Kirsten Kappert-Gonther: Ich gehe vorsichtig optimistisch an diese Kandidatur. Denn vor uns liegt die Chance, mit neuem Schwung die zweite Hälfte dieser Legislaturperiode anzupacken. Es ist ein offenes Rennen. Ich höre von Kolleginnen und Kollegen, dass die Kandidatur eine sehr gute Idee und zusammen mit Cem Özdemir auch eine interessante Kombination ist. Es ist jedenfalls gut, wenn es bei einer Wahl auch eine echte Auswahl gibt.

Es ist gibt ein breites inhaltliches Spektrum bei uns Grünen. Wir versuchen mit unserer gemeinsamen Kandidatur diese thematische Breite anzubieten und abzudecken. Cem Özdemir und ich bringen ja auch ganz unterschiedliche biografische und berufliche Erfahrungen mit. Auch räumlich haben wir verschiedene Perspektiven: Cem kommt aus einem süddeutschen Flächenland, ich aus unserem schönen Zwei-Städte-Staat im Norden. Es ist meiner Meinung nach der Charme unserer Bewerbung, dass sie die Vielfalt repräsentiert, die die uns Grünen gut zu Gesicht steht. Im Moment geht es um richtig viel. Wenn wir ans Klima denken, entscheidet jeder Tag, jede Woche, ob wir es schaffen, der Klimakrise noch etwas entgegen zu setzen und die Erderhitzung aufzuhalten. Da braucht es die Stärke der gesamten Fraktion im Bundestag. Es geht hier nicht um Cem Özdemir und mich, sondern es geht um 67 Abgeordnete, die alle etwas zu bieten haben. Mein Wunsch ist es, die Stärke der gesamten Fraktion intensiver als bisher zum Tragen zu bringen.

Nein, es gab keinen Anruf. Die Entscheidung für eine Zusammenarbeit hat sich vielmehr entwickelt. Cem Özdemir und ich kennen uns schon lange Cem ist eins der bekanntesten Gesichter der Grünen. Es war klar, dass er mehr kann. Wir haben miteinander gesprochen und geschaut, ob wir gut miteinander arbeiten könnten - bei allem, was uns unterscheidet. Manchmal ist eins plus eins ja sogar mehr als zwei. Die Entscheidung trifft die Bundestagsfraktion am 24. September. Wenn es klappt, werde ich mich mit Mut und Empathie der neuen Aufgabe stellen. Ich bin ganz sicher nicht das Blumensträußchen am Revers von Cem Özdemir.

Die Erwartungen an uns Grüne sind zu Recht hoch. Wir haben eine große Verantwortung. Es ist notwendig, die schwache Regierung stärker zu konfrontieren. Ich wünsche mir mehr Frische, sowohl nach innen, als auch nach außen, um unsere guten Konzepte noch sichtbarer zu machen. Ich bin ein diskussionsfreudiger Mensch. Wir müssen stärker den Bezug zu den Alltagswelten herstellen. Zum Beispiel indem wir verdeutlichen was die Verkehrswende konkret, für jede und jeden Einzelnen bedeutet. Etwa welche Vorteile autofreie Innenstädte bieten. Das ist ja auch ein Punkt, den sich Rot-Grün-Rot hier in Bremen auf die Fahnen geschrieben hat. Das bedeutet, dass wir eine ganz andere Aufenthaltsqualität in den Städten bekommen. Das bedeutet mehr Grün und mehr Begegnungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum. Es bedeutet auch, dass der Einzelhandel viel besser florieren kann. Das kann man sehr gut in Kopenhagen beobachten, wo die Verkehrswende bereits Realität ist und ausgezeichnet funktioniert. Die Leute flanieren, bleiben sitzen, schlendern, treffen sich. Oder nehmen wir die Agrarwende: Der Begriff hört sich zunächst sehr abstrakt an. Lebensnah wird es, wenn wir uns vergegenwärtigen was es für unsere Gesundheit bedeutet, wenn wir ständig Pestizide auf die Felder spritzen. Was macht das mit unserem Immunsystem? Was bedeutet das für die Gefahr zunehmender Krebserkrankungen? Das Thema betrifft jeden einzelnen Menschen. Klimaschutz und Gesundheitsschutz gehen Hand in Hand. Es geht beim Klimaschutz gar nicht primär um Verzicht, was ja häufig behauptet wird. Das Leben wird durch einen effizienten Klimaschutz noch schöner. Das sind die Dinge, die mich antreiben.

Was bislang bekannt geworden ist, ist absolut nicht überzeugend. So gelingt der Klimaschutz nicht. Es soll eine große Summe an Geld in viele Einzelprojekte investiert werden. Aber es fehlt der große Wurf, es fehlt an Inspiration und Mut. Was häufig vergessen wird, auch von der Bundesregierung, ist die soziale Dimension des Klimawandels. Es sind die Ärmsten, die am meisten unter der Erderhitzung leiden. Es trifft vor allem den globalen Süden, zum Beispiel die drohende Überflutung von Bangladesch. Es betrifft aber auch die Menschen in Deutschland. Wir hatten zum Beispiel in Berlin im vergangenen Jahr an die 500 Hitzetote. Das waren deutlich mehr als in den Vorjahren. Der Kohleausstieg muss beschleunigt und regenerative Energien gefördert werden Was passiert, wenn der Bund das nicht konsequent tut, sehen wir konkret in Bremerhaven. Dort hat die Windkraft geboomt und das droht jetzt alles den Bach runter zu gehen, weil der Deckel auf dem Erneuerbare-Energien-Gesetz den Boom ausgebremst hat. Daran können wir erkennen, wie falsche politische Leitplanken sich regional massiv negativ auswirken können.

Aus meiner Sicht braucht kein Mensch in einer Stadt einen SUV. Sie gefährden die Verkehrssicherheit und nehmen unheimlich viel Platz im öffentlichen Raum weg. Und sie stoßen extrem viele Schadstoffe aus. Ich finde es richtig, SUVs sowohl höher zu besteuern als auch in den Innenstädten dafür zu sorgen, dass dort Fahrzeuge dieser Art nicht mehr fahren.

Wir Grüne sagen, auch Finanzpolitik ist Nachhaltigkeitspolitik. Klar ist aber auch: Es braucht Investitionen in den Klimaschutz. Das ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Die Balance muss stimmen. Solide Finanzpolitik heißt für mich nicht automatisch viel hilft viel. Es geht um kluge Prioritätensetzung. Das ist ja der Weg, den wir mit Rot-Grün-Rot auch in Bremen vereinbart haben. Wir haben einen Koalitionsvertrag vorgelegt, der eine Fülle von sehr vernünftigen Maßnahmen enthält, die Schritt für Schritt umgesetzt werden. Man muss sich zusammensetzen und überlegen, welche die dringendsten Maßnahmen sind und in welchen Bereichen man Ausgaben reduzieren kann. Wenn wir etwa an die Verkehrswende nachdenken, dann sehen wir auch, dass bisher exorbitant viel Geld in die Straßen fließt und im Verhältnis dazu viel zu wenig in die Infrastruktur von Bahn, ÖPNV und in die Förderung von Fahrrad- und Fußwegen. Da hilft eine vernünftige Umsteuerung im Verkehrshaushalt. Klimaschutz hat Priorität.

Zur Person

Kirsten

Kappert-Gonther (52)

ist seit 2017 Bremer Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90/Die Grünen. Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie ist gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion.