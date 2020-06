Mehr als 1000 Plätze fehlen in Bremen Kitas. (Monika Skolimowska)

Für viele Eltern war es der Ausnahmezustand. Kinderbetreuung und Homeoffice zeitgleich während der Pandemie hat bei Vätern und besonders bei Müttern, die die größte Belastung trugen, Spuren hinterlassen. Die psychische und physische Belastung der Erziehungsberechtigten stieg enorm. Die Kinder mussten alleine spielen. Spielkameraden, Erzieher oder Großeltern fehlten.

Die Krise zeigte, was viele wissen: Kitas sind wichtig. Sehr wichtig sogar. In den Einrichtungen lernen Kinder das soziale Miteinander. Sie basteln, rennen, klettern und entdecken die Umwelt. Ihre Entwicklung und die Sprache werden gefördert. Das alles zahlt sich später in der Schule aus. Das wissen auch immer mehr Eltern und melden ihre Kinder möglichst früh in den Kindertagesstätten an.

Bremen kommt seit Jahren dem Bedarf nicht nach. Es sind weiterhin mehr als 1000 Kinder, die keinen Kita-Platz haben. Erneut trifft es die Familien aus ärmeren Stadtteilen am härtesten. Auch wenn die Bildungsbehörde einiges für den Ausbau tut, es reicht nicht. Da muss mehr kommen. Alles andere ist eine Katastrophe. Das hat nicht nur Corona gezeigt.