in Bremerhaven zu beweisen, dass sie nicht nur als Nummer in der Arbeitslosenstatistik zählen. Nach jüngsten Umfragen zur Landtagswahl liegt die AfD in Bayern derzeit bei knapp zwölf Prozent – trotz Heimatministeriums.

Falls die neue Behörde die im Koalitionsvertrag vage angedeuteten Aufgaben aber tatsächlich erfüllen sollte, könnten die beiden großen Volksparteien sogar darauf hoffen, politisch Heimatlose zurückzugewinnen. Und gelänge selbst das, gäbe es neue Herausforderungen, in neuen Ministerien: für Glück, für gutes Leben oder „oberste soziale Glückseligkeit“ wie in Bhutan, Ecuador und Venezuela.