Ein Aufschrei geht durchs Land. Unsere Grundschüler haben sich verschlechtert – das zeigen Iglu- und IQB-Studie deutlich. Dabei ist das Problem weniger die Leistungsspitze, sondern ein wachsender Anteil von Kindern, welche die Grundschule mit sehr niedrigen Kompetenzen verlassen.

Doch wie kann das sein? Hatte die Bundeskanzlerin nicht bereits 2008 die „Bildungsrepublik“ ausgerufen. Gab es nach dem Pisa-Schock nicht in allen Bundesländern entsprechende Reformen für mehr Bildungsgerechtigkeit?

Eine Kurzanalyse unserer Bildungsrepublik fällt ernüchternd aus. Die öffentlichen Bildungsausgaben – gemessen am BIP – stagnieren seit Jahren auf im internatonalen Vergleich niedrigem Niveau. Der Kita-Ausbau, der die Chancengerechtigkeit verbessern sollte, steht gerade in Großstädten vor enormen Herausforderungen.

Fehlende Plätze und fehlendes Fachpersonal in Kombination mit steigenden Kinderzahlen haben vielfach zu einem Verteilungskampf geführt, aus dem sozial benachteiligte Familien in der Tendenz eher als Verlierer hervorgehen. Und die Forschung mahnt seit Jahren an, dass die bisher geltenden Qualitätsstandards dem Förderanspruch kaum gerecht werden.

Auch die Ganztagsschulen wurden mit dem Anspruch ausgebaut, die Chancengerechtigkeit im Bildungssystem zu verbessern. Doch die Realität 2017 in Deutschland sieht anders aus. Eher offene und freiwillige Angebote in den meisten Bundesländern, nur selten rhythmisierter Unterricht, nur selten dezidierte Förderangebote am Nachmittag. Dazu kommen Personal- und Raummangel. Oft ist gerade so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleistet, mehr aber auch nicht.

Diese eher bescheidene Bilanz der Bildungsrepublik Deutschland trifft auf gestiegene Herausforderungen: verfestigte Armutslebenslagen, die Umsetzung der Inklusion und deutlich mehr Kinder mit ausländischen Wurzeln. Die Heterogenität wächst. Eine konsequente Doppelbesetzung ist in Deutschland weiter eher die Ausnahme statt die Regel.

Was kann man tun? Das Beispiel Hamburg macht Mut. Der Stadtstaat gab 2014 mit großem Abstand das meiste Geld pro Grundschüler aus und liegt in diesem Ranking seit Jahren weit vor allen anderen Bundesländern.

Und Hamburg hat sich mit dem Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung bereits vor vielen Jahren auf den Weg gemacht, Bildungswege von Kindern differenziert nachzuvollziehen und entsprechende Fördermaßnahmen einzuleiten. Ausgerechnet Hamburg hat sich nun im IQB-Ranking gegen den Bundestrend deutlich verbessert – und das in Zeiten, in denen allerorts über zunehmende Herausforderungen geklagt wird.