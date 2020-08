Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel im Juli auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Mit dem EU-Austritt der Briten gewinnt die Achse Berlin-Paris an Bedeutung innerhalb der Union. (John Thys /AFP Pool /AP /dpa)

Im Nachhinein blickt man gerne mit einer nostalgischen Verklärung auf die Politik der Vergangenheit – und das dürfte insbesondere bei Großbritannien der Fall sein. Das Land ist zum Bedauern der Europäer auf dem Kontinent und der Europafreunde auf der Insel am 31. Januar aus der Staatengemeinschaft ausgeschieden. Der Brexit bildet eine historische Zäsur, die Folgen werden noch auf Jahre hinaus für beide Seiten zu spüren sein, wirtschaftlich vor allem im negativen Sinne.

Aber der Austritt des Königreichs birgt auch Chancen. Zu ihnen gehört etwa, dass Großbritannien die EU nicht mehr länger als Sündenbock für die eigenen Versäumnisse inszenieren kann und das Land vielmehr eine neue Rolle für sich definieren und ausfüllen muss. Das stellt eine Herausforderung für das Königreich dar, das allzu oft die Empire-Vergangenheit beschwört, anstatt die neuen Wirklichkeiten zu berücksichtigen.

Aber auch die EU tut gut daran, die 47-jährige Partnerschaft realistisch zu betrachten. Es ist eine Zeit voller Widerstand, Gegenwind und gegenseitiger Verärgerungen gewesen. Heute mag Tony Blair als der Obereuropäer gefeiert werden, der erfolglos versuchte, für ein zweites Referendum zu werben. Der Labour-Mann war tatsächlich der EU-freundlichste britische Premier seit der Konservative Edward Heath im Jahr 1973 die verspätete Aufnahme des Landes in die damalige EWG erwirkte. Doch man vergisst allzu leicht die Szenen in Brüssel, als auch Blair zum Missfallen der Kollegen vom Kontinent etliche rote Linien zog und regelmäßig die erhoffte Weiterentwicklung der EU ausbremste.

Zwar profitierte die Staatengemeinschaft von der britischen Skepsis gegenüber der Regulierungswut in Brüssel sowie vom Pochen auf Haushaltsdisziplin. Nicht zu vergessen ist auch Ex-Premierministerin Margaret Thatcher, die sich für die Idee eines gemeinsamen Binnenmarkts einsetzte. Häufig aber blockierten die Briten dringend notwendige Fortschritte. Das berühmt gewordene „No, no, no“ Thatchers als Antwort auf die Vision eines europäischen Superstaates wurde zum Mainstream im Vereinigten Königreich – und mündete letztlich im Brexit-Votum.

Die neuen Briten

Als sich die 27 EU-Mitgliedstaaten kürzlich im Kampf gegen die Corona-Krise auf das größte Finanzpaket in ihrer Geschichte einigten, wurden die Maßnahmen von der überwältigenden Mehrheit der Europäer beklatscht. Die sogenannten sparsamen Vier mussten dagegen aufgrund ihrer Zweifel, ob die Corona-Hilfen in dreistelliger Milliardenhöhe am Ende nicht bloß Haushaltslücken stopfen würden, viel Kritik einstecken. Sie wurden gar als die „neuen Briten“ bezeichnet.

Dabei vergaßen zahlreiche Kommentatoren, dass die echten Briten diesem Paket wohl niemals zugestimmt hätten. Und dass sie es vermutlich auch geschafft hätten, das Projekt angesichts ihrer politischen und wirtschaftlichen Bedeutung zu kippen oder zumindest stark abzuändern. Tatsächlich hat der letzte Gipfel gezeigt, dass der Brexit die EU keineswegs nur schwächt, sondern auch stärken könnte.

Die Achse Berlin-Paris gilt als umso bedeutender, weil London fehlt. Ohne das traditionelle Veto der Briten können Deutschland und Frankreich ihre Vorstellungen von der Weiterentwicklung der EU deutlich unbeschwerter skizzieren und leichter durchsetzen. Erst Großbritanniens Abschied ermöglicht es der Staatengemeinschaft, ihrem Ziel näher zu rücken, eine immer engere Union zu formen. Das Königreich hätte dabei niemals mitgemacht oder sich zumindest nicht wohlgefühlt – in diesem Punkt haben die britischen Europaskeptiker Recht.

Langfristig kann man nur hoffen, dass sich London und Brüssel auf eine Beziehung einigen, die jener zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada ähnelt. Dafür müssten die Briten jedoch die Asymmetrie akzeptieren, dass sie zugunsten ihrer politischen Unabhängigkeit künftig als der kleine Bruder im Schatten der Staatengemeinschaft auftreten. Profitieren würden von einer engen Kooperation beide Seiten. Ein erster Schritt wäre ein Freihandelsabkommen bis zum Jahresende.