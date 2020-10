Um unterschiedliche Standards für Abiturprüfungen gibt es immer wieder Streit. (Frank Rumpenhorst /dpa /lhe)

Das Ziel war hochgesteckt. Auf den Weg zu einem einheitlicheren Bildungssystem in den Bundesländern wollte sich die Kultusministerkonferenz machen. Doch eingezwängt in die Großthemen Europa-Bildung in der Schule und Corona fällt die Bilanz mager aus. Herausgekommen ist ein 30-seitiges Papier für alle gängigen Schulformen. Nur: Papier ist bekanntlich geduldig.

Keine wegweisenden Beschlüsse

Immerhin gibt es einen Fortschritte beim Langzeit-Ärgernis Abitur. Die Länder verpflichten sich, ab 2023 die Hälfte der Aufgaben in vier wichtigen Fächern aus einem gemeinsamen Pool auszuwählen. Weitere Fächer folgen 2025. Das sind keine „wegweisenden Beschlüsse“, wie es in Konferenz-Kreisen hieß, sondern das ist eine klare Ansage: Ein Zentralabitur wird es auch nach 2025 nicht geben.

Damit ignorieren die Minister den Willen vieler Eltern. Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts von Anfang September wünschen sich 86 Prozent der Deutschen eine einheitliche Prüfung. Das macht auch Sinn: Denn ein Abitur aus Bayern hat oft einen besseren Ruf als eines aus Bremen – bei gleicher Note. Das passt nicht zu dem so oft beschworenen Recht auf gleiche Bildungschancen.